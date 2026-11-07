Lan Phương thèm cảm giác được yêu

Mới đây, diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh vui đùa trên thảm cỏ xanh mướt. Diện chiếc váy hoa màu hồng cam nữ tính, để tóc dài buông tự nhiên, nữ diễn viên thoải mái chạy nhảy giữa không gian ngập nắng. Khi thì cô nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay về phía ống kính, lúc lại nằm thư giãn trên bãi cỏ, tận hưởng khoảng thời gian bình yên giữa thiên nhiên.

Đáng chú ý, đi kèm những hình ảnh là dòng chia sẻ đầy cảm xúc của Lan Phương. Nữ diễn viên bày tỏ nỗi nhớ cảm giác được tự do chạy trên những đồi cỏ rộng lớn, không phải bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Đó là khoảnh khắc chỉ có bản thân, mây trời, gió mát và cây hoa xung quanh. Cô muốn được thoải mái nhảy múa, hát vang và tận hưởng niềm vui theo cách riêng, quan trọng nhất là không quên dành tình yêu thương cho chính mình.

Bài chia sẻ của Lan Phương trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Lan Phương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của nữ diễn viên. Một số bình luận khuyến khích cô cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống, sống hết mình với những điều khiến bản thân vui vẻ. Đặc biệt, không ít khán giả nhận xét Lan Phương trong loạt ảnh này mang đến cảm giác vô cùng tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Ở tuổi trưởng thành, điều khiến người ta chú ý không chỉ là nhan sắc mà còn là nguồn năng lượng tích cực Lan Phương đang lan tỏa. Đằng sau hình ảnh một nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh là người phụ nữ đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống, từ công việc nghệ thuật đến trách nhiệm chăm sóc hai cô con gái nhỏ.

Với Lan Phương, các con luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nữ diễn viên nhiều lần thể hiện tình yêu dành cho hai bé thông qua những khoảnh khắc đời thường, các hoạt động vui chơi và khoảng thời gian mẹ con đồng hành bên nhau. Dù lịch trình làm việc có bận rộn, cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy và chứng kiến hành trình trưởng thành của các con.

Lan Phương dành thời gian cho các con mỗi khi rãnh rỗi. Ảnh: FBNV

Trên con đường nghệ thuật, Lan Phương cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn có màu sắc khác nhau. Cô từng ghi dấu ấn trong các bộ phim như Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Thương Ngày Nắng Về... Khả năng biến hóa từ những nhân vật hài hước, duyên dáng đến các vai diễn có tâm lý phức tạp giúp nữ diễn viên duy trì được sự chú ý của công chúng.

Có lẽ, sau những bộn bề của cuộc sống, điều Lan Phương mong muốn đôi khi chỉ là những niềm vui rất đỗi bình thường: được chạy nhảy, được cười thật lớn, được làm điều mình thích mà không phải e dè hay bận tâm đến ánh nhìn xung quanh. Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao hay sự công nhận của người khác.

HÌnh ảnh Lan Phương tự do tung tăng trên bãi cỏ xanh mát. Ảnh: FBNV

Loạt ảnh mới cùng lời tâm sự của Lan Phương cũng gợi ra một thông điệp đáng suy ngẫm. Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là biết dành cho mình những khoảng nghỉ, trân trọng cảm xúc và cho phép bản thân được vui vẻ. Bởi bên cạnh vai trò làm mẹ, làm diễn viên hay bất kỳ trách nhiệm nào khác, Lan Phương vẫn là một người phụ nữ xứng đáng được sống trọn vẹn với những mong muốn của chính mình.