Lặn sông sâu cứu người nhảy cầu

Khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, vào thời điểm trên, anh Phước (trú tại thôn Tiến Vinh, xã Kỳ Thượng) đang lái xe chở vợ đi họp phụ huynh về thì phát hiện một nam thanh niên bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông Rào Trổ. Sau vài giây vùng vẫy, nạn nhân bị đuối sức và chìm hẳn xuống đáy sông.

Trước tình thế nguy cấp, anh Phước lập tức dừng xe ở mố cầu, lao mình xuống dòng sông và bơi khoảng 30m để tiếp cận hiện trường. Nhờ biết bơi từ nhỏ và am hiểu địa hình, anh đã lặn xuống độ sâu hơn 3m dưới đáy sông. Sau đó, tóm lấy cổ áo nạn nhân và cố hết sức đạp nước đưa vào bờ an toàn.

Thấy người bị nạn, anh Phước không chút đắn đo lập tức nhảy xuống cứu người.

Toàn bộ quá trình giải cứu nghẹt thở được người dân chứng kiến ghi lại.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Hữu Phước cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có rất nhiều người song họ không biết bơi. Bản thân biết bơi từ nhỏ, am hiểu địa hình sông nước nên anh không đắn đo trước hiểm nguy, chỉ nghĩ cách nhanh chóng cứu người.

Nạn nhân sau đó đã được người dân sơ cứu kịp thời và chuyển đi bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Được biết, anh Nguyễn Hữu Phước hiện là cán bộ kỹ thuật của Xí nghiệp chè 12/9.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đại diện chính quyền xã đã gặp gỡ động viên và ghi nhận sự dũng cảm cũng như ý thức, trách nhiệm của anh Phước trước hành động cứu người.

Video ghi lại hành động cứu người của anh Phước.