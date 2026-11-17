Mới đây, diễn viên Lan Phương tiếp tục nhận được sự quan tâm khi trực tiếp phản hồi bình luận của khán giả trên mạng xã hội. Câu chuyện bắt nguồn từ chuyến đi Đà Nẵng một mình mà nữ diễn viên chia sẻ trước đó, cùng quyết định tạm gác công việc và những trách nhiệm thường ngày để dành thời gian nghỉ ngơi.

Dưới bài đăng, một khán giả đồng cảm với Lan Phương và kể về hành trình vượt qua những tổn thương trong cuộc sống. Người này cho biết bản thân từng mất hai năm để nguôi ngoai nỗi buồn, đồng thời lựa chọn đi du lịch một mình đến Huế và Đà Nẵng để tìm lại sự cân bằng. Khán giả cũng gửi lời động viên, mong nữ diễn viên giữ tinh thần lạc quan và không suy nghĩ quá nhiều.

Lan Phương gây chú ý khi một mình đến Đà Nẵng để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Đáng chú ý, Lan Phương trực tiếp trả lời bình luận bằng một câu ngắn gọn. Nữ diễn viên viết "Chị không buồn, chị bị quá tải thôi em". Phản hồi này cho thấy Lan Phương muốn làm rõ cảm xúc hiện tại, tránh để chuyến đi cá nhân bị hiểu đơn thuần là hành động tìm cách vượt qua nỗi buồn.

Trước đó, Lan Phương gây chú ý khi kể về quyết định bất ngờ mua vé máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong ngày. Nữ diễn viên khởi hành vào buổi sáng và trở về ngay trong chiều, không đặt ra lịch trình tham quan hay kế hoạch nghỉ dưỡng cụ thể.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại thành phố biển, Lan Phương chỉ ghé một quán cà phê, thưởng thức bánh bột lọc và ngồi tận hưởng không khí xung quanh. Cô chủ động không làm việc, hạn chế sử dụng điện thoại và dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi.

Nữ diễn viên lựa chọn chuyến đi ngắn trong ngày, tạm gác công việc để dành thời gian cho bản thân.

Đi kèm đoạn video ghi lại chuyến đi, Lan Phương chia sẻ mong muốn được tạm buông trách nhiệm để có thể thở và cảm nhận chính mình. Những hình ảnh nữ diễn viên ngồi trên ô tô, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng và gió trời phần nào thể hiện mục đích giản dị của hành trình này.

Quyết định của Lan Phương nhận được sự đồng cảm từ những người đang phải cân bằng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên, qua lời phản hồi mới nhất, nữ diễn viên nhấn mạnh vấn đề cô đang đối mặt là cảm giác quá tải, thay vì khẳng định bản thân đang chìm trong nỗi buồn.

Quyết định tạm buông những trách nhiệm thường ngày của Lan Phương nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả.

Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, Lan Phương hiện trực tiếp chăm sóc hai con gái, đồng thời duy trì công việc diễn xuất và kinh doanh. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng việc phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi cô cần sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình.

Dù vậy, Lan Phương vẫn tích cực tham gia các dự án nghệ thuật. Trên màn ảnh nhỏ, cô là gương mặt quen thuộc qua những bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình. Khả năng thể hiện những nhân vật có tính cách đối lập giúp nữ diễn viên duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động.

Lan Phương ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh Việt.

Đặc biệt, vai Diệu trong Cả một đời ân oán từng mang về cho Lan Phương giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018. Trong khi đó, nhân vật Vân Khánh của Thương ngày nắng về tiếp tục cho thấy khả năng diễn xuất tâm lý của cô qua những tình huống gia đình nhiều mâu thuẫn.

Không giới hạn bản thân ở phim truyền hình, Lan Phương còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh với các tác phẩm như Bố già, Kẻ ăn hồn, Tử chiến trên không và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Đáng chú ý, trong Phí Phông, cô đảm nhận vai Sáy với tạo hình và diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi nhiều sức lực trong quá trình quay.

Bên cạnh việc chăm sóc hai con gái, Lan Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Lan Phương từng tiết lộ những trải nghiệm trong cuộc sống giúp cô có thêm chiều sâu cảm xúc khi tiếp cận nhân vật. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn muốn được đánh giá thông qua khả năng hóa thân và lựa chọn vai diễn thay vì chỉ những câu chuyện ngoài màn ảnh.

Ở tuổi 43, Lan Phương đang duy trì nhịp làm nghề song song với trách nhiệm chăm sóc gia đình. Cô cũng chủ động dành thời gian tập luyện, nghỉ ngơi và tham gia những hoạt động yêu thích để cân bằng cuộc sống.

Ở tuổi 43, Lan Phương chủ động tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, trách nhiệm gia đình và thời gian dành cho bản thân.

Chuyến đi ngắn của Lan Phương chính là khoảng nghỉ mà nữ diễn viên tự dành cho mình giữa lịch trình bận rộn, trước khi trở lại cuộc sống thường ngày.