Làn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ

Một nghiên cứu mới của Viện Brookings cho biết làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà, đồng thời tác động đến cơ cấu tiền lương trên thị trường lao động Mỹ. Tuy nhiên, nghiên cứu kết luận người lao động sinh tại Mỹ nhìn chung được hưởng lợi ròng về tiền lương và việc làm.

Một khu chung cư mới được xây dựng ở bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Theo nghiên cứu do các nhà kinh tế Jennifer Hunt, Pia Orrenius và Madeline Zavodny thực hiện, được Brookings công bố mới đây, nền kinh tế Mỹ đã hấp thụ lượng người nhập cư tăng mạnh sau đại dịch COVID-19 với tương đối ít tác động bất lợi đối với người lao động bản địa.

Nghiên cứu cho hay làn sóng nhập cư có thể khiến mức lương bình quân của toàn bộ người lao động giảm 1,5%, một phần do người nhập cư có xu hướng đảm nhận các công việc có mức lương thấp hơn. Tuy nhiên, tiền lương của người lao động sinh tại Mỹ tăng khoảng 0,9%, trong khi việc làm của nhóm này gần như không thay đổi.

Về nhà ở, nhu cầu phát sinh từ lượng người nhập cư mới được cho là đã khiến giá thuê nhà tăng khoảng 1,4-1,6%. Tuy nhiên, tiền lương của những người thuê nhà sinh tại Mỹ tăng ít nhất 1,6% sau khi tính đến mức tăng tiền thuê, qua đó cho thấy tác động ròng đối với nhóm này vẫn tích cực.

Nghiên cứu cũng ước tính làn sóng nhập cư đã làm GDP bình quân của các khu vực đô thị tăng khoảng 1,5%, chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Các tác giả của nghiên cứu cho rằng lao động nhập cư cũng có thể bổ trợ cho lao động bản địa, qua đó góp phần nâng cao năng suất của người lao động Mỹ.

Kết quả trên tương đồng với một số nghiên cứu khác nhưng không hoàn toàn trùng khớp về phương pháp và phạm vi. Một nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas công bố hồi tháng 3/2026 cho thấy, dòng lao động nhập cư không có giấy tờ trong giai đoạn 2021-2024 làm tăng việc làm tại địa phương gần tương ứng với số lao động mới và không gây sụt giảm đáng kể về tiền lương. Tuy nhiên, dòng người này cũng đẩy giá nhà và tiền thuê tăng trong bối cảnh nguồn cung nhà ở khó mở rộng nhanh.

Brookings lưu ý tác động của nhập cư khác nhau giữa các khu vực. Người mới nhập cư tập trung nhiều tại các đô thị lớn như New York, Miami, Los Angeles, Dallas-Fort Worth, Chicago và Houston. Việc người dân sinh tại Mỹ di chuyển giữa các khu vực cũng thay đổi để thích ứng với dòng người nhập cư.

Một nghiên cứu khác của Brookings về 196 khu vực đô thị lớn trong giai đoạn 2014-2024 cho thấy, những nơi có tỷ lệ dân số sinh ở nước ngoài tăng mạnh thường ghi nhận tăng trưởng kinh tế, việc làm và thu nhập trung vị cao hơn đối với cả lao động sinh tại Mỹ lẫn lao động sinh ở nước ngoài.

Các nghiên cứu được công bố trong bối cảnh chính sách nhập cư tiếp tục gây tranh luận tại Mỹ. Kết quả của Brookings cho thấy cần xem xét tác động kinh tế của nhập cư trên nhiều phương diện, gồm tiền lương, việc làm, nhà ở và tiêu dùng./.