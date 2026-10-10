Làn sóng AI tạo sinh tái cấu trúc công việc văn phòng tại Việt Nam: Thách thức và cơ hội mới

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đang trực tiếp định hình lại môi trường công sở thông qua khả năng tự động hóa các tác vụ xử lý thông tin thường quy. Tại Việt Nam, khoảng 11,5 triệu lao động – tương đương 1/5 lực lượng làm việc – đang đảm nhiệm những phần việc có thể chịu tác động từ công nghệ này. Trong đó, khối nhân viên hành chính, văn thư và nhập liệu được xác định là nhóm đối tượng đứng trước rủi ro chuyển dịch lớn nhất.

Vì sao công việc hành chính nằm trong tầm ngắm của AI?

Các công việc văn phòng truyền thống như phân loại thư điện tử, tổng hợp báo cáo định kỳ, nhập liệu bảng tính hay lập biên bản họp đáp ứng đầy đủ ba đặc điểm kỹ thuật lý tưởng để máy tính can thiệp: dữ liệu đã được số hóa sẵn, quy trình thực hiện mang tính lặp lại cao và kết quả đầu ra có thể chuẩn hóa dễ dàng.

Nghiên cứu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2026 chỉ ra rằng năng lực cốt lõi của các mô hình AI hiện nay tiệm cận gần nhất với các nhiệm vụ xử lý thông tin có cấu trúc và có thể mã hóa theo quy tắc logic. Do đó, các vị trí văn phòng hỗ trợ sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên về mặt khối lượng công việc thủ công.

AI có thể tác động mạnh đến nhân viên hành chính, văn phòng. Ảnh: iStock

Tái cấu trúc quy trình thay vì sa thải hàng loạt

Theo đánh giá từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dù gần 2/3 nhân sự làm công tác hành chính - văn thư tại Việt Nam nằm trong nhóm rủi ro cao, điều này không đồng nghĩa với làn sóng mất việc làm tức thì. Thay vào đó, bản chất của từng vị trí đang được tái thiết lập để tận dụng công cụ mới.

Nếu trước đây một nhân sự phải dành toàn bộ thời gian để thu thập và đối soát số liệu từ hàng chục bảng tính rời rạc, thì hiện tại công cụ tự động hóa có thể hoàn tất việc trích xuất trong tích tắc. Trọng tâm công việc dịch chuyển sang kiểm tra độ chuẩn xác, phát hiện sai lệch và đưa ra nhận định chuyên môn.

Khảo sát đối với 750 giám đốc tài chính tại Mỹ do The Wall Street Journal trích dẫn cho thấy, mức giảm nhân sự dự kiến do AI trong năm 2026 chỉ rơi vào khoảng 0,4%. Doanh nghiệp có xu hướng giữ nguyên quy mô nhân sự nhưng không tuyển dụng bổ sung khi khối lượng công việc mở rộng, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể mà không tạo ra biến động cắt giảm đột ngột.

Ranh giới kỹ thuật: Những giá trị AI chưa thể thay thế

Mặc dù chiếm ưu thế về tốc độ xử lý dữ liệu, các hệ thống tự động vẫn vấp phải giới hạn lớn trước các yếu tố con người. Một email thương thảo không đơn thuần là câu từ đúng ngữ pháp, mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu tâm lý đối tác, mối quan hệ liên phòng ban và các vấn đề tế nhị ngoài luồng.

Tương tự, các biên bản tóm tắt cuộc họp do máy tạo ra khó có thể nắm bắt được biểu cảm, thái độ phản đối ngầm hay những phát biểu mang tính xã giao thuần túy. OECD nhấn mạnh ranh giới tự động hóa nằm ở năng lực phán đoán dựa trên ngữ cảnh thực tế, sự thấu cảm trong giao tiếp và trách nhiệm giải trình khi ra quyết định.

Khoảng cách tác động giới và yêu cầu nâng cấp kỹ năng

Dữ liệu từ ILO cũng ghi nhận mức độ ảnh hưởng của GenAI đối với lao động nữ tại Việt Nam lên tới 24,1%, cao hơn mức 17,8% của nam giới. Thực tế này xuất phát từ việc lực lượng lao động nữ chiếm tỷ trọng đáng kể trong các lĩnh vực dịch vụ, hỗ trợ văn thư và hành chính tổng hợp.

Sự dịch chuyển này buộc người làm công tác văn phòng phải nâng cao trình độ chuyên môn. Thay vì chỉ thực hiện các bước xử lý văn bản hay nhập dữ liệu rập khuôn, nhân sự cần trang bị năng lực làm chủ công nghệ, giám sát thuật toán và giải quyết các bài toán phức tạp mà máy móc chưa thể xử lý.