Lan Khuê làm giám khảo 'The Bachelor' phiên bản Việt

Ban tổ chức chương trình Anh chàng độc thân - The Bachelor Vietnam tiết lộ siêu mẫu Lan Khuê sẽ đảm nhận vai trò giám khảo vòng sơ tuyển để chọn ra 25 cô gái độc thân tham gia chương trình.

Lan Khuê sẽ đảm nhận vai trò giám khảo vòng sơ tuyển chương trình 'The Bachelor Vietnam'

Trong vai trò giám khảo, Lan Khuê sẽ lựa chọn 25 cô gái độc thân đại diện 25 mẫu hình phụ nữ trong thời đại mới với những nét tính cách, xuất thân, sở thích... khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung là luôn chủ động và dám đấu tranh cho tình yêu của mình.

Chia sẻ về lí do đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại vòng sơ tuyển, Lan Khuê cho biết bản thân cô thuộc kiểu người chủ động trong tình yêu nên luôn muốn cố gắng đến cùng vì tình cảm đó. Đồng thời, cựu huấn luyện viên The Face bày tỏ sự hào hứng, thích thú khi được góp phần tìm kiếm những cô gái chủ động, bản lĩnh là nhân tố tạo nên thành công và sức hút cho The Bachelor Vietnam.

“Tôi hy vọng 25 bạn nữ này sẽ thể hiện được tinh thần của người phụ nữ thời hiện đại với quan niệm tình yêu cởi mở và chủ động hơn”, Lan Khuê chia sẻ.

Cựu HLV The Face bày tỏ niềm hào hứng khi được lựa chọn 25 cô gái độc thân tham gia chương trình hẹn hò thực tế này.

Lan Khuê tiết lộ lí do nhận lời làm giám khảo chương trình vì bản thân cô thuộc kiểu người chủ động trong tình yêu - Ảnh: Ban tổ chức

Anh chàng độc thân là chương trình hẹn hò thực tế dựa trên format của chương trình The Bachelor đình đám thế giới. Chương trình tập trung khai thác hành trình của một anh chàng độc thân cùng 25 cô gái đi tìm tình yêu đích thực của mình. Thông qua các thử thách và những buổi hẹn hò lãng mạn, chàng trai độc thân và các cô gái sẽ có dịp tìm hiểu về tính cách và sở thích của nhau. Cuối mỗi tập, một “buổi lễ hoa hồng” sẽ diễn ra, chàng trai sẽ trao hoa hồng cho các cô gái mình yêu thích. Những cô gái không được nhận hoa sẽ ra về. Trong tập cuối cùng, chàng trai độc thân sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn với cô gái chiến thắng.

Vòng sơ tuyển chương trình diễn ra vào ngày 8.4 tại Hà Nội vào ngày 14.4 tại TP.HCM.

