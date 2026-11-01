Làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng khắp châu Âu

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, các hoạt động biểu tình và đình công diễn ra diện rộng tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Lực lượng an ninh nhiều nước đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ bùng phát xung đột và bạo lực.

Pháp: Hàng trăm nghìn người xuống đường, an ninh siết chặt

Tại Pháp, chính quyền đã phải huy động khoảng 70.000 cảnh sát nhằm giữ gìn trật tự sau khi các cuộc bãi công và biểu tình của học sinh, sinh viên nhằm phản đối chất lượng giáo dục nhanh chóng biến thành làn sóng bất bình rộng lớn hơn về chi phí sinh hoạt và chính sách an sinh xã hội.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Paris, Pháp. Nguồn: MXH

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 320.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc, trong đó riêng tại thủ đô Paris ghi nhận 70.000 người. Tính đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 560 người.

Giới chức trách áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, cấm tập trung đông người tại các khu vực trung tâm thương mại để phòng ngừa nguy cơ bạo loạn và hôi của.

Trong các cuộc biểu tình hồi tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 1.300 người sau khi ước tính có khoảng 410.000 người xuống đường ở các thành phố trên khắp cả nước Pháp.

Các cửa hàng, tòa nhà công cộng và doanh nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng trước.

“Tất cả mọi người đều đang nỗ lực hết sức để đảm bảo có phản ứng cực kỳ kiên quyết đối với bất kỳ rắc rối nào”, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết tại một cuộc họp báo hồi đầu tuần này khi ông trình bày các biện pháp an ninh.

Đức: Giới trẻ yêu cầu cải thiện kinh tế - xã hội

Tại Đức, phong trào do tổ chức thanh niên "Gen Z regelt" khởi xướng đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ hưởng ứng tại hơn 30 thành phố lớn, bao gồm Berlin và Frankfurt.

Những người tham gia yêu cầu chính phủ gia tăng đầu tư cho hệ thống giáo dục, bảo vệ môi trường, giải quyết khủng hoảng nhà ở, đồng thời phản đối kế hoạch khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Mặc dù phần lớn người dân tham gia biểu tình một cách ôn hòa, nhưng một số cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực vào tối thứ Bảy.

Tình hình bạo lực trong cuộc biểu tình ở Frankfurt, Đức. Nguồn: MXH

Tại trung tâm thành phố Frankfurt, một số người biểu tình quá khích đã đập phá nhiều cửa hàng và lấy trộm hàng hóa bên trong. Họ cũng lấy trộm vũ khí từ một cửa hàng bán súng, nhưng cảnh sát đã thu hồi được sau đó.

Cảnh sát Frankfurt cho biết rằng một số người biểu tình quá khích cũng ném bom xăng vào cảnh sát sau khi ném đá và chai lọ vào họ hồi đầu ngày.

Bất ổn lan rộng tại nhiều quốc gia khác

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác tại châu Âu.

Tại Ý, chính quyền nước này phải triển khai hàng trăm binh sĩ quân đội phối hợp cùng cảnh sát để tăng cường an ninh tại Milan và Rome sau các vụ lộn xộn. Hàng chục nghìn người dân đã xuống đường phản đối tình trạng tiền lương không theo kịp tốc độ lạm phát.

Cảnh sát Ý đã được huy động với số lượng lớn các đội chống bạo động, máy bay không người lái và trực thăng xuất hiện trên bầu trời thủ đô.

Cảnh sát đụng độ người biểu tình ở Milan, Ý. Nguồn: MXH

Tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, làn sóng dựng lều cắm trại kéo dài tại các quảng trường lớn ở Madrid, trong khi hàng nghìn người dân Lisbon tràn ra đường yêu cầu chính quyền có các biện pháp can thiệp kinh tế hiệu quả hơn.

Tại Bỉ và Anh, cảnh sát Brussels phải sử dụng hơi cay và vòi phun nước để giải tán các nhóm quá khích, trong khi các cuộc tập trung đông người cũng diễn ra tại London.

Làn sóng bất ổn hiện nay tại châu Âu phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc về mặt kinh tế - xã hội tích tụ thời gian qua. Việc giá cả hàng hóa, năng lượng và dịch vụ thiết yếu gia tăng trong khi thu nhập thực tế của người lao động bị sụt giảm đang tạo ra áp lực khổng lồ lên đời sống sinh hoạt của người dân.

“Chúng tôi hoàn toàn bị thiệt thòi vì thực tế là tiền lương không theo kịp lạm phát và nói chung là không theo kịp chi phí sinh hoạt”, Luca, một sinh viên y khoa 20 tuổi ở Ý, cho biết.