Làn sóng đầu tư AI tại Mỹ có sắp chững lại?

Quang cảnh bên ngoài một trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

Theo báo chí Anh, cổ phiếu công nghệ Mỹ biến động mạnh sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Nhà đầu tư đang tìm cách đánh giá tác động của kết quả bầu cử đối với làn sóng đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI, vốn góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Lo ngại tập trung vào khả năng các dự án bị trì hoãn hoặc thu hẹp. Goldman Sachs ước tính những bang mà các nhà lập pháp Dân chủ có thể tăng hạn chế đối với trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 45% tổng công suất dự kiến xây dựng tại Mỹ.

Ông Dan Ives, Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., đã đưa ra đánh giá thận trọng hơn dù thường có quan điểm lạc quan về ngành AI. Ông dự báo chi tiêu đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ đạt đỉnh vào năm tới, sớm hơn kỳ vọng trước đó là năm 2028 hoặc 2029. Theo ông, tới 20% công suất trung tâm dữ liệu AI dự kiến có thể bị loại khỏi kế hoạch. Tuy nhiên, tác động thực tế còn tùy thuộc chính sách được áp dụng và khả năng thỏa hiệp giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Đảng Dân chủ chủ trương tăng cường giám sát và xây dựng quy định để AI phục vụ lợi ích công chúng. Tuy nhiên, một số nghị sĩ muốn áp dụng biện pháp mạnh hơn, như tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu mới, chấm dứt ưu đãi thuế và trợ cấp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp AI thanh toán đầy đủ chi phí điện, nước.

Ở cấp liên bang, những đề xuất này khó trở thành luật do Tổng thống Donald Trump có quyền phủ quyết. Ông đã bác bỏ lời kêu gọi làm chậm phát triển AI, cho rằng điều đó sẽ cản trở mục tiêu giành vị thế thống trị toàn cầu của Mỹ.

Tác động trực tiếp hơn có thể đến từ chính quyền bang và địa phương. Các thống đốc Dân chủ đắc cử tại nhiều bang có thị trường trung tâm dữ liệu lớn sẽ nhậm chức vào tháng 1 tới, mang theo những cam kết hạn chế xây dựng.

Texas là tâm điểm lo ngại khi chiếm khoảng 1/4 quy mô phát triển trung tâm dữ liệu dự kiến của Mỹ. Thống đốc đắc cử Gina Hinojosa tuyên bố sẽ dừng phê duyệt mọi dự án mới cho đến khi có luật bảo vệ người dân của bang. Các nhà phân tích UBS đánh giá 18 gigawatt công suất trung tâm dữ liệu dự kiến bổ sung tại Texas vào năm 2028 đang có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại Georgia và Ohio, các thống đốc đắc cử cũng cam kết hoặc ủng hộ việc tạm dừng xây dựng. Những quy định mới có thể chấm dứt ưu đãi thuế, đặt yêu cầu chặt chẽ hơn về môi trường, nước và điện, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm.

Phản ứng của cộng đồng đã khiến một số dự án đối mặt với bất định. Tại thành phố Piqua, bang Ohio, kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu AI trị giá 1 tỷ USD của Meta đối mặt với bất định sau khi cử tri bỏ phiếu bãi nhiệm 3 quan chức dân cử liên quan đến việc phê duyệt dự án, đồng thời thông qua biện pháp hạn chế xây dựng mới.

Nếu hoạt động xây dựng giảm tốc, tác động có thể lan dọc chuỗi cung ứng AI. Các nhà sản xuất chip tiên tiến như Nvidia và AMD, doanh nghiệp bộ nhớ và nhà cung cấp điện đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thấp hơn. Cổ phiếu Nvidia và AMD đã giảm mạnh trong phiên giao dịch vừa qua.

Nhóm dễ tổn thương còn gồm các doanh nghiệp đám mây AI mới nổi, có ít hoặc chưa có công suất vận hành. Trong khi đó, những tập đoàn lớn đã sở hữu hạ tầng và dự án hiện hữu có vị thế thuận lợi hơn để tiếp tục đầu tư.

Chủ tịch Meta Dina Powell McCormick nhận định trong thời gian tới việc mở rộng cơ sở sẵn có có thể dễ dàng hơn, còn xây dựng từ đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo bà, các tập đoàn công nghệ lớn đang cân nhắc khả năng xây trung tâm dữ liệu bên ngoài Mỹ.

Một số doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh quy mô dự án. Ông Chris Miglino, CEO của Axe Compute, cho rằng các nhà phát triển sẽ xây cơ sở nhỏ hơn, bởi một số lệnh tạm dừng chỉ áp dụng với trung tâm dữ liệu trên 20 megawatt, đồng thời tìm địa điểm tại Mexico hoặc Trung Đông.

Dù vậy, ngành công nghệ chưa đồng loạt hạ kỳ vọng. Giám đốc điều hành AMD Lisa Su cho biết phản ứng đối với trung tâm dữ liệu chưa khiến công ty điều chỉnh bất kỳ dự báo tăng trưởng thị trường AI nào đến năm 2030.

Một lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn thừa nhận kết quả bầu cử đang làm xáo trộn kế hoạch xây dựng trong ngắn hạn, nhưng vẫn kỳ vọng đạt được thỏa hiệp với đảng Dân chủ trong năm tới, qua đó mở đường cho hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu tiếp tục.