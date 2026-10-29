Làn sóng bạo lực leo thang tại Nam Sudan, 84 người thiệt mạng

Ngày 28/10, giới chức Nam Sudan cho biết số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực cộng đồng gần đây tại huyện Tonj North, bang Warrap, đã tăng lên 84 người, sau khi một vụ tấn công mới khiến thêm 12 người thiệt mạng.

South Sudan là Nam Sudan, tên chính thức là Cộng hòa Nam Sudan. Đây là một quốc gia ở Đông Phi, có thủ đô là Juba, giành độc lập từ Sudan vào ngày 9/7/2011. Ảnh: CC

Ông William Wol Mayom Bol, quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bang Warrap, cho biết vụ tấn công mới nhất xảy ra ngày 27/10 tại làng Bundir, thuộc khu vực Akop Payam, khiến 12 người thiệt mạng và 13 người bị thương nặng.

Trong một tuyên bố, ông Bol lên án vụ tấn công là hành động bạo lực vô cớ, có tổ chức. Những kẻ tấn công còn phóng hỏa thiêu rụi ngôi làng và cướp bóc tài sản của người dân.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau cuộc tấn công hôm 26/10 do một nhóm thanh niên có vũ trang đến từ bang Unity lân cận thực hiện, khiến 72 người thiệt mạng.

Trước tình hình bạo lực tiếp tục leo thang, chính quyền bang Warrap kêu gọi các cộng đồng giữ bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời triển khai lực lượng an ninh tới những khu vực căng thẳng nhằm khôi phục trật tự và truy tìm những người chịu trách nhiệm.

Nam Sudan đang chứng kiến làn sóng bạo lực giữa các cộng đồng gia tăng đáng kể trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến vào tháng 12/2026.

Tình trạng bất ổn kéo dài, đặc biệt tại các bang Lakes, Jonglei, Warrap, Unity và Upper Nile, đang làm dấy lên lo ngại về an ninh và nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức cuộc bầu cử sắp tới.