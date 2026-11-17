Ngày 29/10, thương hiệu Nhật Bản Uniqlo giới thiệu dự án “Stories she tells” tại Thư viện Tổng hợp Đại học Tokyo, đánh dấu bước tiến vào lĩnh vực tạp chí văn học vốn lâu nay chủ yếu do các nhà xuất bản đảm nhiệm, theo Korea JoongAng Daily.

Dự án nhằm tạo cơ hội để phụ nữ chia sẻ sáng tác, tiếng nói và câu chuyện của mình với đông đảo công chúng. Uniqlo dự kiến mở đợt tuyển chọn bài luận vào khoảng tháng 12, trong khi số đầu tiên với chủ đề “Kết nối” sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027. Những cây bút được lựa chọn sẽ nhận được sự hỗ trợ, trong đó có cơ hội tham gia các chương trình cố vấn.

Diễn viên Cate Blanchett tham dự buổi ra mắt dự án tạp chí văn học “Stories She Tells” của Uniqlo tại Đại học Tokyo vào ngày 29/10. Ảnh: EPA/Yonhap.

Đáng chú ý, diễn viên Cate Blanchett, đại sứ toàn cầu của Uniqlo, sẽ giữ vai trò chủ tịch hội đồng tuyển chọn. Tại sự kiện ra mắt, bà bày tỏ mong muốn được góp phần “tạo ra một nền tảng mới mẻ cho sự thể hiện sáng tạo”.

Từ xu hướng đọc sách đến cảm hứng thời trang

Việc Uniqlo tham gia lĩnh vực xuất bản văn học phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận về sách và việc đọc. Từng gắn với hình ảnh có phần khô khan, sách ngày càng được xem là một phần của phong cách sống hiện đại.

Xu hướng này xuất hiện tại các quốc gia nói tiếng Anh trước khi lan rộng sang Hàn Quốc. Nếu người Hàn gọi hiện tượng này là “text hip”, những thị trường khác từng sử dụng các tên gọi như “literary chic” (phong cách văn chương thanh lịch) và “bookcore” (phong cách lấy cảm hứng từ sách) để mô tả phong cách lấy cảm hứng từ văn chương. Ngay từ tháng 1/2022, trang Literary Hub đã đặt câu hỏi liệu bookcore có thể trở thành phong cách thời thượng nhất năm.

Xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ văn học đang thống trị các trang mạng xã hội. Ảnh: Elle, Vogue.

Ngành thời trang nhanh chóng đón nhận xu hướng này. Báo cáo Pinterest Predicts 2026, công bố tháng 12/2025, đưa “Poetcore” vào danh sách 21 xu hướng đáng chú ý. Phong cách này gắn với những chiếc áo cổ lọ rộng, blazer mang phong cách cổ điển và túi đưa thư.

Nhiều thương hiệu cũng chủ động đưa văn học vào hoạt động kinh doanh và xây dựng hình ảnh. Chanel ra mắt tạp chí Arts & Culture vào tháng 6/2025, sau đó phát hành số thứ hai dày 300 trang vào tháng 10, gồm các bài phỏng vấn và tiểu luận.

Trong khi đó, Dior chọn cách tiếp cận trực tiếp hơn với bộ sưu tập Book Cover Collection ra mắt hồi tháng 1. Những chiếc túi Book Tote được trang trí bằng bìa các tác phẩm kinh điển như “Ulysses” (1922), “Dracula” (1897), “Bonjour Tristesse” (1954) và “Les Fleurs du mal” (1857).

Một chiếc túi Dior Book Tote thuộc bộ sưu tập “Book Cover” của hãng được thiết kế với hình ảnh bìa cuốn tiểu thuyết “Ulysses” (1922) của James Joyce. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Các nhà mốt khác cũng tìm cách gắn kết với văn học. Valentino tài trợ lễ trao giải International Booker Prize năm 2024, còn Miu Miu ra mắt Câu lạc bộ Văn học tại Milan trong cùng năm.

Không chỉ giới hạn ở phân khúc xa xỉ, xu hướng này đang lan sang thị trường đại chúng. Trong bài viết ngày 2/11, trang thời trang và phong cách sống Highsnobiety nhận định tạp chí của Uniqlo nằm trong làn sóng các ấn phẩm in do thương hiệu thời trang hậu thuẫn, nhằm tạo dựng “một dấu ấn nghệ thuật và văn hóa mà chỉ quần áo đẹp thôi thì không thể có được”.

Tại Hàn Quốc, thương hiệu mỹ phẩm Athe thuộc tập đoàn LF ra mắt bộ sưu tập son dưỡng Poetic Muse vào tháng 9, với các sắc son lấy cảm hứng từ những nhân vật nữ trong văn học như Jo trong “Little Women”, Daisy trong “The Great Gatsby” và Juliet trong “Romeo and Juliet”. LF cho biết ý tưởng bộ sưu tập bắt nguồn từ sự chuyển dịch của xu hướng “text hip” sang “poetcore”.

Thương hiệu Coach của Mỹ cũng đưa văn học Hàn Quốc vào bộ sưu tập mùa xuân thông qua những phụ kiện treo túi mô phỏng sách thu nhỏ. Các sản phẩm lấy cảm hứng từ “Honmono” (2025) của Sung Hae-na và “Welcome to the Hyunam-dong Bookshop” (2022) của Hwang Bo-reum. Mỗi món phụ kiện là một cuốn sách bìa cứng thu nhỏ, chứa toàn bộ nội dung tác phẩm.

Phụ kiện treo túi xách của Coach mô phỏng cuốn sách “Honmono” (2025) của Sung Hae-na là một phiên bản bìa cứng thu nhỏ, chứa toàn bộ nội dung của tác phẩm. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Nhu cầu tìm lại trải nghiệm trong thời đại số

Theo ông Kim Yong-sub, nhà phân tích xu hướng kiêm tác giả, sức hấp dẫn của hiện tượng này không đơn thuần nằm ở yếu tố thẩm mỹ. Người tiêu dùng còn tìm đến sách giấy để bù đắp những trải nghiệm đang dần mất đi trong cuộc sống gắn liền với công nghệ.

Ông xem đây là một phần của xu hướng giảm phụ thuộc vào công nghệ số, phản ánh mong muốn tìm lại những trải nghiệm trực tiếp mà công nghệ đang dần thay thế.

Bộ sưu tập "Poetic Muse" của Athe giới thiệu các tông màu son dưỡng lấy cảm hứng từ các nhân vật văn học. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Ông Kim cho biết đọc sách, giới thiệu sách hay cho nhau và tìm thấy sự đồng điệu qua việc đọc đang dần trở thành nét văn hóa trong giới trẻ. Ngành thời trang cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng này.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trào lưu “đọc sách để thể hiện hình ảnh” khiến việc đọc đôi khi thiên về xây dựng hình ảnh cá nhân hơn là niềm yêu thích thực sự.

Dù vậy, xu hướng này đang mang lại tín hiệu tích cực cho ngành xuất bản. Theo Trung tâm dữ liệu Samsung Card, chi tiêu tại các hiệu sách trong 9 tháng đầu năm tăng 8,5% so với cùng kỳ, đảo chiều sau hai năm liên tiếp suy giảm.

Những quý cô yêu sách đang rất được chào đón. Ảnh: Elle.

Ngay cả khi một số người tìm đến sách vì yếu tố thời trang, đây vẫn có thể là bước khởi đầu đưa họ đến với thói quen đọc thực sự.