Mới đây, Lan Phương chia sẻ đoạn video ghi lại màn tương tác với Quang Tuấn tại hậu trường Huyết Thống, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Câu chuyện ‘tình yêu’”. Trong clip, nữ diễn viên kể với bạn về người yêu cũ bằng giọng điệu đầy dứt khoát, nhưng những gì diễn ra khi tái hiện lại hoàn toàn trái ngược.

Lan Phương mở đầu bằng câu nói: “Cái thằng người yêu cũ tao bỏ nó cái một”. Thế nhưng, ở phần diễn lại tình huống, cô lại là người níu kéo và cầu xin Quang Tuấn đừng rời đi. Khi kể rằng người yêu cũ từng năn nỉ, ôm chặt mình vào lòng, Lan Phương lập tức ôm lấy bạn diễn. Quang Tuấn đáp lại bằng câu nói hài hước: “Mệt mỏi quá, buông ra đi mà”.

Lan Phương và Quang Tuấn tái hiện lại chuyện tình éo le.

Màn đối đáp tiếp tục với tình huống Lan Phương kể người yêu cũ từng bị cô đạp cho một phát, nhưng khi diễn lại, chính Quang Tuấn mới là người thực hiện hành động này. Đến đoạn kể về việc đối phương quỳ xuống van xin, nữ diễn viên lại quỳ trước mặt bạn diễn. Quang Tuấn tiếp tục tung hứng: “Quỳ cùng vậy thôi, bỏ chân tôi ra”.

Sự đối lập giữa lời kể và hành động tái hiện tạo nên loạt tình huống hài hước. Qua đoạn clip, Lan Phương và Quang Tuấn cho thấy sự thoải mái, ăn ý khi tương tác trước ống kính. Đây chỉ là màn diễn vui về những tình huống tréo ngoe trong tình yêu, không phải câu chuyện tình cảm ngoài đời của hai nghệ sĩ.

Đáng chú ý, cả hai tiếp tục có dịp hợp tác trong Huyết Thống, sau lần xuất hiện chung ở Tết Ở Làng Địa Ngục. Trong dự án kinh dị mới, Lan Phương đảm nhận vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Cô cùng chồng phải đối diện biến cố khi con gái bé Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường, liên quan đến một thế lực tâm linh đáng sợ.

Trong khi đó, Quang Tuấn vào vai Liêm, một thầy pháp có niềm tin vào luật nhân quả. Nhân vật tham gia hành trình trục vong nhằm cứu bé Ân, từ đó mở ra cuộc đối đầu giữa niềm tin khoa học và thế giới tâm linh. Sự xuất hiện của Quang Tuấn cũng là một điểm đáng chú ý khi anh tiếp tục trở lại với dòng phim kinh dị vốn đã tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp.

Lan Phương và Quang Tuấn trong Huyết Thống.

Huyết Thống do Đinh Đức Thiện đạo diễn, quy tụ Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương và Phùng Nhã Khanh. Phim khai thác bí mật gia đình bị che giấu suốt 12 năm, cùng những nghiệp quả trong quá khứ bất ngờ quay trở lại. Khi con gái gặp nguy hiểm, bác sĩ Tâm buộc phải tìm đến sự trợ giúp của thầy pháp Liêm, dù hai người có cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau về sự sống và thế giới vô hình.

Trước đó, Lan Phương và Quang Tuấn từng tạo dấu ấn khi cùng tham gia Tết Ở Làng Địa Ngục. Lan Phương đảm nhận Thập Nương, nhân vật mang nhiều uất hận và có diễn biến tâm lý phức tạp. Quang Tuấn vào vai ông Thập, trưởng làng phải đối diện những tai họa liên tiếp xảy đến với dân làng. Màn tái hợp trong Huyết Thống vì thế tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích phim kinh dị Việt.

Theo lịch phát hành mới, Huyết Thống dự kiến khởi chiếu cuối tháng 12. Với sự trở lại của Lan Phương và Quang Tuấn, bộ phim được kỳ vọng mang đến một câu chuyện tâm linh xoay quanh tình thân, bí mật và nghiệp báo.