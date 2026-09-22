Làn sóng các trường đại học phía Bắc mở phân hiệu tại TPHCM

Từ vài trăm đến hơn chục nghìn người học

Theo tìm hiểu của PV, mạng lưới phân hiệu tại TPHCM đang hình thành ba nhóm chính: các phân hiệu đã hoạt động lâu năm và có quy mô lớn; nhóm đào tạo chuyên ngành đặc thù; nhóm mới thành lập hoặc tổ chức lại trong năm 2026.

Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM được xem là cơ sở đào tạo lớn với hơn chục ngàn sinh viên, học viên đào tạo từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ… Phân hiệu mới được thành lập vào tháng 3/2026 trên nền tảng hơn 33 năm hình thành và phát triển của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.

Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM được xem là cơ sở đào tạo lớn...

Việc nâng cấp thành phân hiệu mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng cường tự chủ đại học, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; đồng thời tục phát huy thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính...

Kế đến là Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TPHCM có quy mô trên 7.000 sinh viên, học viên. Danh mục đào tạo trải rộng từ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, logistics, khai thác vận tải đến công nghệ thông tin, cơ khí, ô tô, kinh tế và quản trị.

Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học FPT cũng đã hiện diện tại TPHCM qua mô hình phân hiệu hàng chục năm nay. Cả hai tổ chức đào tạo nhiều nhóm ngành từ kinh tế, tài chính, logistics đến công nghệ thông tin, kỹ thuật và truyền thông...

Nhiều tên tuổi mới xuất hiện trong năm 2026

Năm 2026 ghi nhận sự mở rộng đáng kể của các học viện có trụ sở chính tại Hà Nội vào TPHCM.

Đáng chú ý là vừa mới thành lập ngày 20/9, Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM đã có 150 sinh viên thuộc 5 chương trình đào tạo định hướng chứng chỉ quốc tế trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, cùng gần 50 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM vừa được thành lập ngày 20/9.

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM dự kiến tuyển 860 chỉ tiêu đại học chính quy, gồm các ngành, chuyên ngành: Luật – chuyên ngành Thanh tra; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Lưu trữ học; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Kinh tế.

Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tuyển 310 chỉ tiêu trong năm 2026. Riêng ngành Luật có 150 chỉ tiêu; số còn lại được phân bổ cho các chương trình đào tạo khác của phân hiệu.

Trong lĩnh vực pháp luật, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TPHCM lần đầu tuyển 300 sinh viên chính quy, gồm 100 chỉ tiêu ngành Luật – chuyên ngành Kiểm sát và 200 chỉ tiêu ngành Luật. Phân hiệu được hình thành trên cơ sở đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát đã hoạt động tại TPHCM.

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM bắt đầu đào tạo từ năm học 2026–2027 với hai ngành đại học là Công tác xã hội và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hai phân hiệu đặc thù của khối công an

Bức tranh các phân hiệu tại TPHCM tiếp tục thay đổi sau quyết định sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ngày 18/9.

Theo phương án sắp xếp, Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân. Trên cơ sở đó, thành lập Học viện An ninh nhân dân – Phân hiệu TPHCM.

Tương tự, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân, hình thành Học viện Cảnh sát nhân dân – Phân hiệu TPHCM.

Đây không phải hai cơ sở đào tạo được xây dựng mới hoàn toàn. Các phân hiệu được hình thành trên nền hai trường đại học Công an nhân dân đã có cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hoạt động đào tạo tại phía Nam.

Điểm thay đổi lớn nằm ở mô hình quản trị: từ hai trường đại học độc lập chuyển thành các phân hiệu trực thuộc hai học viện tương ứng. Việc sắp xếp giúp tinh gọn đầu mối nhưng vẫn duy trì năng lực đào tạo lực lượng an ninh, cảnh sát tại TPHCM và khu vực phía Nam.

Hai phân hiệu này cũng có cơ chế tuyển sinh đặc thù. Đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn sức khỏe, sơ tuyển và phương thức xét tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài phân hiệu, một số trường đại học, học viện có hoạt động đào tạo tại TPHCM nhưng tên pháp lý hiện hành là cơ sở, cơ sở II như Cơ sở II Trường Đại học Lao động – Xã hội; Cơ sở TPHCM của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông...

Không chỉ mở thêm địa điểm đào tạo Chuyên gia tuyển sinh một trường đại học tại TPHCM cho biết, việc các trường, học viện liên tiếp mở phân hiệu cho thấy sức hút của TPHCM với tư cách trung tâm kinh tế, giáo dục và thị trường lao động lớn nhất phía Nam. Mô hình phân hiệu giúp các trường có trụ sở chính ở xa mở rộng vùng tuyển sinh, đưa chương trình đào tạo đến gần người học và tăng kết nối với doanh nghiệp. Sinh viên khu vực phía Nam cũng có thêm lựa chọn, giảm chi phí di chuyển, sinh hoạt nếu không phải ra Hà Nội học tập. Ở chiều ngược lại, sự gia tăng nhanh về số lượng phân hiệu đặt ra những câu hỏi về điều kiện bảo đảm chất lượng. Một phân hiệu không chỉ cần địa điểm và chỉ tiêu tuyển sinh mà còn phải có giảng viên cơ hữu, phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống hỗ trợ sinh viên và cơ chế kiểm soát chất lượng tương đương trường chính.