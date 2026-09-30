Làn sóng 'điện hóa' giao thông bùng nổ tại Australia

Khách tham quan xem xe điện của hãng Polestar tại triển lãm Everything Electric Australia, ở Sydney, Australia, ngày 7/3/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Báo cáo thường niên State of EVs 2026 do Hội đồng Xe điện Australia (EVC) công bố ngày 30/9 cho biết EV chiếm 25,8% tổng số ô-tô mới bán ra trong nửa đầu năm nay, tăng hơn gấp đôi so mức 12,1% cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe thuần điện chiếm khoảng 17%, còn xe hybrid sạc ngoài (PHEV) chiếm khoảng 9%. Doanh số hai nhóm xe này lần lượt tăng khoảng 120% và 112% so cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường hiện có khoảng 196 mẫu EV, gồm 125 mẫu thuần điện và 71 mẫu PHEV, tăng đáng kể so với 153 mẫu một năm trước. Các hãng xe Trung Quốc ngày càng hiện diện rõ hơn: Trong tháng 9, BYD đưa mẫu Atto 1 ra thị trường với giá khởi điểm 19.990 AUD (gần 14.000 USD), lần đầu Australia có một mẫu EV mới có giá dưới 20.000 AUD.

Xe buýt cũng đang điện hóa nhanh, với gần 30% số xe buýt mới bán ra trong nửa đầu năm là xe điện. Trong khi đó, xe tải điện mới chiếm khoảng 0,6% doanh số, dù số mẫu xe hơn 4,5 tấn ngày càng tăng. Volvo năm nay bắt đầu sản xuất xe tải điện tại nhà máy ở Queensland, góp phần mở rộng năng lực sản xuất trong nước.

Cùng với doanh số tăng, hạ tầng sạc tiếp tục được mở rộng. Australia hiện có hơn 4.200 điểm sạc công cộng với khoảng 11.600 cổng sạc. Số điểm sạc nhanh và siêu nhanh tăng 18% trong một năm, trong khi số cổng sạc tại các điểm này tăng 31%. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận hạ tầng vẫn chưa đồng đều, đặc biệt đối với người sống tại các khu căn hộ hoặc không có chỗ đỗ xe riêng.

Theo Bộ Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước Australia, EV hiện mới chiếm khoảng 3% tổng số phương tiện đang lưu hành. Để đáp ứng mục tiêu giảm phát thải, Australia cần khoảng 5 triệu xe thuần điện lưu thông vào năm 2035, tương đương số lượng hiện nay tăng khoảng 10 lần.