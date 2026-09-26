Làn sóng hút vốn ngoại đổ bộ ngành ngân hàng: Đón dòng tiền tỷ USD hậu nâng hạng

Hàng loạt nhà băng chốt phương án phát hành cổ phần cho đối tác quốc tế

Cổ phiếu VPB của VPBank trở thành tâm điểm trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 25/9 khi tăng hơn 4%, có thời điểm chạm mức giá trần 23.600 đồng mỗi cổ phiếu. Thanh khoản của mã chứng khoán này cũng tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch vượt 1.000 tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường.

Diễn biến giao dịch tích cực của VPB xuất hiện lúc thị trường đón thông tin mới về cổ đông chiến lược SMBC. Một số hãng tin quốc tế cho biết Sumitomo Mitsui Banking Corporation của Nhật Bản đang đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ mức 15% lên 20%. Thương vụ này có khả năng hoàn tất trong năm nay dù vẫn còn một số khác biệt về định giá. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn trong quan hệ giữa VPBank và SMBC sau khi định chế tài chính Nhật Bản chi khoảng 1,5 tỷ USD mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, VPBank đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài nhưng chưa công bố danh tính cụ thể.

Cùng với VPBank, cổ phiếu Techcombank thời gian qua cũng giao dịch khởi sắc sau khi xuất hiện thông tin bán cổ phần cho khối ngoại. Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner từng nhiều lần cho biết ngân hàng đang cân nhắc bán tối đa 15% cổ phần cho một nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp. Tiêu chí hàng đầu được Techcombank đặt ra là tìm kiếm đối tác có đủ năng lực hỗ trợ phát triển hệ thống công nghệ toàn diện.

Tương tự, Vietcombank là một trong những đơn vị có phương án bán vốn rất cụ thể. Theo phương án đã được cổ đông phê duyệt, Vietcombank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa khoảng 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương hơn 543 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phần này sẽ được phân phối cho tối đa 55 nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngân hàng ưu tiên lựa chọn các cổ đông lớn có khả năng đóng góp vào sự phát triển bền vững. Cổ đông chiến lược hiện hữu là Mizuho dự kiến ít nhất sẽ tham gia mua thêm để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện tại hoặc có thể nâng cao hơn.

Ngân hàng HDBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. HDBank có thể chào bán tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận và không thấp hơn mức giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày quyết định giá phát hành. Tại SHB, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Quang Hiển khẳng định tiêu chí lựa chọn đối tác không chỉ nằm ở quy mô vốn mà còn ở khả năng đồng hành lâu dài, hỗ trợ quản trị, chuyển đổi số và kết nối hệ sinh thái chuỗi cung ứng.

Mục tiêu quản trị công nghệ và trợ lực từ đợt nâng hạng thị trường

Từ các phương án của VPBank, Techcombank đến Vietcombank, HDBank và SHB, kế hoạch thu hút vốn ngoại đang được đặt trong một vai trò rộng lớn hơn nguồn cấp vốn thông thường. Đối với VPBank, tỷ lệ nắm giữ cao hơn có thể củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác toàn diện với SMBC. Với Techcombank, HDBank và SHB, tiêu chí về năng lực chuyển giao công nghệ, quản trị và kết nối hệ sinh thái được ưu tiên hàng đầu trong quá trình sàng lọc đối tác.

Mục tiêu của các thương vụ không chỉ giải quyết bài toán tăng vốn điều lệ. Khi các ngân hàng phải liên tục đầu tư hệ thống số hóa, nâng cao năng lực quản lý rủi ro và mở rộng quy mô kinh doanh, một cổ đông chiến lược quốc tế sẽ mang tới những nguồn lực giá trị vượt ra ngoài yếu tố dòng tiền. Ở chiều ngược lại, việc sở hữu cổ phần tại các nhà băng hàng đầu Việt Nam giúp nhà đầu tư nước ngoài khai thác sâu thị trường tài chính nội địa thông qua tệp khách hàng có sẵn.

Quá trình chào bán vốn ngoại dồn dập diễn ra đúng thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có một bước ngoặt quan trọng. Kể từ ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Tổ chức này ước tính việc nâng hạng có thể kích hoạt dòng vốn khoảng 6 tỷ USD chảy vào thị trường Việt Nam. Quy mô dòng tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào việc phân bổ danh mục của các quỹ và điều kiện vĩ mô, nhưng chắc chắn tạo ra sự quan tâm lớn đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa tỷ USD thuộc ngành ngân hàng.

Một động lực hỗ trợ khác đến từ dư địa mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Sau khi hoàn tất quy trình nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, room ngoại tối đa tại VPBank, HDBank và Vietcombank có thể được nới lỏng lên mức trần 49%. Cơ chế này tạo thêm dư địa pháp lý cho các ngân hàng chủ động đàm phán tỷ lệ linh hoạt hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Việc tìm kiếm cổ đông chiến lược luôn đi kèm các thách thức về định giá và tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, với dư địa pháp lý đang rộng mở và bệ phóng từ đợt nâng hạng thị trường, cuộc đua thu hút dòng vốn ngoại của các ngân hàng sẽ tập trung sâu vào bài toán lựa chọn đối tác tương xứng với chiến lược phát triển dài hạn.

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