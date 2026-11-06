Làn sóng đe dọa đánh bom máy bay lan rộng sang Australia

Máy bay của hãng hàng không All Nippon Airways. (Ảnh: TTXVN)

Một chuyến bay quốc tế từ Tokyo (Nhật Bản) đến Sydney (Australia) vừa bị phong tỏa khẩn cấp ngay trên đường băng sau khi nhận được đe dọa đánh bom, giữa bối cảnh làn sóng đe dọa giả đang gia tăng gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay trên toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chuyến bay mang số hiệu 889 của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA), khởi hành từ sân bay quốc tế Haneda (Tokyo), đã hạ cánh xuống sân bay Kingsford Smith ở Sydney vào tối 5/11.

Ngay sau khi hạ cánh, máy bay đã được lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), nhân viên an ninh sân bay cùng lực lượng cứu hỏa và cứu hộ áp giải đến khu vực cách ly trên đường băng trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Đại diện Cảnh sát Liên bang Australia cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp tìm kiếm và kiểm tra an ninh phòng ngừa đối với toàn bộ tàu bay, hành khách và hành lý bằng chó nghiệp vụ dò tìm chất nổ ngay sau khi nhận được thông báo đe dọa vào lúc 18h cùng ngày. Sau khi hoàn tất công tác rà soát và xác nhận an toàn, sân bay và tàu bay đã được phép trở lại hoạt động bình thường.

Đáng chú ý, sự cố tại Sydney diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa đánh bom giả liên tục bùng phát trên bầu trời châu Âu trong những ngày qua, buộc nhiều hãng hàng không như Aer Lingus, LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air và Ryanair phải hạ cánh khẩn cấp ngoài kế hoạch.

Giới chức an ninh xác nhận chưa ghi nhận trường hợp bị thương trong các sự cố trên và hiện chưa có quốc gia hay tổ chức nào nhận thực hiện chuỗi đe dọa này./.