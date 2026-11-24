Mới đây, hình ảnh hậu trường của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong phim điện ảnh Huyết Thống thu hút sự chú ý. Cả hai có khoảnh khắc tình tứ, ôm nhau đầy tình cảm, khiến khán giả thích thú với hình ảnh đôi vợ chồng hạnh phúc trên màn ảnh.

Trong khung hình được chia sẻ, Quách Ngọc Ngoan diện áo sơ mi xanh, quần tây tối màu, mang đến vẻ ngoài lịch lãm, chững chạc. Trong khi đó, Lan Phương lựa chọn trang phục màu hồng nhẹ nhàng, nữ tính. Nam diễn viên vòng tay ôm lấy bạn diễn, chủ động kéo cô lại gần. Lan Phương ngẩng mặt nhìn Quách Ngọc Ngoan, cả hai trao nhau ánh mắt tình cảm, gương mặt ở khoảng cách rất gần, tạo nên khoảnh khắc thân mật như một cặp đôi vợ chồng mới cưới.

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trao nhau khoảnh khắc ngọt ngào ở hậu trường Huyết Thống. Ảnh: NSX

Đáng chú ý, hình ảnh này mang đến cảm giác khác biệt so với màu sắc kinh dị, u ám mà Huyết Thống từng hé lộ. Trong phim, hai diễn viên hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một cặp vợ chồng có cuộc sống gia đình êm ấm. Sự gần gũi trong cách tương tác cũng phần nào giúp khán giả hình dung về mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật trước khi biến cố ập đến.

Đây là lần đầu tiên Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hợp trong một dự án điện ảnh, đồng thời đảm nhận vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Quách Ngọc Ngoan vào vai Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa thành đạt, luôn đặt niềm tin vào khoa học và y học. Lan Phương đảm nhận vai Thương, vợ của Tâm và là mẹ của bé Ân. Cả ba tạo thành một gia đình nhỏ với cuộc sống tưởng chừng viên mãn, hạnh phúc.

Tuy nhiên, tổ ấm ấy nhanh chóng bị đảo lộn khi bé Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường và mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Dù Tâm là một bác sĩ có chuyên môn, anh vẫn rơi vào tình cảnh bất lực khi những phương pháp y học không thể lý giải những gì đang xảy ra với con gái. Trong khi đó, Thương phải đối diện với nỗi đau và sự hoảng sợ của một người mẹ khi chứng kiến con mình gặp biến cố.

Gia đình hạnh phúc của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong phim. Ảnh: NSX

Từ câu chuyện của gia đình Tâm - Thương, Huyết Thống mở ra những bí mật liên quan đến quá khứ bị che giấu suốt 12 năm, nghiệp báo và những thế lực tâm linh đầy oán hận. Phim do đạo diễn Đinh Đức Thiện thực hiện, có sự tham gia của Quang Tuấn và Phùng Nhã Khanh.

Sự đối lập giữa những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc và chuỗi biến cố kinh hoàng hứa hẹn tạo nên nhiều cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, màn kết hợp lần đầu của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan cũng là điểm đáng chú ý trong dự án kinh dị này.