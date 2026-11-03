Lan Ngọc tiết lộ lý do trở lại màn ảnh sau 4 năm

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên có sức hút hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Sau hơn 16 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu qua nhiều tác phẩm nổi bật như Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu và loạt phim Gái Già Lắm Chiêu. Đặc biệt, với nhiều dự án đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, nữ diễn viên còn được khán giả ưu ái gọi là “quý cô trăm tỷ” của màn ảnh Việt.

Tuy nhiên, sau Cô Gái Từ Quá Khứ ra mắt năm 2022, Lan Ngọc không tham gia thêm dự án điện ảnh mới trong khoảng 4 năm. Thay vào đó, cô tập trung vào các hoạt động truyền hình thực tế, trở thành thành viên nhóm nhạc LUNAS và dành thời gian học tập, nghỉ ngơi. Chính vì vậy, màn tái xuất với Chị Chị Em Em 3 nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi nữ diễn viên lựa chọn một nhân vật có màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đây.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm vắng bóng. Ảnh: FBNV

Tại buổi cinetour mới đây, Lan Ngọc lần đầu chia sẻ cụ thể về lý do nhận lời tham gia bộ phim. Theo nữ diễn viên, thời điểm được ngỏ lời, dự án vẫn chưa có kịch bản hoàn chỉnh. Nhà sản xuất và đạo diễn đã dành một khoảng thời gian dài để thuyết phục cô, đồng thời giới thiệu về bối cảnh và câu chuyện mà bộ phim muốn xây dựng. Trong đó, yếu tố đầu tiên khiến Lan Ngọc cảm thấy hứng thú chính là bối cảnh xã hội cùng địa điểm ghi hình tại Bắc Ninh.

Nữ diễn viên cho biết bản thân đặc biệt yêu thích những câu chuyện mang màu sắc cổ trang. Vì vậy, khi biết dự án có bối cảnh phù hợp với sở thích này, cô gần như đã có thêm động lực để nhận lời. Lan Ngọc chia sẻ rằng với một người yêu thích phim cổ trang như mình, đây là cơ hội khó có thể bỏ qua. Sau khi bị thu hút bởi thế giới mà bộ phim xây dựng, cô mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về hành trình của nhân vật Thị Liễu.

Đáng chú ý, điều khiến Lan Ngọc muốn thử sức với vai diễn này còn nằm ở chính tính cách khó đoán của nhân vật. Theo chia sẻ, Thị Liễu là một người sống rất bản năng, có hành trình cuộc đời và tâm lý mà ngay cả nữ diễn viên cũng chưa thể hình dung trọn vẹn từ đầu. Lan Ngọc thừa nhận cô chưa bao giờ hiểu hết cô gái này sẽ trở thành người như thế nào, nhưng chính sự khó nắm bắt ấy lại khơi gợi mong muốn được khám phá. Nữ diễn viên muốn trực tiếp trải nghiệm, sống cùng nhân vật để hiểu những lựa chọn, cảm xúc và biến chuyển trong cuộc đời Thị Liễu.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong lần trở lại màn ảnh của Lan Ngọc. Nếu trước đó, cô từng ghi dấu với những nhân vật có cá tính rõ nét như Ms. Q trong Gái Già Lắm Chiêu hay Như Ý trong Cô Ba Sài Gòn, Thị Liễu lại mở ra một hướng tiếp cận khác. Nhân vật có số phận bi kịch, mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt và vướng vào mối tình sai trái, đòi hỏi nữ diễn viên phải tìm hiểu kỹ tâm lý cũng như những tổn thương ẩn sâu bên trong.

Nữ diễn viên đảm nhận vai Thị Liễu trong Chị Chị Em Em 3.

Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn được xem là một trong những gương mặt có sức hút thương mại đáng chú ý của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếp tục lựa chọn những vai diễn an toàn, cô cho thấy mong muốn làm mới bản thân thông qua những nhân vật nhiều thử thách. Sau 4 năm vắng bóng, sự trở lại với Chị Chị Em Em 3 không đơn thuần là việc tái xuất phòng vé mà còn là cơ hội để nữ diễn viên khám phá một giới hạn khác trong diễn xuất.

Với Lan Ngọc, sức hấp dẫn của Thị Liễu không chỉ đến từ câu chuyện nhiều biến cố mà còn nằm ở hành trình khám phá một con người mà chính cô chưa thể lý giải ngay từ đầu. Đây có thể xem là động lực quan trọng khiến nữ diễn viên quyết định trở lại màn ảnh sau quãng thời gian dài vắng bóng.