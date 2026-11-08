Làn sóng AI hạ nhiệt, nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược rót vốn ở châu Á

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Aberdeen Investments cho biết công ty quản lý đầu tư này đang ưu tiên các thị trường có tăng trưởng nội địa mạnh như Ấn Độ, đồng thời thấy tiềm năng tăng giá ở các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Quỹ phòng hộ Lotus Asset Management cũng đang đặt cược vào đà tăng của chỉ số chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), trong khi công ty quản lý tài sản Allianz Global Investors hướng tới các doanh nghiệp y tế và tiêu dùng.

Chuyên gia Rajeev De Mello, nhà quản lý danh mục đầu tư vĩ mô toàn cầu tại công ty quản lý tài sản Gama Asset Management, dự báo nhà đầu tư sẽ đa dạng hóa rộng hơn và giảm mức độ tập trung vào AI. Xu hướng này sẽ hỗ trợ Trung Quốc và các thị trường khác có mức định giá dễ chịu hơn.

Tuần trước, một chỉ số tại Hong Kong theo dõi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng 5,2%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2025.

Theo ông Jason Lui, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu và phái sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng BNP Paribas, một số nhà đầu tư toàn cầu muốn tận dụng thị trường cổ phiếu nội địa Trung Quốc để đa dạng hóa các danh mục đang tập trung nhiều vào AI.

Sức hút của Ấn Độ cũng gia tăng khi giá dầu giảm. Việc quốc gia Nam Á này ít liên quan tới AI giờ đây lại được coi là lợi thế.

Tuần trước, chỉ số chuẩn Nifty 50 của Ấn Độ tăng 8,6%, tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2021, khi nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mạnh mẽ.

Không chỉ Trung Quốc và Ấn Độ, nhà đầu tư cũng đang nhìn lại những mảng từng bị bỏ qua trên các thị trường châu Á, nơi có mức định giá hấp dẫn và ít phụ thuộc vào làn sóng AI.

Trong một báo cáo gần đây, ông Michael Krautzberger, Giám đốc đầu tư phụ trách thị trường đại chúng của Allianz Global Investors, và chiến lược gia Liam Wash cho rằng cổ phiếu quốc phòng và tài chính có thể kém khởi sắc, trong khi doanh nghiệp y tế và hàng tiêu dùng thiết yếu có thể được hưởng lợi.

Tại Hàn Quốc, ông Dale Nicholls, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ Fidelity, nhận thấy những dấu hiệu ban đầu về việc dòng tiền dịch chuyển khỏi các cổ phiếu bán dẫn lớn, đặc biệt từ các quỹ hưu trí trong nước. Theo ông, các lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng nổi bật, từ chăm sóc sức khỏe đến một số công ty giải trí K-pop và ngành làm đẹp, mỹ phẩm.

Bà Hui Ling Loh, Giám đốc điều hành quỹ phòng hộ ACG Management, cho biết cổ phiếu tiêu dùng Hàn Quốc, gồm các nhà bán lẻ, công ty mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống, đang hưởng lợi vì được coi là chủ yếu hướng vào thị trường nội địa và ít chịu rủi ro từ thuế quan, chính sách của Mỹ.