Lan Ngọc hé lộ vai trò trong 'Chị Chị Em Em 3', là nỗi ám ảnh của Chi Pu
Đoàn phim "Chị Chị Em Em 3" vừa tổ chức buổi ra mắt phim tại TP.HCM có sự tham gia của 5 diễn viên chính gồm: Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh. Đứng trước những khán giả đầu tiên, dàn diễn viên hồi hộp cho biết họ vẫn chưa được xem "đứa con tinh thần". Tuy nhiên, thông qua một số chia sẻ, Lan Ngọc (vai Thị Liễu) đã hé lộ vai trò trong kịch bản lần này, được Chi Pu nhìn nhận "là một nỗi ám ảnh của Nương" - nhân vật do cô đảm nhận.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lan-ngoc-he-lo-vai-tro-trong-chi-chi-em-em-3-la-noi-am-anh-cua-chi-pu-post1888119.tpo