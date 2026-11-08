Lan Khuê tái xuất sàn diễn với vị trí vedette

Tối 7/11, nhà thiết kế Hà Thanh Huy chính thức tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên mang tên THE COLOR OF TIME - SỰ TĨNH LẶNG tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau một thập kỷ theo đuổi lĩnh vực thời trang.

Xuyên suốt bộ sưu tập, hai hình ảnh cây tre và nón lá trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo. Nếu cây tre đại diện cho sức sống bền bỉ, sự mạnh mẽ và tinh thần không khuất phục thì nón lá gợi nhắc vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Hai biểu tượng tưởng chừng đối lập được Hà Thanh Huy kết hợp trong những sáng tạo mang tinh thần vừa dịu dàng, vừa kiên định.

Show diễn cá nhân đầu tiên mang tên THE COLOR OF TIME - SỰ TĨNH LẶNG.

Đảm nhận vị trí vedette, siêu mẫu Lan Khuê khép lại show diễn bằng thiết kế có phom dáng ôm sát, kết hợp những lớp vải mềm mại, bay bổng. Phần chân váy xếp tầng chuyển sắc từ be nhạt sang xám và đen tạo hiệu ứng thị giác nổi bật.

Chi tiết xẻ cao cùng phần tay áo dài mang đến sự tương phản giữa nét thanh thoát và vẻ quyến rũ, sắc sảo. Màn xuất hiện của Lan Khuê cũng góp phần hoàn thiện câu chuyện chuyển biến màu sắc xuyên suốt bộ sưu tập.

Lan Khuê đảm nhận vị trí vedette sau thời gian vắng bóng sàn diễn.

Chia sẻ về thông điệp của bộ sưu tập, nam nhà thiết kế cho biết: "Sự tĩnh lặng trong BST là khoảng bình yên được bồi đắp qua năm tháng, khi ta dần hiểu mình và biết điều gì xứng đáng được gìn giữ. Gắn liền với câu chuyện ấy là cây tre và chiếc nón lá - hai hình ảnh thân thuộc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Hai hình ảnh ấy gặp nhau trong ngôn ngữ thời trang của Huy, kể về một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa kiên định, có thể mềm mại trước cuộc đời mà vẫn vững vàng nơi nội tâm".

Đằng sau cột mốc đáng nhớ này là hành trình 10 năm không ít thử thách của Hà Thanh Huy. Trước khi trở thành nhà thiết kế, anh từng theo học ngành Kinh tế. Xuất phát điểm không thuộc lĩnh vực thời trang, nam nhà thiết kế đến với nghề bằng tình yêu dành cho cái đẹp và bắt đầu xây dựng sự nghiệp gần như từ hai bàn tay trắng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Thanh Huy cho biết anh phải tự học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm qua từng sản phẩm. Những khó khăn không chỉ nằm ở chuyên môn sáng tạo mà còn liên quan đến tài chính, nhân sự và quá trình sản xuất.

"Thử thách lớn nhất có lẽ là phải học cách tồn tại trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, nơi tài năng thôi là chưa đủ", Hà Thanh Huy chia sẻ. Theo anh, đam mê cần song hành với kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng thích nghi để có thể theo đuổi con đường đã chọn lâu dài.

Lan Khuê cùng NTK Hà Thanh Huy.

Với Hà Thanh Huy, show diễn cá nhân đầu tiên không chỉ là thành quả sau 10 năm nỗ lực mà còn là dịp tri ân những người đã đồng hành cùng mình. Anh thừa nhận từng không nghĩ bản thân sẽ trở thành nhà thiết kế, càng không hình dung có ngày đủ khả năng thực hiện một show diễn riêng với bộ sưu tập mang dấu ấn cá nhân.

Sau dấu mốc đầu tiên, Hà Thanh Huy mong muốn tiếp tục phát triển ngôn ngữ sáng tạo riêng, hướng đến những thiết kế có giá trị thẩm mỹ lâu dài và khai thác sâu hơn các yếu tố văn hóa Việt Nam trong thời trang đương đại.

Những thiết kế ấn tượng từ show diễn cá nhân đầu tiên của NTK Hà Thanh Huy.