Làn sóng đầu tư mới đổ vào thị trường hàng hóa Việt Nam

Biến động giá hàng hóa thế giới quý III-2026. Nguồn: MXV

Thanh khoản bứt phá, giá phục hồi

Thị trường hàng hóa Việt Nam khép lại quý III-2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng. Kết thúc quý III, chỉ số MXV-Index tăng 13,9% so với quý trước và tăng 22,1% so với đầu năm.

Xu hướng tăng giá diễn ra trên diện rộng nhưng có sự phân hóa rõ nét. Trong đó, nhóm năng lượng bứt phá mạnh nhất với mức tăng 30,94%, nông sản tăng 14,19%, kim loại tăng 4,03%, trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp chỉ tăng nhẹ 1,20%. Diễn biến này phản ánh dòng tiền đang ưu tiên tập trung vào các nhóm hàng hóa thiết yếu và chịu tác động trực tiếp từ biến động vĩ mô toàn cầu.

Sự khởi sắc còn thể hiện qua thanh khoản với quy mô vốn luân chuyển cùng mức tăng về số lượng hợp đồng. Tổng khối lượng giao dịch quý III tăng 6,65% so với quý II và tăng 69,63% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị giao dịch tương ứng tăng 13,76% và 24,35%. Lũy kế 9 tháng của năm 2026, khối lượng giao dịch tăng 80,3% và giá trị giao dịch tăng 43,1% so với cùng kỳ.

Trong bức tranh chung, nông sản tiếp tục giữ vị thế nhóm hàng giao dịch chủ đạo khi đóng góp 49,96% tổng khối lượng (tăng 45,73%) và 52,61% tổng giá trị toàn thị trường. Điều này thể hiện nhu cầu đầu tư và phòng vệ giá luôn ở mức rất cao do là mặt hàng cơ bản gắn liền với hoạt động sản xuất, tiêu dùng và thương mại toàn cầu.

Top 10 sản phẩm được giao dịch nhiều nhất tại MXV quý III-2026. Nguồn: MXV

Về mặt sản phẩm, bạc Nano ACM dẫn đầu về khối lượng giao dịch (chiếm khoảng 22% toàn thị trường), dù có sự suy giảm so với mức 30% của quý trước, tiếp đó là lúa mì (16,63%) và ngô (10,9%).

Xét về giá trị giao dịch, lúa mì vươn lên đứng đầu với tỷ trọng 17,33%, theo sau là bạc Micro (13,45%) và dầu đậu tương (10,36%). Bạch kim cũng gây chú ý khi lọt vào top 10 mặt hàng có giá trị giao dịch cao nhất trong quý III với 4,06%, thay thế cà phê Robusta.

Một chuyển biến đáng chú ý khác là tỷ trọng giá trị giao dịch của kim loại giảm từ 79,2% trong tháng 1 xuống còn 41,2% trong tháng 9, phản ánh quá trình tái phân bổ dòng tiền giữa các nhóm hàng hóa.

Cùng với đó là sự chuyển dịch trong cơ cấu hợp đồng. Khối lượng giao dịch qua các sở quốc tế liên thông trong quý III tăng hơn 20% so với quý II, trong khi giao dịch tại Sở ACM giảm gần 20% (tỷ trọng hạ xuống 25,55%). Điều này cho thấy các hợp đồng tiêu chuẩn quốc tế (Full Sized) đóng vai trò ngày càng lớn trong việc dẫn dắt thanh khoản, đặc biệt trong tháng 9 ở nhóm nông sản và kim loại, dù các hợp đồng mini, micro, nano vẫn giữ lợi thế giúp nhà đầu tư linh hoạt phân bổ vốn.

9 tháng tăng hơn 300% số tài khoản mới

Động lực quan trọng thúc đẩy sự dịch chuyển dòng tiền đến từ làn sóng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Tháng 9-2026 ghi nhận kỷ lục lịch sử với số tài khoản mở mới tăng 43% so với tháng 8 và cao gấp 6,5 lần cùng kỳ năm 2025.

Tính chung quý III, số tài khoản mở mới tăng 98,70% so với quý II và tăng 476,22% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, số tài khoản mở mới tăng 305,6%, chính thức vượt tổng số tài khoản mở mới của cả năm 2025.

Sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường hàng hóa phái sinh. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, việc thu hút nhà đầu tư cần đi đôi với nâng cao kiến thức, chất lượng tư vấn và ý thức quản trị rủi ro.

Top 5 thị phần môi giới quý III-2026. Nguồn: MXV

Sự phát triển quy mô kéo theo cuộc đua thị phần gay gắt giữa các thành viên kinh doanh. Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi, Công ty cổ phần Công nghệ tài chính APEX và Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị phần môi giới quý III cũng như 9 tháng.

Để đảm bảo đà tăng trưởng bền vững trước tốc độ mở rộng nhanh chóng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã chủ động triển khai chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng vận hành. Sau 3 quý, tổng nhân sự hệ thống thành viên kinh doanh tăng gần gấp đôi; riêng quý III, MXV tổ chức tập huấn cho hơn 1.700 lượt nhân sự, cấp hơn 1.000 chứng nhận (số nhân sự có chứng nhận tăng gần 65%).

Song song đó, tiến trình chuyển đổi số được đẩy mạnh khi hầu hết các thành viên điều kiện đã tự chủ về công nghệ, hướng tới mục tiêu hoàn thiện chuyển đổi số toàn thị trường vào cuối tháng 11-2026. Điều này sẽ giúp các thành viên cải thiện hiệu quả vận hành, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng lớn và tăng tính linh hoạt trong phát triển dịch vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV. Ảnh: Trần Cương

Ở góc độ vĩ mô, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV nhận định, thị trường hàng hóa đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Giờ đây, nghị định số 302 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa đã có hiệu lực, đồng thời, Chính phủ cũng đang trình Quốc hội dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. "Việc hoàn thiện hành lang pháp lý sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho thị trường cũng như nâng cao niềm tin của nhà đầu tư”, ông Quỳnh nói.