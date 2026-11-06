Làn sóng bán tháo cổ phiếu AI nhấn chìm chứng khoán Mỹ

Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và AI đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 5/11 - Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 5/11 (rạng sáng ngày 6/11 giờ Việt Nam) trong sắc đỏ áp đảo, khi giới đầu tư đồng loạt bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp sản xuất chip và cung cấp hạ tầng cho các trung tâm dữ liệu AI. Áp lực điều chỉnh mạnh khiến cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm sâu, trong đó Nasdaq Composite ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong vòng 19 tháng.

Theo AP, chỉ số S&P 500 giảm 334,89 điểm, tương đương 4,4%, xuống còn 7.353,73 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 4/2025, thời điểm những tuyên bố áp thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 1.833,06 điểm, tương đương 3,4%, xuống 51.523,06 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 1.421,52 điểm, tương đương 5,5%, còn 24.315 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng giảm 4,4%, xuống 2.729,89 điểm.

Tâm điểm của đợt bán tháo trong phiên 5/11 là nhóm cổ phiếu bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu. Đây vốn là những nhóm cổ phiếu hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI trong thời gian qua, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh 9,3%, trở thành một trong những nhân tố gây sức ép lớn nhất lên S&P 500. Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) lao dốc 17,3%, trong khi các doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng AI cũng đồng loạt mất giá.

Cụ thể, CoreWeave giảm 9,8%, GE Vernova mất 7,5%. Các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và thiết bị phục vụ hệ thống AI cũng chịu áp lực bán đáng kể.

Trong nhóm công nghệ vốn hóa lớn, Meta Platforms, Amazon và Alphabet đồng loạt giảm điểm sau khi vừa có phiên tăng mạnh trước đó. Tesla cũng mất 9,5%, tiếp tục nối dài đà suy yếu.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cổ phiếu Qualcomm giảm sau khi doanh nghiệp đưa ra dự báo doanh số chip dành cho điện thoại thông minh trong quý IV thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall. Thông tin này càng làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu đối với ngành bán dẫn.

Một trong những yếu tố khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chiến thắng của đảng Dân chủ tại cả hai viện Quốc hội làm dấy lên những lo ngại về khả năng chính sách quản lý lĩnh vực AI và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu có thể thay đổi trong thời gian tới.

Theo Reuters, chiến thắng của đảng Dân chủ tại một số bang quan trọng, nơi người dân ngày càng phản đối việc mở rộng trung tâm dữ liệu do những lo ngại về chi phí điện và tác động đến môi trường, khiến triển vọng đầu tư hạ tầng AI trở nên khó dự đoán hơn.

Các nhà đầu tư lo ngại những quy định chặt chẽ hơn hoặc khả năng trì hoãn một số dự án trung tâm dữ liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng AI. Điều này đặc biệt bất lợi đối với các doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất, thiết bị và hạ tầng để đón đầu nhu cầu tăng trưởng.

Bên cạnh yếu tố chính trị, diễn biến chính sách tiền tệ cũng tiếp tục tạo sức ép lên thị trường. Theo Reuters, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin, đã đưa ra những tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát.

Điều này khiến giới đầu tư phải điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới, nhất là khi thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ dự kiến công bố ngày 6/11.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu vẫn là biến số được theo dõi sát sao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến triển vọng lạm phát và chính sách điều hành của Fed.

Tính từ đầu tuần, S&P 500 đã giảm 3%, Dow Jones mất 0,5%, Nasdaq Composite giảm 4,4% và Russell 2000 giảm 2,9%. Dù vậy, tính từ đầu năm, cả bốn chỉ số vẫn duy trì mức tăng, lần lượt là 7,4%, 7,2%, 4,6% và 10%.

Phiên giảm sâu ngày 5/11 cho thấy tâm lý thị trường đang thay đổi đáng kể trước những lo ngại về định giá và triển vọng tăng trưởng của ngành AI. Trong ngắn hạn, diễn biến lợi nhuận doanh nghiệp, chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục quyết định hướng đi của Phố Wall.