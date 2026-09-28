Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan cùng lập kỷ lục

Năm 2026 chứng kiến nhiều biến động tại phòng vé Việt, trong đó tốc độ cán mốc 100 tỷ đồng trở thành một trong những chỉ dấu đáng chú ý. Đáng nói, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đều góp mặt trong hai tác phẩm nằm trong nhóm 3 phim Việt đạt cột mốc này nhanh nhất năm.

Theo các số liệu được công bố, Thỏ Ơi!! đứng đầu khi chạm 100 tỷ đồng sau 2,5 ngày công chiếu. Xếp ngay sau là Trại Buôn Người đạt 100 tỷ đồng sau 3,5 ngày và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đạt 100 tỷ đồng sau khoảng 6,5 ngày.

Với Lan Phương, dấu mốc này gắn với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim chính thức cán mốc 100 tỷ đồng sau 6,5 ngày ra rạp, trở thành một trong những tác phẩm có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của phòng vé Việt trong năm nay. Sau hơn một tháng phát hành, phim tiếp tục vượt mốc 200 tỷ đồng và khép lại hành trình với hơn 201 tỷ đồng.

Lan Phương trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương đảm nhận vai Sáy, một nhân vật liên quan đến những bí mật quan trọng của câu chuyện. Bộ phim khai thác chất liệu truyền thuyết dân gian vùng núi phía Bắc, xoay quanh những hiện tượng kỳ bí và câu chuyện gia đình phía sau lời nguyền Phí Phông.

Điểm đáng chú ý là vai Sáy của Lan Phương từng được ê-kíp giữ khá kín trước khi phim ra mắt. Nhân vật không xuất hiện nổi bật trong chiến dịch quảng bá ban đầu mà dần được hé lộ khi tác phẩm ra rạp. Đây cũng là một trong những vai diễn điện ảnh có màu sắc khác biệt của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động trên màn ảnh.

Thành tích của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vì thế trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Lan Phương. Trước đó, cô từng góp mặt trong Tháng Năm Rực Rỡ, Kẻ Ăn Hồn và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Tuy nhiên, việc một bộ phim có cô tham gia vượt 200 tỷ đồng đã bổ sung thêm một cột mốc đáng kể vào danh sách các dự án điện ảnh của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong Trại Buôn Người - tác phẩm cán mốc 100 tỷ đồng sau 3,5 ngày công chiếu chính thức. Theo Box Office Vietnam, phim vượt 100 tỷ vào trưa 28/9, sau khi bán hơn 140.000 vé với 4.805 suất chiếu tại thời điểm thống kê.

Tạo hình của Quách Ngọc Ngoan trong phim Trại Buôn Người.

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, một nhân vật thuộc tuyến phản diện và có liên quan đến đường dây buôn người. Phim xoay quanh Ny, do Steven Nguyễn thủ vai, khi anh tìm cách giải cứu em gái bị cuốn vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới rồi chính mình cũng bị đưa vào khu trại.

Khác với màu sắc kinh dị, tâm linh của Phí Phông, Trại Buôn Người đi theo hướng hành động, sinh tồn và khai thác vấn đề lừa đảo, buôn người. Tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, chính thức ra rạp từ ngày 25/9/2026, chiếu sớm vào tối 24/9/2026.

Đối với Quách Ngọc Ngoan, thành tích của Trại Buôn Người diễn ra trong giai đoạn nam diễn viên liên tục trở lại với màn ảnh rộng. Sau thời gian có những khoảng lặng trong sự nghiệp, anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh năm 2026, trong đó có Báu Vật Trời Cho, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và Trại Buôn Người.

Như vậy, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan không cùng lập kỷ lục trong một bộ phim mà cùng xuất hiện trong hai tác phẩm nằm trong nhóm 3 phim Việt đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất năm 2026.

Đáng chú ý, hai bộ phim còn cho thấy sự đa dạng về thể loại của phòng vé Việt năm nay. Nếu Phí Phông khai thác kinh dị dân gian và đã kết thúc với hơn 201 tỷ đồng, thì Trại Buôn Người lựa chọn đề tài hành động, sinh tồn và đang tiếp tục hành trình tại rạp sau khi vượt mốc 100 tỷ đồng.

Với Lan Phương, cột mốc cùng Phí Phông giúp cô có thêm dấu ấn tại phòng vé sau nhiều năm hoạt động ở truyền hình và điện ảnh. Còn Quách Ngọc Ngoan, thành tích của Trại Buôn Người đánh dấu một trong những dự án nổi bật của anh trong năm 2026. Hai diễn viên, qua hai tác phẩm khác nhau, cùng góp mặt trong một dấu mốc đáng chú ý của điện ảnh Việt năm nay.