Trong khi phần lớn thương hiệu tung ra các chương trình giảm giá sâu dịp Black Friday để thu hút người mua, một số doanh nghiệp lại lựa chọn đứng ngoài cuộc. Quyết định này xuất phát từ mong muốn bảo vệ lợi nhuận, truyền tải thông điệp về phát triển bền vững hoặc tạo sự khác biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng dè dặt với các chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục, Reuters đưa tin.

Tại Italy, thương hiệu thời trang Pinko lần đầu tiên quyết định không tham gia Black Friday. Chủ tịch Pietro Negra cho rằng việc giảm giá có thể tạo ra một vòng xoáy khó chấm dứt.

“Bằng cách không tham gia Black Friday, chúng tôi muốn góp phần ngăn chặn vòng xoáy giảm giá vốn còn được duy trì bởi hàng nghìn chương trình khác. Đó không phải là cách chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ với khách hàng, cũng không phải nền tảng bảo đảm tương lai cho toàn ngành”, ông Negra nói.

Ông cũng chỉ ra ngoài Black Friday, vẫn còn hàng loạt hình thức khuyến mãi khác như chương trình ưu đãi dành cho người thân, bạn bè, các đợt bán hàng dành riêng cho nhóm khách hàng nhất định và những sự kiện khác thúc đẩy việc giảm giá.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà bán lẻ trên thế giới trải qua một năm khó khăn, khi lạm phát nóng trở lại, còn người tiêu dùng gặp khó khăn về tài chính và chỉ sẵn sàng mua sắm khi có mức giảm giá đáng kể.

Các tập đoàn lớn như Amazon có thể tận dụng lợi thế quy mô để giảm giá sâu, đồng thời thu hút phần lớn lưu lượng truy cập trong dịp Black Friday. Tuy nhiên, với những thương hiệu nhỏ, cuộc đua giảm giá lại là con dao hai lưỡi. Việc liên tục hạ giá ảnh hưởng đến khả năng sinh lời, đồng thời khiến khách hàng ít sẵn lòng mua sản phẩm với giá đầy đủ vào những thời điểm còn lại.

Ông Negra cho biết việc không tham gia Black Friday khiến Pinko có thể mất khoảng 2 triệu EUR doanh thu (2,19 triệu USD). Tuy nhiên, tỷ lệ sụt giảm lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với mức doanh thu bị ảnh hưởng. Ông cho biết ưu tiên của mình là duy trì biên lợi nhuận.

Pinko từ chối Black Friday để thoát khỏi vòng xoáy giảm giá, bảo vệ biên lợi nhuận và duy trì giá trị thương hiệu. Ảnh: Pinko.

Loạt thương hiệu từ chối cuộc đua giảm giá

Pinko không phải doanh nghiệp duy nhất lựa chọn đứng ngoài Black Friday.

Thương hiệu trang phục ngoài trời Buffalo Systems của Anh cho biết không tham gia Black Friday vì là doanh nghiệp nhỏ và sản xuất sản phẩm ngay tại Anh. Trong khi đó, nhà bán lẻ thiết bị và sản phẩm phục vụ hoạt động ngoài trời REI của Mỹ đóng cửa toàn bộ cửa hàng vào ngày Black Friday, đồng thời cho nhân viên nghỉ để tham gia các hoạt động ngoài trời.

The Ordinary, thương hiệu chăm sóc da thuộc tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder, cũng đóng cửa các cửa hàng trong ngày Black Friday và thay thế hoạt động bán hàng bằng các chương trình hiến máu tại New York và Toronto.

Amy Bi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu toàn cầu của The Ordinary, cho biết việc mua sắm bốc đồng trong dịp Black Friday thường khiến khách hàng mua những sản phẩm họ không thực sự cần hoặc không phù hợp với làn da. Vì vậy, ngừng bán hàng trong một ngày là cách thương hiệu khuyến khích người tiêu dùng “chậm lại”.

Thương hiệu đồ dã ngoại REI cho đóng cửa toàn bộ cửa hàng vào Black Friday. Ảnh: REI.

Theo Shikha Jain, đối tác của công ty tư vấn Simon-Kucher tại Boston (Mỹ), sau 5 năm lạm phát duy trì ở mức cao, người mua ngày càng hoài nghi về chiến lược định giá của các nhà bán lẻ. Họ cũng ít tin tưởng hơn vào việc những mức giảm giá được quảng cáo thực sự giúp tiết kiệm chi phí.

“Lòng tin đã bị xói mòn nghiêm trọng”, bà Jain nhận định với Reuters.

Bà cũng cho biết người tiêu dùng ngày càng hạn chế chi tiêu và mệt mỏi trước tình trạng lạm phát kéo dài cùng những khó khăn kinh tế hiện nay.

Việc đứng ngoài Black Friday cũng tiềm ẩn rủi ro khi cạnh tranh để thu hút chi tiêu của khách hàng ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể giúp thương hiệu tạo sự chú ý và xây dựng lòng tin theo cách khác, đặc biệt trong nhóm khách hàng ít nhạy cảm về giá. Những người này có thể đánh giá cao các doanh nghiệp kiên định với giá trị riêng thay vì liên tục tung khuyến mãi.

Cách tiếp thị khác biệt

Không phải thương hiệu nào cũng đủ khả năng từ bỏ nguồn doanh thu tăng thêm mà Black Friday mang lại. Một số doanh nghiệp nhỏ lựa chọn cách tiếp cận khác, vừa tận dụng sức mua trong mùa giảm giá, vừa truyền tải thông điệp đi ngược lại văn hóa tiêu dùng quá mức.

UpCircle, thương hiệu mỹ phẩm của Anh sử dụng bã cà phê, vỏ yến mạch và các phụ phẩm từ ngành công nghiệp thực phẩm để sản xuất kem dưỡng và sản phẩm tẩy tế bào chết, vẫn triển khai chương trình giảm giá Black Friday. Tuy nhiên, thương hiệu đồng thời truyền tải thông điệp chống lãng phí thông qua những bài đăng trên Instagram chỉ trích tình trạng sản xuất và tiêu dùng quá mức.

Thương hiệu mỹ phẩm UpCircle vẫn tham gia Black Friday nhưng kết hợp giảm giá 25% với thông điệp chống lãng phí. Ảnh: UpCircle.

Các bài đăng này sử dụng cả những thuật ngữ phổ biến trên mạng xã hội như “landfill maxxing”, cụm từ mang tính châm biếm hành vi tiêu dùng quá mức và hệ quả là lượng rác thải ngày càng gia tăng tại các bãi chôn lấp.

Black Friday được phổ biến rộng rãi tại Mỹ trước khi lan ra nhiều thị trường trên thế giới từ đầu những năm 2000, một phần nhờ sự phát triển của Amazon và các nhà bán lẻ đa quốc gia.

Với Anna Brightman, nhà sáng lập UpCircle, sự kiện này đi ngược lại những giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

“Black Friday hoàn toàn đối lập với những giá trị mà chúng tôi theo đuổi, xét đến mối liên hệ của sự kiện này với tình trạng lãng phí và tiêu dùng đại trà”, bà Brightman nói.

Những bài đăng phản đối tình trạng tiêu dùng quá mức giúp UpCircle thu hút sự chú ý trong thị trường cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, chương trình giảm giá 25% trên toàn bộ danh mục sản phẩm cũng giúp khuyến khích khách hàng mới trải nghiệm sản phẩm lần đầu. Theo nhà sáng lập, doanh số trực tuyến của UpCircle trong khoảng 3 tuần xoay quanh Black Friday chiếm 20% tổng doanh số trực tuyến cả năm.