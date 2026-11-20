Phát hành album rồi tổ chức concert, tour diễn để quảng bá sản phẩm đang trở thành cách làm quen thuộc của nhiều ca sĩ nhạc Việt. Thay vì chỉ ra mắt ca khúc và MV, họ tận dụng album làm nền tảng cho những sân khấu trực tiếp, kéo dài vòng đời sản phẩm và kết nối với khán giả, từ đó tạo nên chuỗi sự kiện, show diễn mang tính thương hiệu riêng đồng thời phát triển IP giúp nghệ sĩ khai thác nhiều hình thức như lưu diễn, hàng hóa, hợp tác thương hiệu...

Album mở đường cho concert

Cuối năm 2025, Phùng Khánh Linh phát hành album Giữa một vạn người gồm 12 ca khúc, kết hợp nhiều màu sắc alternative pop, dream pop, punk và indie rock. Vài tháng sau, nữ ca sĩ khởi động tour diễn cùng tên, mở màn bằng đêm diễn ngày 2/3 tại Nhà hát Hòa Bình. Đến tháng 8, cô tiếp tục phát hành phiên bản mở rộng của album với 5 ca khúc mới.

Tour diễn Giữa một vạn sau đó được mở rộng, với 2 đêm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội và một đêm diễn quy mô lớn tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Như vậy, album không chỉ dừng lại ở sản phẩm ghi âm mà trở thành nền tảng cho chuỗi hoạt động biểu diễn kéo dài nhiều tháng.

HIEUTHUHAI cũng lựa chọn cách làm tương tự. Sau khi phát hành album phòng thu thứ hai Mắt nhắm mắt mở ngày 22/4, nam rapper tổ chức concert cùng tên với hai đêm diễn 1-2/8 tại TP.HCM, tiếp đó là đêm diễn ngày 1/11 ở Hà Nội và một điểm diễn tại Las Vegas (Mỹ).

Phùng Khánh Linh thu hút hàng chục nghìn khán giả tới tour diễn. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, GREY D tổ chức live concert cá nhân đầu tiên Ánh Sáng • Màn Đêm vào tháng 7, sau khi phát hành album cùng tên. Việc đưa sản phẩm âm nhạc lên sân khấu trong thời gian gần nhau cho thấy nghệ sĩ ngày càng chú trọng xây dựng trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ tập trung vào hoạt động phát hành.

Đây vốn là phương thức quảng bá phổ biến ở thị trường âm nhạc quốc tế, đặc biệt tại Hàn Quốc và Mỹ. Nhiều nghệ sĩ xem album, EP hoặc single mới là cơ sở để triển khai tour diễn, qua đó đưa âm nhạc đến với khán giả ở nhiều địa điểm thay vì chỉ quảng bá trong thời gian ngắn sau khi phát hành.

Tháng 3, BTS trở lại sau thời gian dài gián đoạn với album Arirang. Khoảng nửa tháng sau, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu với đêm diễn mở màn ngày 9/4 tại Goyang, Hàn Quốc. Arirang World Tour được tổ chức nhằm quảng bá album cùng tên, dự kiến gồm hơn 88 buổi diễn tại 34 thành phố và kéo dài đến năm 2027.

BlackPink cũng triển khai hoạt động biểu diễn gắn với sản phẩm mới. Album Deadline của nhóm đạt 1,46 triệu bản bán ra trong ngày đầu phát hành. Deadline World Tour được xây dựng để quảng bá EP cùng tên. Tour bắt đầu tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc vào tháng 7/2025 và khép lại tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong ngày 26/1.

Những trường hợp này cho thấy concert và tour diễn không đơn thuần là hoạt động biểu diễn bổ sung sau khi ra mắt album. Chúng có thể trở thành một phần trong kế hoạch phát hành ngay từ đầu, giúp nghệ sĩ khai thác sản phẩm âm nhạc trên nhiều phương diện, từ nền tảng trực tuyến đến sân khấu trực tiếp.

