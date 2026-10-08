Lan Phương đã dũng cảm bước tiếp ở tuổi 43

Mới đây, bộ phim điện ảnh Huyết Thống bất ngờ công bố lịch khởi chiếu mới vào ngày 25/12/2026, sau khi điều chỉnh kế hoạch phát hành trước đó. Tác phẩm tiếp tục đưa Lan Phương trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn mang màu sắc kinh dị, đánh dấu giai đoạn nữ diễn viên hoạt động tích cực trở lại ở lĩnh vực điện ảnh trong năm 2026. Đáng chú ý, sự trở lại này diễn ra trong thời điểm Lan Phương có những chia sẻ về cách cô lựa chọn bước tiếp sau những biến động trong cuộc sống.

Trong một talkshow, Lan Phương từng chia sẻ về cách cô nhìn nhận hành trình ấy: "Tôi không còn đánh lừa cảm xúc, không còn cố tỏ ra ổn nữa. Mỗi hành trình mình đi qua dù vui hay buồn đều có lý do để tồn tại. Quan trọng là mình chọn bước tiếp bằng sự tỉnh táo và tình yêu thương dành cho chính bản thân mình".

Không chỉ là một câu nói về cách sống, lựa chọn "bước tiếp" cũng phần nào phản ánh hành trình làm nghề của Lan Phương trong những năm qua. Thay vì giữ nguyên hình ảnh quen thuộc từng tạo dấu ấn trên truyền hình, cô từng bước mở rộng sang điện ảnh, thử sức với nhiều màu sắc nhân vật và đặc biệt dành nhiều sự quan tâm cho dòng phim kinh dị.

Lan Phương ở tuổi 43 tiếp tục bước tiếp với Huyết Thống, nối dài hành trình điện ảnh bằng những vai diễn mới sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Lan Phương có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình trước khi mở rộng con đường diễn xuất sang điện ảnh. Sự chuyển hướng này giúp nữ diễn viên dần tạo được một vị trí riêng trên màn ảnh rộng, đặc biệt khi cô không chỉ xuất hiện trong những tác phẩm thuộc một thể loại cố định.

Năm 2021, Lan Phương góp mặt trong Bố Già với vai thím Ánh. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích nổi bật nhất tại thời điểm phát hành. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia Cô gái từ quá khứ và Kẻ ăn hồn. Với vai Thập Nương trong Kẻ ăn hồn, Lan Phương có thêm một lần thử sức với màu sắc kinh dị, khác biệt khá rõ so với những hình tượng từng tạo dấu ấn trên truyền hình.

Đến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, cô tiếp tục trở lại với dòng phim kinh dị trong vai Sáy trong năm 2026. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, đồng thời giúp Lan Phương có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh.

Sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương tiếp tục thử sức với dòng phim kinh dị khi đảm nhận vai Thương trong Huyết Thống. Nhân vật là vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai, đồng thời là mẹ của bé Ân. Thương phải đối diện với những biến cố trong gia đình, những bí mật kéo dài nhiều năm cùng loạt sự việc mang màu sắc tâm linh khó lý giải.

Lan Phương tiếp tục ghi dấu trong hành trình trở lại điện ảnh với vai Thương trong Huyết Thống. Ảnh: ĐPCC

Với lịch khởi chiếu mới vào ngày 25/12, Huyết Thống tiếp tục nối dài hành trình điện ảnh của Lan Phương trong năm 2026, đồng thời mang đến cho nữ diễn viên thêm một dạng vai khác biệt sau Phí Phông.

Nhìn vào những dự án đã tham gia, có thể thấy Lan Phương không đi theo một đường thẳng cố định. Mỗi bộ phim lại đưa nữ diễn viên đến một kiểu nhân vật khác nhau, từ những vai gần với đời sống đến các nhân vật có màu sắc tâm lý và kinh dị. Chính quá trình đó giúp nữ diễn viên từng bước chuyển mình từ một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình sang một diễn viên có hành trình điện ảnh riêng.

Từ Bố Già đến Kẻ ăn hồn, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng rồi Huyết Thống, Lan Phương liên tục thay đổi màu sắc nhân vật. Có vai thiên về đời sống, có vai mang yếu tố tâm lý, cũng có những nhân vật phải đối diện với không khí kinh dị và những tình huống nặng về cảm xúc.

Sự thay đổi này cũng đặt Lan Phương trước những yêu cầu khác nhau về diễn xuất. Nếu một vai diễn đời thường cần sự tự nhiên, những nhân vật trong phim kinh dị lại đòi hỏi khả năng thể hiện nỗi sợ, sự bất lực và những trạng thái tâm lý căng thẳng theo cách thuyết phục.

Vì vậy, việc tiếp tục nhận những dạng vai mới cũng có thể xem là một cách Lan Phương "bước tiếp" trong nghề. Không phải bước tiếp bằng số lượng dự án, mà bằng việc cho bản thân cơ hội thử những điều chưa từng làm hoặc chưa khai thác hết.

Ở tuổi 43, lựa chọn "bước tiếp" với Lan Phương có lẽ không còn là cuộc chạy đua để khẳng định bản thân. Đó là sự bình tĩnh nhìn lại những gì đã trải qua, trân trọng những giá trị đã có và tiếp tục lựa chọn những điều phù hợp với mình. Sau những biến động trong cuộc sống, việc vẫn giữ được mong muốn làm nghề, thử sức và tìm kiếm những vai diễn mới có thể xem là một cách để nữ diễn viên viết tiếp hành trình của mình.