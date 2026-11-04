Làn sóng nữ quyền bùng nổ trong bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Các nữ thống đốc của Mỹ

Những "rào cản thủy tinh" sụp đổ đồng loạt

Bầu cử giữa kỳ 2026 không chỉ đơn thuần là cuộc tái sắp xếp bản đồ chính trị Mỹ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Đây chính là khoảnh khắc lịch sử chứng kiến cột mốc chưa từng có: Kỷ lục số lượng nữ thống đốc đắc cử và những rào cản sắc tộc, giới tính tồn tại hàng thế kỷ chính thức bị phá vỡ.

Nếu như cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 từng ghi nhận cột mốc 12 nữ thống đốc cùng tại vị thì năm 2026 chứng kiến số lượng ứng viên nữ gia tăng kỷ lục (26 nữ ứng viên đại diện cho các đảng lớn) và chuyển hóa thành những chiến thắng vang dội trên khắp các tiểu bang từ bờ Đông sang bờ Tây.

Bản đồ chính trị cấp bang tại Mỹ năm nay ghi nhận những dấu ấn đột phá chưa từng xuất hiện trong lịch sử 250 năm của quốc gia này:

Việc cựu Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms đắc cử Thống đốc bang Georgia đã đưa bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử 250 năm của nước Mỹ nắm giữ vị trí Thống đốc một tiểu bang. Đây là thắng lợi có ý nghĩa lớn khi bà phá vỡ thế độc tôn của 83 đời Thống đốc da trắng trước đó tại Georgia.

Bà Keisha Lance Bottoms

Trong khi đó, bà Deb Haaland - cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Tổng thống Joe Biden - đã đắc cử Thống đốc bang New Mexico. Sự kiện này khẳng định bước tiến vượt bậc của cộng đồng người Mỹ bản địa trong bộ máy lãnh đạo hành chính cấp cao.

Tại Minnesota, Phó thống đốc Peggy Flanagan (Đảng Dân chủ) sẽ trở thành người phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên đắc cử thượng nghị sĩ.

Tại bang Texas - vùng đất truyền thống của các chính trị gia Cộng hòa, bà Gina Hinojosa (Đảng Dân chủ) đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua đương kim Thống đốc Greg Abbott, kết thúc hơn 3 thập kỷ nắm quyền của phe Cộng hòa tại đây và trở thành nữ Thống đốc gốc Mỹ Latinh đầu tiên của bang.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar chính thức trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của bang Minnesota, trong khi các cuộc đua tại Tennessee, Pennsylvania và Michigan cũng đóng góp vào làn sóng nữ quyền mạnh mẽ nhất lịch sử chính trường cấp bang.

Tại Ohio, bác sĩ Amy Acton đánh bại đối thủ Vivek Ramaswamy, trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc. Bà cũng đưa đảng Dân chủ trở lại vị trí này lần đầu kể từ năm 2006. Trong chiến dịch tranh cử, bà Acton đề xuất giảm thuế bất động sản cho người dân Ohio có thu nhập trung bình và người cao tuổi.

Bà Stacey Plaskett

Một cột mốc khác được thiết lập tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ khi bà Stacey Plaskett, đại diện đảng Dân chủ, giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc. Bà Plaskett trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc vùng lãnh thổ này, đồng thời là phụ nữ da màu đầu tiên đắc cử thống đốc một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ.

Động lực tạo nên kỷ lục 2026

Trải qua nhiều kỳ bầu cử tại Mỹ, việc gia tăng sự hiện diện của nữ giới ở ghế Thống đốc - vị trí hành chính trực tiếp quản lý ngân sách, chính sách giáo dục, y tế và nhân sự cấp bang - phản ánh ba sự chuyển dịch căn bản:

- Khả năng quản trị khủng hoảng được cử tri đánh giá cao: Sau các giai đoạn biến động kinh tế và chính trị nội địa, cử tri Mỹ ngày càng có xu hướng tin tưởng vào phong cách lãnh đạo thực tế, tập trung vào an sinh xã hội, giáo dục và y tế gia đình - những thế mạnh vượt trội mà các nữ ứng viên đã xây dựng xuyên suốt chiến dịch tranh cử.

Vấn đề quyền sinh sản và chăm sóc sức khỏe tiếp tục là động lực hàng đầu đưa cử tri nữ tới thùng phiếu. Mặt khác, phụ nữ Mỹ năm 2026 bỏ phiếu dựa trên chi phí hàng hóa, quỹ hỗ trợ nhà ở, thuế tiêu dùng đối với nhu yếu phẩm và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Từ trái sang, các nữ thống đốc: Gina Hinojosa, Keisha Lance Bottoms và Deb Haaland

- Chiến lược đa dạng hóa nhân sự: Đảng Dân chủ tiếp tục đẩy mạnh tính đại diện của các nhóm thiểu số (da màu, gốc Mỹ bản địa, Mỹ Latinh), trong khi đảng Cộng hòa cũng gia tăng đáng kể tỷ lệ nữ ứng viên tranh cử tại các tiểu bang trọng điểm.

Sự bứt phá của các nữ ứng viên tại những "chiến trường" quan trọng như Texas hay Ohio cho thấy sức hút mạnh mẽ của họ vượt ra ngoài các ranh giới đảng phái truyền thống.Các dữ liệu chỉ ra rằng, trong các cuộc đua cạnh tranh gay gắt nhất năm 2026, các ứng cử viên nữ liên tục vượt qua các đối thủ nam về khả năng gây quỹ từ cử tri phổ thông - minh chứng cho thấy sự tin tưởng tài chính thực chất từ nền tảng cử tri cơ sở.

- Hiệu ứng gợn sóng từ bộ máy lập pháp: Sự tích lũy kinh nghiệm lâu năm của các nữ chính trị gia tại Hạ viện, Thượng viện và Bộ Nội vụ (như trường hợp của Deb Haaland hay Amy Klobuchar) đã tạo ra một lực lượng lãnh đạo nữ dày dạn kinh nghiệm, sẵn sàng đảm nhận vai trò người đứng đầu cơ quan hành pháp tiểu bang. Các chính khách nữ năm 2026 thể hiện sự sắc bén trong chiến lược vận động. Họ dung hòa giữa lập trường trung dung về kinh tế và sự kiên định về quyền tự do cá nhân.

Bà Juliana Stratton

Các nữ ứng viên Dân chủ (như Keisha Lance Bottoms hay Juliana Stratton) đưa ra lập luận rằng phụ nữ chỉ thực sự tự do khi họ không phải gánh chịu áp lực tài chính kiệt quệ. Vì vậy, thông điệp kinh tế của họ xoay quanh việc chính phủ phải chia sẻ gánh nặng: giảm thuế mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ nhà ở và xây dựng mạng lưới an sinh y tế vững chắc. Họ thành công trong việc biến "chăm sóc gia đình" từ vấn đề cá nhân thành một trụ cột chính sách kinh tế quốc gia.

Nguồn: NBC News, CNN