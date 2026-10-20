Làn sóng 'AI vật lý' - tham vọng mới của Đức và Nvidia

Thỏa thuận được ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư ở thủ đô Berlin, hướng tới xây dựng các mô hình AI công nghiệp tiên tiến dựa trên dữ liệu và chuyên môn của Đức. Mục tiêu là đưa AI vào ứng dụng công nghiệp trên quy mô lớn, đồng thời hình thành hệ sinh thái AI công nghiệp hàng đầu tại châu Âu.

Hai bên chưa công bố giá trị đầu tư cho quan hệ hợp tác này. Thỏa thuận cũng không được đề cập trong cuộc đối thoại công khai giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tại hội nghị. Tuy nhiên, nhật báo kinh tế Handelsblatt cho biết khoản đầu tư có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ xây dựng mạng lưới kết nối các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và hiệp hội ngành nghề.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Merz cho biết trong bối cảnh các doanh nghiệp Mỹ đang dẫn đầu về phát triển mô hình AI tạo sinh quy mô lớn, Đức muốn tận dụng thế mạnh truyền thống trong sản xuất công nghiệp công nghệ cao để vươn lên dẫn đầu về ứng dụng AI trong nhà máy.

Về phần mình, ông Huang nhận định làn sóng phát triển tiếp theo sẽ là “AI vật lý” – công nghệ cho phép AI tương tác với thế giới thực. Ông nhấn mạnh công nghệ này sẽ bổ trợ, nâng cao năng lực chuyên môn của ngành công nghiệp Đức thay vì thay thế.

Việc phát triển các mô hình trên đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ từ các dây chuyền sản xuất, trong khi nhiều doanh nghiệp công nghiệp truyền thống hàng đầu của Đức vẫn ngần ngại chia sẻ dữ liệu. Trước thực tế này, Thủ tướng Merz kêu gọi các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa chuyên sâu trong từng lĩnh vực vốn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chia sẻ nhiều dữ liệu hơn để phát triển ứng dụng AI. Ông nhấn mạnh việc mở cửa cho AI khai thác dữ liệu có ý nghĩa quyết định đối với tương lai nước Đức.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Đức đang tìm cách khôi phục tăng trưởng và thu hút thêm đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sau nhiều năm trì trệ và suy giảm sức cạnh tranh công nghiệp.

Thủ tướng Merz nhận định nền kinh tế đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu rộng về kinh tế và công nghệ, với động lực từ những tiến bộ theo cấp số nhân của AI. Tuy nhiên, châu Âu cũng đối mặt với những thách thức kinh tế và địa chính trị lớn nhất trong nhiều thế hệ, từ xung đột Nga-Ukraine và Trung Đông đến biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.