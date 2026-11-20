Mới đây, diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ về chuyến đi Đà Nẵng một mình đầy ngẫu hứng. Không có lịch trình nghỉ dưỡng cầu kỳ, không phải chuyến công tác hay hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đơn giản muốn có vài giờ đồng hồ được tạm gác những trách nhiệm thường ngày để sống cho bản thân.

Đáng chú ý, Lan Phương quyết định bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong buổi sáng rồi trở về ngay chiều cùng ngày. Cô dành thời gian ngồi cà phê, thưởng thức món ăn yêu thích, ngắm nhìn đường phố và tận hưởng cảm giác không phải vội vã vì công việc. Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với người phụ nữ đã trải qua không ít biến động.

Lan Phương bất ngờ thực hiện chuyến đi Đà Nẵng trong ngày, dành cho bản thân những phút giây thư giãn sau nhiều biến động.

Nhìn vào hành trình của Lan Phương trong thời gian qua, có lẽ nhiều người sẽ hiểu vì sao những khoảnh khắc bình dị ấy lại đáng quý đến vậy.

Từng là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Lan Phương ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm như Cô Gái Xấu Xí, Thương Ngày Nắng Về, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình hay Đồng Hồ Đếm Ngược. Trên phim, cô không ngại hóa thân thành những người phụ nữ có tính cách phức tạp, đôi khi phải đối diện với những tổn thương và giằng xé nội tâm. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng từng trải qua giai đoạn không dễ dàng khi cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm khép lại.

Sau đổ vỡ, Lan Phương bước vào hành trình xây dựng cuộc sống mới cùng hai con gái. Bên cạnh trách nhiệm của một người mẹ, cô vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất, duy trì công việc và cố gắng tạo dựng sự ổn định cho gia đình nhỏ. Những điều ấy đòi hỏi không ít nỗ lực, đặc biệt với một người vừa phải chăm sóc con cái, vừa đối diện với áp lực từ công chúng.

Sau những thay đổi trong hôn nhân, Lan Phương tập trung chăm sóc hai con gái và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Trong những cuộc trò chuyện với truyền thông trước đó, Lan Phương không giấu việc bản thân từng trải qua những giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì để những trải nghiệm không vui quyết định tương lai, nữ diễn viên lựa chọn thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Cô dần học cách lắng nghe cảm xúc, quan tâm đến nhu cầu của bản thân và tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc với gia đình.

Có lẽ, điều đáng chú ý nhất ở Lan Phương lúc này không nằm ở việc cô đã vượt qua tất cả khó khăn hay chưa, mà là cách nữ diễn viên không còn muốn đặt mọi gánh nặng lên vai mình.

Phụ nữ thường được kỳ vọng phải mạnh mẽ, chu toàn và có thể đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Khi trở thành một người mẹ, những kỳ vọng ấy đôi khi càng lớn hơn. Họ có thể dành cả ngày chăm sóc con cái, giải quyết công việc, lo toan cuộc sống nhưng lại quên mất rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi.

Lan Phương dường như đang học cách bước ra khỏi vòng xoáy ấy. Chuyến đi Đà Nẵng chỉ kéo dài vài giờ, nhưng cho thấy cô bắt đầu chủ động dành những khoảng thời gian riêng cho mình. Không cần một hành trình xa xỉ hay một kế hoạch lớn lao, đôi khi được ngồi yên, uống một ly cà phê và ngắm nhìn cuộc sống cũng đủ để con người tìm lại sự nhẹ nhõm.

Lan Phương từng có khoảng thời gian đối diện với nhiều áp lực, nhưng nữ diễn viên vẫn nỗ lực xây dựng cuộc sống mới.

Quan trọng hơn, lựa chọn ấy không đồng nghĩa với việc Lan Phương buông bỏ trách nhiệm làm mẹ hay từ bỏ sự nghiệp. Trái lại, khi biết chăm sóc đời sống tinh thần của chính mình, cô có thể có thêm năng lượng để tiếp tục những vai trò quan trọng đang đảm nhận.

Sau tất cả, Lan Phương vẫn là một diễn viên yêu nghề. Những vai diễn gần đây cho thấy cô chưa ngừng thử thách bản thân, kể cả với những nhân vật có tâm lý phức tạp hoặc hình tượng khác biệt so với trước. Điều đó phần nào chứng minh những biến động trong cuộc sống riêng không khiến nữ diễn viên đánh mất niềm đam mê đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Với Lan Phương, mạnh mẽ không chỉ là vượt qua khó khăn mà còn là biết nghỉ ngơi và chăm sóc chính mình.

Tuy nhiên, sự mạnh mẽ không nhất thiết phải được thể hiện bằng việc liên tục làm việc hay chứng minh bản thân trước công chúng. Đôi khi, mạnh mẽ còn là dám thừa nhận mình mệt mỏi, dám nghỉ ngơi khi cần thiết và không xem việc dành thời gian cho bản thân là điều ích kỷ.

Nhìn lại những chia sẻ của Lan Phương, có thể thấy cô đang hướng đến một quan niệm hạnh phúc giản dị hơn. Đó không phải cuộc sống hoàn toàn không có khó khăn, mà là cảm giác được chủ động lựa chọn cách sống, được ở bên những người mình yêu thương và không phải liên tục gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác.

Lan Phương vẫn giữ niềm đam mê diễn xuất, đồng thời hướng đến cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng hơn.

Bởi vậy, việc Lan Phương dũng cảm buông bỏ những áp lực không cần thiết là điều đáng trân trọng. Không phải ai cũng dễ dàng thay đổi sau những tổn thương, càng không đơn giản để bắt đầu lại khi phía trước vẫn còn nhiều trách nhiệm.

Lan Phương có thể chưa tìm thấy câu trả lời cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhưng qua những gì nữ diễn viên đang chia sẻ, cô dường như đã hiểu rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương và chăm sóc.

Sau tất cả, Lan Phương dường như đã chọn buông bỏ những áp lực không cần thiết để sống hạnh phúc theo cách mình mong muốn.

Sau cùng, buông bỏ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đánh mất. Có những điều cần đặt xuống để con người bước tiếp nhẹ nhàng hơn. Và với Lan Phương, có lẽ sự dũng cảm ở thời điểm hiện tại không nằm ở việc phải chứng minh mình mạnh mẽ đến đâu, mà ở chỗ cô đã bắt đầu cho phép bản thân được sống bình yên theo cách mình mong muốn.