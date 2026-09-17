Làn sóng đạp xe và xu hướng lối sống xanh tại Trung Quốc

Xe đạp điện đáp ứng tiêu chuẩn mới của một doanh nghiệp tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Mặc dù ô tô điện ngày càng phổ biến và mạng lưới giao thông công cộng không ngừng mở rộng, xe đạp vẫn là phương tiện đi lại quen thuộc tại Trung Quốc. Những năm gần đây, làn sóng sử dụng xe đạp đang quay trở lại, khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn phương tiện này vừa để di chuyển vừa để rèn luyện sức khỏe.

Trong khi xe đạp công cộng xuất hiện ở hầu hết các thành phố Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ vẫn lựa chọn mua xe riêng. Đối với những người đam mê đạp xe, việc sở hữu một chiếc xe đạp được xem như một khoản đầu tư cho lối sống lành mạnh. Theo báo cáo về phát triển thể thao ngoài trời của Tổng cục Thể thao Trung Quốc, tính đến tháng 8/2025, nước này có hơn 130 triệu người sử dụng xe đạp, trong khi giá trị sản lượng ngành xe đạp đạt 300 tỷ nhân dân tệ (44,7 tỷ USD). Trên Xiaohongshu, một nền tảng chia sẻ phong cách sống của Trung Quốc, các nội dung liên quan đến đạp xe đã thu hút hàng tỷ lượt xem.

Xe đạp và các sản phẩm phụ kiện đi kèm, như mũ bảo hiểm, đèn chiếu sáng, trang phục, kính bảo hộ, camera hành trình và các phụ kiện khác, cũng ngày càng đa dạng, với nhiều mẫu mã, hình thức và tính năng, qua đó giúp hình thành những phân khúc thị trường ngày càng chuyên biệt. Dự báo, thị trường thiết bị xe đạp của Trung Quốc dự kiến đạt 32,29 tỷ nhân dân tệ trong năm 2026, tăng 12,6% so với năm ngoái. Trong khi đó, quy mô toàn bộ thị trường đạp xe được dự báo vượt 60 tỷ nhân dân tệ.

Bên cạnh xe đạp và phụ kiện truyền thống, công nghệ đang mở ra những dư địa phát triển mới cho ngành này. Tại Tập đoàn xe đạp Golden Wheel Thiên Tân, mẫu xe đạp thông minh cho phép người sử dụng kết nối với những người đạp xe ở gần, trò chuyện theo thời gian thực và lập nhóm thông qua ứng dụng trên điện thoại. Các cảm biến trên xe cũng có thể theo dõi tình trạng thể chất của người sử dụng, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc khắc phục sự cố và bảo dưỡng từ xa. Đại diện của tập đoàn này cho biết mẫu xe đạp thông minh mới nhất của họ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng học thói quen của người sử dụng và đánh giá điều kiện đường sá, giúp việc đạp xe thuận tiện hơn và tăng quãng đường di chuyển.

Làn sóng đạp xe ở Trung Quốc không chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng mà còn được hỗ trợ bởi mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển. Năm 2024, Trung Quốc ban hành hướng dẫn tăng cường phát triển hệ thống giao thông chậm trong đô thị, trong đó ưu tiên phát triển làn đường dành riêng cho xe đạp. Kế hoạch cải tạo đô thị giai đoạn 2026-2030 được công bố hồi tháng 5 cũng đề ra việc xây dựng và cải tạo vỉa hè, làn đường dành cho phương tiện không cơ giới, nhằm hình thành hệ thống giao thông đô thị xanh hơn.

Ví dụ, Thượng Hải đã xây dựng tuyến đường dành cho xe đạp dài 45 km dọc sông Hoàng Phố. Tại quận Thông Châu, Bắc Kinh, các tuyến đường dành cho xe đạp dọc kênh đào Đại Vận Hà được trang bị hệ thống chiếu sáng thông minh và các điểm dừng nghỉ có trang bị bộ dụng cụ sơ cứu. Một số tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh cũng bắt đầu cho phép hành khách mang xe đạp lên tàu…

Có thể thấy, nhu cầu rèn luyện sức khỏe, xu hướng tiêu dùng mới, công nghệ và hạ tầng giao thông đang giúp xe đạp từ một phương tiện đi lại thông thường trở thành một phần của lối sống xanh hiện đại tại Trung Quốc.