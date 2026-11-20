Thị trường Kpop những tháng cuối năm 2026 chứng kiến sự áp đảo của các nghệ sĩ nữ khi hàng loạt nhóm nhạc liên tiếp chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc. Đáng chú ý, bên cạnh những tên tuổi đã có chỗ đứng, sự xuất hiện của các tân binh như A2O LITE và RESCENE đang tạo nên những chuyển động đáng kể. Tuy nhiên, khi làn sóng nhóm nhạc nữ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh mới: sự trở lại mạnh mẽ của những nhóm nhạc nam thế hệ tiếp theo.

RESCENE

Nhóm nhạc nữ chiếm lĩnh đường đua âm nhạc

Nửa cuối năm 2026 đang chứng kiến một giai đoạn sôi động của Kpop, đặc biệt ở mảng nghệ sĩ nữ. Từ những nhóm nhạc đã khẳng định được vị thế như IVE, ILLIT cho đến những cái tên mới nổi như RESCENE và A2O LITE, các sản phẩm âm nhạc dành cho nữ giới liên tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu những bảng xếp hạng trực tuyến tại Hàn Quốc.

Theo thống kê được công bố ngày 13/11, trong Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc hằng ngày của Melon, có tới 9 vị trí thuộc về các ca khúc của nghệ sĩ nữ. Ngoại lệ duy nhất là Are You the Adult You Dreamed of Becoming? của ca sĩ sử dụng công nghệ AI Murmu, đứng ở vị trí thứ hai.

Điều này cho thấy sức hút đáng kể của các nghệ sĩ nữ trên thị trường âm nhạc nội địa. Đáng chú ý, thành công không chỉ tập trung vào những nhóm nhạc có lượng người hâm mộ đông đảo mà còn mở rộng sang các tân binh, nghệ sĩ solo và những sản phẩm bất ngờ trở thành hiện tượng.

A2O LITE

Trước đó, NMIXX, LE SSERAFIM, aespa, Hearts2Hearts và KiiiKiii đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho thị trường. Tiếp nối đà phát triển này, những cái tên như IVE, ILLIT, RESCENE và A2O LITE tiếp tục chứng minh khả năng cạnh tranh của nghệ sĩ nữ trên các bảng xếp hạng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là sự vươn lên của những gương mặt mới, đủ sức chen chân vào vị trí vốn thường thuộc về các nhóm nhạc hàng đầu.

RESCENE là ví dụ tiêu biểu. Sau khi thu hút sự quan tâm thông qua các nội dung trên YouTube, nhóm dần nhận được sự chú ý rộng rãi hơn nhờ âm nhạc. Không chỉ những ca khúc mới được đón nhận, các sản phẩm từng phát hành trước đó cũng có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Thành công này giúp RESCENE tạo nên hiện tượng vừa tái phổ biến những ca khúc cũ, vừa duy trì sức hút với các sản phẩm mới.

Trong khi đó, A2O LITE cũng trở thành cái tên đáng chú ý khi nhanh chóng tạo được dấu ấn trên bảng xếp hạng ngay từ thời điểm ra mắt. Đây là nhóm nhạc nữ được giới thiệu sau khi ông Lee Soo Man rời SM Entertainment, đánh dấu dự án nhóm nhạc nữ đầu tiên của ông kể từ khi không còn gắn bó với công ty giải trí từng do mình sáng lập.

Sự xuất hiện của A2O LITE vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi thành tích âm nhạc mà còn bởi cái tên Lee Soo Man đứng phía sau. Người từng góp phần định hình diện mạo Kpop hiện đại tiếp tục cho thấy tham vọng tham gia vào cuộc cạnh tranh của thị trường thông qua một thế hệ nghệ sĩ mới.

A2O LITE

Những ca khúc cũ trở lại, thị hiếu khán giả có sự dịch chuyển

Bên cạnh sự nổi lên của các tân binh, một xu hướng khác cũng góp phần làm thay đổi diện mạo bảng xếp hạng Kpop là hiện tượng những ca khúc cũ bất ngờ được khán giả tìm nghe trở lại.

Bài hát Condition of Love của nhóm BESTie được chú ý trở lại nhờ sự lan truyền trên các nền tảng video ngắn. Sức nóng từ những nội dung trực tuyến thậm chí góp phần thúc đẩy các thành viên tái hợp và tham gia hoạt động quảng bá, tạo thêm động lực cho ca khúc tăng thứ hạng.

BESTie

Trường hợp của Choi Yuree với ca khúc When You Stop Thinking cũng cho thấy sức ảnh hưởng của những nội dung âm nhạc trên mạng xã hội. Video nữ ca sĩ thể hiện ca khúc cùng Park Jin Young nhận được sự quan tâm lớn, góp phần đưa bài hát lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng hằng ngày của Melon.

Những hiện tượng này phản ánh sự thay đổi trong cách khán giả tiếp cận và thưởng thức âm nhạc. Trong khi Kpop ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường quốc tế, khán giả Hàn Quốc vẫn dành sự quan tâm cho những giai điệu dễ nhớ, ca từ tiếng Hàn gần gũi và cách sản xuất mang đậm màu sắc Kpop.