Xu hướng chung của thị trường âm nhạc

Theo Bandzoogle, hoạt động quảng bá đóng vai trò quan trọng đối với thành công của một album. Trong đó, biểu diễn trực tiếp là cách để nghệ sĩ đưa âm nhạc đến gần khán giả, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận những người nghe mới. Với các nghệ sĩ chưa có tên tuổi lớn, việc bắt đầu từ những sân khấu quy mô nhỏ ở địa phương cũng có thể giúp tiết kiệm chi phí, duy trì sức nóng sau khi phát hành album và tạo cơ sở để mở rộng lịch diễn.

Tại Việt Nam, xu hướng phát hành sản phẩm rồi tổ chức concert cũng đang được nhiều nghệ sĩ lựa chọn. Nhạc sĩ Mars Anh Tú nhận định đây là cách làm đúng với quy trình phát triển của thị trường âm nhạc hiện nay.

“Tôi thấy việc này làm đúng quy trình. Cách đây hơn 20 năm, mọi người thường làm một album đĩa CD. Nhưng sau đó, khoảng năm 2010, mọi người bắt đầu ra bài đơn lẻ kèm MV khi xuất hiện các kênh truyền hình phát ca nhạc. Thời gian gần đây, nhờ các nền tảng nhạc số online, mọi người bắt đầu phát hành EP để làm bước đệm báo hiệu, sau đó chuyển sang tour diễn hay concert. Tôi thấy đây là xu hướng chung của thế giới và ở Việt Nam cũng vậy”, Mars Anh Tú chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhóm nhạc BTS đang tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới. Ảnh: Rolling Stone.

Theo nhạc sĩ, việc phát hành sản phẩm trước khi tổ chức show diễn giúp nghệ sĩ có thời gian giới thiệu bản thân, định hình màu sắc âm nhạc và tạo sự chú ý cho khán giả. Concert không thể chỉ được quảng bá bằng những lời giới thiệu hay họp báo, mà cần có quá trình để người nghe làm quen với âm nhạc, hiểu nghệ sĩ theo đuổi phong cách nào và những tác phẩm nào sẽ xuất hiện trên sân khấu.

Sự thay đổi trong cách phát hành sản phẩm cũng tác động đến lựa chọn định dạng âm nhạc của nghệ sĩ. Thay vì đầu tư ngay một album dài với số lượng ca khúc lớn, nhiều người ưu tiên EP, thường gồm 3-5 bài. Theo Mars Anh Tú, định dạng này phù hợp với điều kiện phát hành trên nền tảng số, đồng thời giúp nghệ sĩ tối ưu nguồn lực.

“Bây giờ mọi người ra EP nhiều hơn vì tiện lợi và dễ phát hành trên các nền tảng nhạc số online. Nếu chỉ phát hành một bài đơn lẻ, không đạt hiệu quả tối ưu, trong khi cùng một công sức có thể làm từ 3 đến 5 bài. Ngược lại, nếu làm cả một album hoàn chỉnh, đòi hỏi số lượng bài nhiều hơn, gây tốn kém chi phí và mất nhiều thời gian hơn. Thông thường các nghệ sĩ hiện nay sẽ lựa chọn phát hành từ 3 đến 5 bài trong một EP. Đây cũng là xu hướng chung trên toàn thế giới”, Mars Anh Tú nhận định.

Từ single, EP đến album, cách phát hành âm nhạc đang thay đổi theo sự phát triển của nền tảng nghe nhạc số và nhu cầu biểu diễn trực tiếp. Concert, tour diễn vì thế không còn chỉ là hoạt động dành cho những nghệ sĩ đã có sẵn lượng người hâm mộ lớn, mà ngày càng được tính toán như một phần trong chiến lược giới thiệu, quảng bá và khai thác sản phẩm âm nhạc. Với thị trường Việt Nam, sự dịch chuyển này cũng mở ra cách tiếp cận mới, trong đó một album có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình biểu diễn dài hơn thay vì kết thúc sau vài tuần phát hành.