Làn sóng hợp tác quảng cáo kiểu 'mì ăn liền' tại Trung Quốc

Doanh số của Nivea trên nền tảng Tmall tăng vọt 6.972% so với kỳ trước sau khi công bố ca sĩ kiêm diễn viên Ziyu làm đại sứ thương hiệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Những báo cáo tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trong vòng 24 giờ, hợp đồng kéo dài từ 1 - 3 tháng và việc ký kết với các ngôi sao ngay khi họ bắt đầu tạo tiếng vang đang ngày càng trở nên phổ biến trong ngành mỹ phẩm tại Trung Quốc.

Nhiều chiến dịch được thiết kế để tận dụng ngay một khoảng thời gian bán hàng siêu ngắn, từ công bố người nổi tiếng làm đại sứ, tung bộ quà tặng hoặc đường dẫn mua hàng riêng, tổ chức livestream và công bố kết quả doanh số chỉ trong vòng 24 hoặc 48 giờ. Điều này cho thấy rõ xu hướng “mì ăn liền hoá” trong hoạt động quảng bá thương hiệu ở quốc gia tỷ dân.

Khi chu kỳ hợp tác rút ngắn, thì thời hạn của các mối quan hệ cũng bị thu hẹp đáng kể. Nghiên cứu ngành do Jumeili trích dẫn chỉ ra, trong khi các hợp đồng đại sứ thương hiệu có thời hạn trung bình khoảng 26 tháng vào năm 2020, đến năm 2025, nhiều hợp đồng chỉ còn kéo dài 3 - 6 tháng, trong đó hợp đồng ngắn hạn chiếm 78% tổng số thỏa thuận. Đến năm 2026, thậm chí một số diễn viên đã có tên tuổi và được công chúng biết đến rộng rãi cũng sẵn sàng chấp nhận hợp đồng đại sứ thương hiệu kéo dài 3 tháng, đi kèm thời gian quảng bá chỉ 2 tháng.

Đó là khi hoạt động quảng bá thương hiệu trong ngành mỹ phẩm Trung Quốc vận hành theo logic của quảng cáo dựa trên hiệu quả, đó là tận dụng sức hút khi người nổi tiếng đang được chú ý, đo lường khả năng chuyển đổi thành doanh số gần như ngay lập tức và nhanh chóng quyết định có tiếp tục triển khai một đợt hợp tác khác hay không.

Nhịp độ tăng tốc này thể hiện rõ nhất ở tốc độ các thương hiệu tìm cách hợp tác với những gương mặt mới ngay khi họ bắt đầu thu hút sự chú ý. Sau khi các thí sinh tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng, một số thương hiệu được cho là đã chuyển từ khâu đánh giá sang ký hợp đồng chỉ trong vòng 48 giờ.

Zeng Peici trở thành người phát ngôn thương hiệu OSM sau khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026

OSM, thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da hàng đầu Trung Quốc nổi tiếng với hoạt động nghiên cứu và phát triển chuyên sâu các sản phẩm làm đẹp từ ngọc trai, đã ký hợp đồng với 4 thí sinh của chương trình. Trong khi đó, các thương hiệu cũng chủ động tạo ra những chức danh đại diện cụ thể hơn, từ đại sứ sản phẩm đến người phát ngôn cho từng ngành hàng. Cách làm này cho phép họ sử dụng những người nổi tiếng khác nhau để quảng bá từng sản phẩm và phục vụ từng thời điểm bán hàng riêng biệt.

Việc nhấn mạnh doanh số tức thời cho thấy rõ hơn sự thay đổi trong mối quan hệ giữa thương hiệu và đại sứ. Nivea cho biết doanh số trên Tmall tăng vọt 6.972% so với kỳ trước sau khi công bố ca sĩ kiêm diễn viên Ziyu làm đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Dabao cho biết tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trên Tmall tăng 1.642% chỉ trong vòng 24 giờ sau khi công bố diễn viên Ding Yuxi làm đại sứ thương hiệu toàn cầu.

Đối với các công ty mỹ phẩm đang phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt và áp lực chứng minh hiệu quả của ngân sách marketing. hợp đồng ngắn hạn mang lại sự linh hoạt tương đối để thử nghiệm những gương mặt mới mà không phải cam kết hợp tác trong nhiều năm.

Một diễn viên đang lên hoặc ngôi sao phim ngắn trực tuyến có thể được thử sức trong một mùa lễ hội mua sắm. Nếu đạt kết quả kinh doanh tốt, người này có thể được nâng cấp chức danh đại diện hoặc gia hạn hợp đồng. Ngược lại, nếu kết quả không như kỳ vọng, thương hiệu có thể nhanh chóng chuyển sang lựa chọn khác.

Tuy nhiên, khi các thương hiệu mỹ phẩm tối ưu hóa hoạt động quảng bá xoay quanh doanh số của 24 giờ tiếp theo, họ có nguy cơ đánh mất một phần giá trị vốn được tạo ra từ việc xây dựng mối liên kết giữa người nổi tiếng và thương hiệu trong nhiều năm.

Việc liên tục thay đổi gương mặt đại diện, thu hẹp phạm vi chức danh và rút ngắn thời hạn hợp đồng có thể biến người nổi tiếng thành những công cụ thúc đẩy chuyển đổi doanh số có thể thay thế cho nhau, thay vì trở thành những gương mặt đại diện dễ nhận diện, gắn liền với bản sắc thương hiệu.

Và khi hoạt động marketing ngành mỹ phẩm bước vào kỷ nguyên “mì ăn liền”, câu hỏi đặt ra là những chiến dịch này thực sự phục vụ cho ai? Những khách hàng trung thành thường xuyên mua sắm sản phẩm làm đẹp hay các cộng đồng người hâm mộ được huy động để tạo doanh số trong một thời điểm nhất định?