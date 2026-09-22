Lan Phương tìm thấy hạnh phúc sau khi rời xa Kiều Minh Tuấn

Sau màn tái hợp thành công với Kiều Minh Tuấn trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương tiếp tục thông báo đảm nhận vai diễn nặng tâm lý trong bộ phim điện ảnh kinh dị tâm linh Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10/2026. Những dự án liên tiếp giúp nữ diễn viên duy trì nhịp hoạt động sôi nổi, đồng thời cho thấy cô đang từng bước tìm lại niềm hạnh phúc trong nghệ thuật và cuộc sống sau những biến động hôn nhân.

Trong Huyết Thống, Lan Phương hóa thân thành vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Nhân vật của cô là một người mẹ phải trải qua bi kịch khi bất lực chứng kiến cô con gái nhỏ tên Ân dần thay đổi tính cách, bị chi phối và đoạt xác bởi một thế lực oán linh đầy thù hận. Bi kịch của con gái kéo cả gia đình vào chuỗi ngày tăm tối, bế tắc, buộc Thương phải đối diện với những giằng xé và đau đớn về tinh thần.

Lan Phương đảm nhận vai diễn nặng tâm lý trong bộ phim điện ảnh kinh dị tâm linh Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10/2026.

Đây được xem là vai diễn đòi hỏi Lan Phương phải khai thác chiều sâu cảm xúc, đặc biệt ở những phân cảnh người mẹ đối diện với nỗi đau và sự bất lực. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, màn hóa thân của nữ diễn viên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Một số bình luận bày tỏ sự mong chờ dành cho bộ phim như: "Nhìn cổ khóc mà thương", "Hóng phim", "Đợi mòn mỏi luôn chị ơi". Một khán giả trung niên cũng chia sẻ: "Cô đang mong đây. Cháu Lan Phương cô ái mộ từ lâu rồi!".

Sự xuất hiện trong Huyết Thống tiếp tục nối dài giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi của Lan Phương. Sau những biến động trong đời sống hôn nhân, nữ diễn viên tập trung nhiều hơn cho công việc, chăm sóc bản thân và hai con gái. Trên màn ảnh nhỏ, cô liên tiếp góp mặt trong các dự án như Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và Đồng Hồ Đếm Ngược.

Đặc biệt, dấu mốc nổi bật trong thời gian qua của Lan Phương là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim đạt doanh thu hơn 201 tỷ đồng, qua đó giúp tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục được chú ý trên màn ảnh rộng. Thành tích này cũng tạo thêm động lực để cô thử sức với những dạng vai có màu sắc khác biệt, trong đó có nhân vật Thương của Huyết Thống.

Diễn viên Lan Phương đang duy trì nhịp hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Không dừng lại ở điện ảnh và truyền hình, Lan Phương còn liên tục làm mới hình ảnh thông qua những màn kết hợp với các gương mặt thuộc thế hệ trẻ. Mới đây, cô khiến người hâm mộ tò mò khi công khai dự án nghệ thuật chung với nhà sáng tạo nội dung Việt Phương Thoa. Sự kết hợp này cho thấy nữ diễn viên không bó hẹp hoạt động trong những lĩnh vực quen thuộc mà chủ động tìm kiếm thêm trải nghiệm mới.

Ở đời thường, Lan Phương cũng duy trì nguồn năng lượng tích cực thông qua công việc kinh doanh, các hoạt động thể thao và thời gian dành cho gia đình. Dù lịch trình bận rộn và một mình chăm sóc hai con gái Lina, Mia, nữ diễn viên vẫn cố gắng cân bằng công việc với vai trò làm mẹ.

Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, Lan Phương đang cho thấy một hình ảnh chủ động hơn trong cách lựa chọn công việc và chăm sóc bản thân. Với loạt dự án liên tiếp, đặc biệt là Huyết Thống, nữ diễn viên tiếp tục có thêm cơ hội thử thách khả năng diễn xuất và tìm kiếm những niềm hạnh phúc mới từ hành trình nghệ thuật.