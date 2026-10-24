Lan Ngọc hé lộ vai trò trong 'Chị Chị Em Em 3', là nỗi ám ảnh của Chi Pu

Một trong những điểm mới tại Thịnh Điển VOGUE năm nay là mục Selfie Check ở hậu trường của dàn khách mời. Bối cảnh tái hiện lại truyền thống "tự sướng trong nhà vệ sinh" kinh điển của Met Gala bất ngờ nhận về chỉ trích. Lý do là gì?