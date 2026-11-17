Theo đó, ít nhất 100 trường học tại nhiều địa phương ở Italy nhận được thư điện tử cảnh báo có thiết bị nổ trong khuôn viên, đồng thời đe dọa đầu độc thực phẩm tại căng tin.

Các thông điệp được gửi vào khoảng 10 giờ 50 phút (giờ địa phương), mang chữ ký M.A., được cho là viết tắt của cái tên Mikhail Andropov xuất hiện trong những thư đe dọa trước đó.

Phụ huynh đến đón con tại trường học ở Rome, Italy sau khi trường phải sơ tán do nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, ngày 11-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nội dung thư cảnh báo thiết bị nổ sẽ phát nổ sau 40 phút và cáo buộc một nhân viên căng tin đã trộn hỗn hợp hóa chất gồm sodium azide và potassium cyanide vào thực phẩm, đồ dùng phục vụ bữa ăn.

Tuy nhiên, các đợt kiểm tra thực phẩm tại trường học không phát hiện dấu hiệu bất thường. Theo các nguồn tin địa phương, lần này hầu như không xảy ra tình trạng sơ tán hàng loạt.

Đây là đợt cảnh báo mới nhất trong chuỗi vụ việc liên tiếp nhằm vào hệ thống giáo dục Italy.

Trước đó, ngày 11-11, khoảng 6.300 trường học nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom, khiến hàng trăm cơ sở phải sơ tán để lực lượng chức năng kiểm tra an ninh, gây gián đoạn hoạt động giảng dạy.

Ngày 12-11, thêm 3.778 trường nhận được thư đe dọa tương tự. Theo Văn phòng Thủ tướng Italy, chỉ có 77 trường tiến hành sơ tán, trong đó 36 trường khôi phục hoạt động dạy học ngay trong buổi sáng sau khi hoàn tất kiểm tra.

Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Italy đã ban hành hướng dẫn mới, yêu cầu không tự động sơ tán trường học chỉ dựa trên những email đe dọa được gửi hàng loạt.

Quyết định sơ tán phải do cơ quan chức năng đề xuất trên cơ sở các dấu hiệu cụ thể như phát hiện vật thể khả nghi, hình ảnh giám sát ghi nhận bất thường hoặc thông tin tình báo liên quan.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ghi nhận các vụ cảnh báo đánh bom giả và tấn công mạng nhằm vào cơ quan, doanh nghiệp và dịch vụ công cộng.

Chính phủ Italy đang phối hợp với các cơ quan an ninh để điều tra, tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin và duy trì hoạt động bình thường của các trường học trước những cảnh báo chưa có căn cứ xác thực.