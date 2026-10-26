Lan Phương và Kiều Minh Tuấn 'đổi vận' sau 10 năm

Hơn 200 tỷ đồng của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng không chỉ là thành tích của một bộ phim mà còn trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Lan Phương và Kiều Minh Tuấn. Cùng góp mặt trong tác phẩm, mỗi người lại có một “cú đổi vận” khác nhau.

Với Kiều Minh Tuấn, sự thay đổi thể hiện rõ nhất ở phòng vé. Trước khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng ra mắt, Con Kể Ba Nghe của nam diễn viên chỉ thu khoảng 55 tỷ đồng. Sau đó, Phí Phông tạo cú bật mạnh khi cán mốc hơn 200 tỷ đồng, với doanh thu cuối hành trình khoảng 201 tỷ đồng. Đây trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn, vượt qua cột mốc khoảng 171 tỷ đồng mà Em Chưa 18 từng đạt được.

Như vậy, nếu gọi đây là một lần “đổi vận” của Kiều Minh Tuấn thì điểm thay đổi rõ nhất nằm ở chính thành tích phòng vé. Sau nhiều năm hoạt động ở màn ảnh rộng, nam diễn viên lần đầu có tác phẩm vượt mốc 200 tỷ đồng. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng trở thành phim kinh dị Việt đầu tiên cán mốc này, thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khán giả.

Trong tác phẩm, Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai Còn, một pháp sư tập sự. Đây cũng là dạng nhân vật mang màu sắc khác với nhiều vai diễn hài, hành động hoặc tình cảm mà anh từng đảm nhận. Thành công của Phí Phông vì thế không chỉ giúp Kiều Minh Tuấn có thêm một cột mốc doanh thu mà còn cho thấy nam diễn viên vẫn có khả năng tạo dấu ấn khi bước sang một màu sắc điện ảnh khác.

Lan Phương và Kiều Minh Tuấn trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Nếu “đổi vận” của Kiều Minh Tuấn được đo khá rõ bằng con số thì với Lan Phương, câu chuyện lại nằm ở hướng phát triển nghề nghiệp. Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương vào vai Sáy, nhân vật gắn với những bí mật và yếu tố tâm linh của câu chuyện. Đây là một lựa chọn khác với hình ảnh quen thuộc của Lan Phương trên màn ảnh truyền hình, nơi cô từng ghi dấu qua nhiều dạng nhân vật nữ có số phận phức tạp.

Trước Phí Phông, Lan Phương đã có nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cô từng góp mặt trong Cô Dâu Đại Chiến 2, Scandal: Hào Quang Trở Lại, Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, Bố Già, Kẻ Ăn Hồn và Tử Chiến Trên Không. Tổng doanh thu những bộ phim điện ảnh có Lan Phương tham gia từng được thống kê ở mức hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó Bố Già đạt hơn 427 tỷ đồng và Tử Chiến Trên Không vượt 251 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là sau Phí Phông, Lan Phương vẫn tiếp tục có những lựa chọn mới trong năm 2026. Nữ diễn viên góp mặt trong Đồng Hồ Đếm Ngược và chuẩn bị xuất hiện trong Huyết Thống, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10. Việc liên tiếp tham gia những dự án có màu sắc khác nhau cho thấy Lan Phương đang tiếp tục mở rộng phạm vi nhân vật thay vì chỉ gắn với một dạng vai quen thuộc.

Lan Phương và Kiều Minh Tuấn.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng có thêm những bước đi mới sau cột mốc hơn 200 tỷ đồng. Nam diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động điện ảnh và xuất hiện cùng ê-kíp Phí Phông tại Liên hoan phim quốc tế Chiang Mai 2026 ở Thái Lan. Một bộ phim thành công ở phòng vé vì thế trở thành điểm nối giữa dấu mốc thương mại và những cơ hội nghề nghiệp tiếp theo của Kiều Minh Tuấn.

Điều thú vị là Lan Phương và Kiều Minh Tuấn đã có thời gian làm việc cùng nhau từ khoảng một thập kỷ trước. Cả hai từng góp mặt trong Những Nàng Bầu Hành Động, sau đó tái hợp trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Nếu lần hợp tác trước mang màu sắc hài hước, tình cảm và từng xây dựng hình ảnh một cặp vợ chồng trên màn ảnh, lần gặp lại này đưa Lan Phương và Kiều Minh Tuấn vào thế giới kinh dị dân gian.

Sau hơn 200 tỷ đồng của Phí Phông, Lan Phương và Kiều Minh Tuấn vì thế cùng có thêm một dấu mốc trong sự nghiệp nhưng theo hai cách khác nhau. Với Kiều Minh Tuấn, đó là cú bứt phá về doanh thu và kỷ lục cá nhân; với Lan Phương, đó là cơ hội tiếp tục làm mới hình ảnh và mở rộng lựa chọn diễn xuất.

Sự thay đổi ấy cũng khiến màn tái hợp của Lan Phương và Kiều Minh Tuấn trở nên đáng chú ý hơn. Nếu “đổi vận” được hiểu theo nghĩa nghề nghiệp, thì hơn 200 tỷ đồng của Phí Phông chính là điểm giao giúp cả hai bước sang một chặng mới trong hành trình điện ảnh năm 2026.