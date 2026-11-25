Mới đây, diễn viên Lan Phương chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hậu trường khi cô đang chuẩn bị cho một cảnh quay. Xuất hiện trong chiếc váy trễ vai màu đỏ đô, trang điểm chỉn chu và được ê-kíp chăm chút mái tóc, nữ diễn viên khiến khán giả chú ý bởi những biểu cảm nhí nhảnh, đáng yêu.

Đính kèm video, Lan Phương viết: "Đây là Phương khi đi quay và nhớ con quá". Trong clip, nữ diễn viên tranh thủ thời gian hóa trang để nhép theo đoạn ghi âm giọng nói của con gái út - bé Mia. Đó là những câu tiếng Anh ngắn mà cô bé tự giới thiệu bản thân, đồng thời nói về những điều tích cực như ngoan ngoãn, dễ thương, yêu mẹ và yêu chị.

Lan Phương chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hậu trường.

Dù đang bận rộn với lịch trình làm việc, nữ diễn viên vẫn dành sự chú ý cho hai con gái. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi sự gần gũi, tự nhiên, cho thấy nỗi nhớ con của một người mẹ ngay cả khi đang làm việc.

Thời gian gần đây, Lan Phương còn được nhắc đến nhiều khi liên tục chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên Quách Ngọc Ngoan. Cả hai xuất hiện trong những khoảnh khắc ôm ấp, trao nhau cử chỉ ngọt ngào, tạo cảm giác như một cặp vợ chồng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Những hình ảnh này khiến không ít khán giả tò mò về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, đây không phải chuyện tình cảm ngoài đời của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan. Những khoảnh khắc thân mật nói trên thuộc về dự án điện ảnh kinh dị Huyết Thống, dự kiến ra rạp cuối tháng 12. Trong phim, hai nghệ sĩ đảm nhận vai vợ chồng, cùng xây dựng hình ảnh một gia đình nhỏ trước khi những biến cố bất thường xuất hiện.

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong Huyết Thống.

Đáng chú ý, Lan Phương còn chủ động chia sẻ hình ảnh về gia đình mới trên màn ảnh bên Quách Ngọc Ngoan. Sự kết hợp của cả hai tạo nên một màu sắc khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây của nữ diễn viên. Từ những khoảnh khắc tình cảm đến hình ảnh gia đình có con nhỏ, dự án đang thu hút sự tò mò của khán giả trước ngày công chiếu.

Trong Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa thành đạt. Anh có cuộc sống tưởng như viên mãn bên người vợ tên Thương do Lan Phương đảm nhận và cô con gái nhỏ tên Ân. Tuy nhiên, tổ ấm này dần bị bao phủ bởi những biến cố mang màu sắc tâm linh, kéo các nhân vật vào chuỗi sự việc đáng sợ.

Với vai Thương, Lan Phương hóa thân thành người phụ nữ tần tảo, chăm lo cho chồng con. Nhân vật có cuộc sống gia đình tưởng chừng bình yên nhưng phải đối diện với những biến động khó lường. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan mang đến hình ảnh một người đàn ông thành đạt, có chuyên môn cao và là trụ cột của gia đình. Sự đối lập giữa vẻ ngoài hạnh phúc của tổ ấm và những bí mật dần được hé lộ là một trong những yếu tố tạo nên màu sắc kinh dị của bộ phim.

Sự kết hợp giữa Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan cũng là điểm đáng chú ý của Huyết Thống. Cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất ở những dạng vai tâm lý phức tạp, hứa hẹn mang đến những màn tương tác nhiều cảm xúc.

Trong khi tiếp tục tham gia các dự án phim mới, Lan Phương vẫn dành thời gian chăm sóc hai con gái. Những hình ảnh hậu trường gần đây cho thấy nữ diễn viên không chỉ tập trung cho công việc mà còn luôn hướng sự quan tâm về gia đình. Đây cũng là những khoảnh khắc đời thường được khán giả chú ý bên cạnh vai diễn của cô trong Huyết Thống.