Đây cũng là lợi thế của những nhóm nhạc nữ hướng đến công chúng đại chúng, thay vì chỉ tập trung vào cộng đồng người hâm mộ trung thành. Những sản phẩm như I'll Quit My Job của Soyeon, Suddenly của I.O.I hay Catch Catch của Choi Yena từng nhận được sự hưởng ứng tích cực, cho thấy sức hút của những ca khúc có giai điệu bắt tai và khả năng lan truyền rộng rãi.

I.O.I

JYP, SM và YG chuẩn bị cuộc đua nhóm nhạc nam thế hệ mới

Trong lúc các nghệ sĩ nữ đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng nhạc số, giới giải trí Hàn Quốc đã bắt đầu hướng sự chú ý đến một cuộc cạnh tranh khác: sự xuất hiện của những nhóm nhạc nam mới.

Thực tế, nhóm nhạc nam vẫn giữ vai trò quan trọng trong mô hình kinh doanh của các công ty giải trí lớn. Đây là lực lượng có khả năng tạo ra doanh thu đáng kể từ hoạt động bán album vật lý, tổ chức concert và các sản phẩm dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ.

Những cái tên như BIGBANG, BTS, Stray Kids, SEVENTEEN và NCT vẫn là những thương hiệu quan trọng của thị trường. Bên cạnh đó, các thế hệ kế tiếp như RIIZE, NCT WISH của SM Entertainment; TXT, ENHYPEN và CORTIS thuộc HYBE; hay KickFlip của JYP Entertainment và TREASURE của YG Entertainment đang góp phần duy trì sức cạnh tranh cho các công ty chủ quản.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một số nhóm nhạc chủ lực cũng đặt ra bài toán dài hạn cho các tập đoàn giải trí. Khi những thương hiệu lớn bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng thêm các nhóm nhạc có sức ảnh hưởng là điều cần thiết để mở rộng nguồn thu, phân tán rủi ro và bảo đảm tính ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Đó là lý do hàng loạt công ty lớn đang chuẩn bị giới thiệu những nhóm nhạc nam mới trong thời gian tới.

JYP Entertainment là đơn vị đã công bố lịch trình cụ thể. SQU4D, bộ phận trực thuộc JYP từng tham gia phát triển nhóm nhạc nữ NMIXX, dự kiến ra mắt nhóm nhạc nam mới mang tên OBTHEBLUE vào ngày 11/1/2027.

Trong khi đó, SM Entertainment cũng lên kế hoạch giới thiệu một nhóm nhạc nam mới trong năm 2027. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển các thương hiệu thần tượng của công ty, sau những thành công từ các thế hệ nghệ sĩ trước đó.

Về phía YG Entertainment, nhà sản xuất chính Yang Hyun Suk từng trực tiếp tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi YG vốn có thế mạnh trong việc xây dựng hình ảnh và phong cách âm nhạc riêng biệt cho các nhóm nhạc nam.

Đáng chú ý, cuộc đua không chỉ giới hạn trong ba công ty giải trí lớn. Min Hee Jin, người từng rời ADOR và thành lập công ty riêng OK Records, cũng đã hé lộ kế hoạch phát triển một nhóm nhạc nam mới. Điều này cho thấy tham vọng mở rộng thị trường của những nhà sản xuất từng có dấu ấn đáng kể trong ngành công nghiệp Kpop.

Min Hee Jin

Cuộc cạnh tranh mới và bài toán tạo ra một thế hệ thần tượng thành công

Việc nhiều công ty cùng lên kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam trong khoảng thời gian tương đối gần nhau có thể tạo nên hiệu ứng chú ý lớn cho thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ khi các tân binh phải cạnh tranh trực tiếp về âm nhạc, hình ảnh, chiến lược quảng bá và khả năng xây dựng cộng đồng người hâm mộ.

Theo nhận định của một người trong ngành được Korea Economic Daily dẫn lời, việc nhiều nhóm nhạc ra mắt gần nhau có thể giúp thị trường nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn. Dù vậy, các công ty cũng cần tính toán kỹ lưỡng thời điểm xuất hiện để tránh sự cạnh tranh quá lớn giữa những dự án cùng phân khúc.

Đối với nhóm nhạc nam, khả năng huy động người hâm mộ và xây dựng cộng đồng gắn bó lâu dài là yếu tố đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các công ty sẽ phải phát huy tối đa năng lực trong mọi khâu, từ sản xuất âm nhạc, tiếp thị đến quản lý nghệ sĩ.

Từ sự trỗi dậy của RESCENE, A2O LITE đến kế hoạch ra mắt hàng loạt nhóm nhạc nam mới, Kpop đang cho thấy sự vận động liên tục giữa những thế hệ nghệ sĩ. Nếu các nhóm nhạc nữ đang tạo nên dấu ấn nổi bật trên bảng xếp hạng nhạc số, những nhóm nhạc nam sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc cạnh tranh mới về doanh số album, concert và sức mạnh fandom.

Năm 2027 vì thế có thể trở thành thời điểm đáng chú ý đối với thị trường Kpop, khi những công ty từng định hình ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc cùng đặt cược vào thế hệ nghệ sĩ tiếp theo. Thành công sẽ không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng của công ty chủ quản hay nhà sản xuất đứng sau, mà còn nằm ở khả năng tạo ra bản sắc âm nhạc đủ khác biệt để chinh phục khán giả trong một thị trường ngày càng đông đúc.