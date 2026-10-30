Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ lan rộng

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi loạt báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng từ các công ty công nghệ làm gia tăng làn sóng bán tháo cổ phiếu trong lĩnh vực này.

Giới đầu tư ngày càng lo ngại các mảng kinh doanh cốt lõi của những tập đoàn công nghệ lớn đang tăng trưởng chậm lại, trong khi chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) liên tục tăng.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100, chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm hơn 2% sau kết quả kinh doanh của Amazon và Intel làm dấy lên lo ngại về quy mô chi tiêu vốn của các doanh nghiệp. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1%, theo Bloomberg.

Trên thị trường trước giờ mở cửa, cổ phiếu Amazon mất 7%, trong khi Intel giảm 25%. Mảng quảng cáo của Amazon tăng trưởng 11%, mức thấp nhất kể từ khi công ty tách riêng mảng này vào năm 2022, trong khi doanh thu từ cửa hàng trực tuyến chỉ tăng 2%.

Những kết quả này làm lu mờ đà tăng trưởng của mảng điện toán đám mây, đồng thời khiến nhà đầu tư lo ngại về hiệu quả của các khoản đầu tư vào AI. Cổ phiếu Meta cũng đã giảm 10% kể từ khi công ty công bố kết quả kinh doanh tuần trước.

Bitcoin giảm 1,2% sau khi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền để điều tra một vụ tấn công mạng bị nghi ngờ.

Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, trong đó có Strategy, cũng đi xuống. Cổ phiếu các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng AI đồng loạt giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Nvidia mất 2,8%, còn AMD giảm 6,9%. Cổ phiếu Super Micro Computer, nhà cung cấp máy chủ và thiết bị lưu trữ, giảm 5%. Nhà sản xuất điện Bloom Energy mất 7%, trong khi công ty điện toán đám mây CoreWeave giảm 6%.

Nhà đầu tư cũng bán mạnh cổ phiếu Samsung Electronics sau khi lợi nhuận của công ty không đạt kỳ vọng và kế hoạch hoàn trả vốn cho cổ đông bị trì hoãn công bố.

Nỗi lo về khoản đầu tư 750 tỷ USD cho AI

Các mảng kinh doanh chủ lực của những tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ, gồm quảng cáo, hàng tiêu dùng và bán lẻ, đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi các công ty dự kiến chi tổng cộng 750 tỷ USD cho AI và xây dựng những trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, chính công nghệ mà họ đặt cược lớn cũng bắt đầu tạo sức ép lên một số mảng kinh doanh truyền thống.

Quy mô các cam kết đầu tư dài hạn ngày càng lớn, nhưng những sản phẩm AI mới vẫn chưa chứng minh được khả năng tạo ra lợi nhuận tương xứng. Thậm chí, chúng còn có nguy cơ làm suy giảm doanh thu ở một số lĩnh vực kinh doanh hiện hữu.

Đầu tuần này, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết doanh thu quảng cáo từ công cụ tìm kiếm và các kênh khác, chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu, tăng với tốc độ thấp nhất trong 5 quý. Dù vậy, công ty vẫn giữ kế hoạch đầu tư vốn lên tới 205 tỷ USD trong năm nay.

Hôm 29/10, Amazon cũng cho biết tăng trưởng của hai mảng kinh doanh chủ lực là thương mại điện tử và quảng cáo đều chậm lại trong quý trước. Tuy nhiên, công ty vẫn dự kiến chi khoảng 220 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay.

Cổ phiếu Microsoft giảm trong phiên 29/10, sau khi công ty công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 25 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu Meta đã giảm 10% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh tuần trước và kế hoạch huy động gần 100 tỷ USD để đầu tư vào AI.

“Lợi nhuận của các công ty công nghệ đang trở thành lực cản lớn, khi nhà đầu tư đột nhiên khắt khe hơn với chi phí đầu tư vốn”, Jai Malhi, chiến lược gia cổ phiếu cấp cao tại Vanda Research, nhận định. “Khi chi phí đầu tư ngày càng tăng, cổ phiếu công nghệ sẽ chịu áp lực nếu tăng trưởng doanh thu không đáp ứng được kỳ vọng cao của thị trường”.

“Thị trường đang đặt câu hỏi: Tất cả những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận như thế nào?”, Dan Morgan, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Synovus Trust, đặt câu hỏi sau khi Alphabet công bố kết quả kinh doanh.

Nhà đầu tư chuyển vốn sang cổ phiếu phòng thủ

Dù kết quả kinh doanh mới nhất làm dấy lên nghi ngờ về khả năng các khoản đầu tư khổng lồ mang lại lợi nhuận đủ nhanh để bù đắp mức định giá cao, tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán vẫn chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực công nghệ.

Các kiện hàng của Amazon được dỡ xuống tại thành phố New York trong tháng này. Ảnh: Bloomberg.

Hơn 400 cổ phiếu thuộc S&P 500 tăng giá trong phiên 29/10, khi nhà đầu tư chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu phòng thủ hơn. Trái phiếu cũng hưởng lợi từ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn.

“Trái phiếu đang lấy lại vai trò tài sản trú ẩn an toàn, trong đó trái phiếu kho bạc Mỹ dẫn đầu xu hướng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm trong ngày 30/10, đưa lợi suất xuống thấp hơn mức ghi nhận hồi tháng 9, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất”, Mark Cranfield, chiến lược gia của Bloomberg.

Khi tâm lý ngại rủi ro gia tăng, nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn như đồng franc Thụy Sĩ và trái phiếu. Franc Thụy Sĩ tăng giá mạnh nhất so với USD trong nhóm tiền tệ G10, trong khi trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá trên toàn bộ các kỳ hạn. Đồng yên cũng mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ như dự báo của giới kinh tế.