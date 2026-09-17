Lan Hương Như Cố vượt mặt Đầu Xuân Tươi Sáng sau 5 ngày lên sóng

Theo số liệu Vân Hợp, Lan Hương Như Cố đạt 24,7% thị phần lượt xem hiệu quả của các tập phim chính, hơn Đầu Xuân Tươi Sáng 0,2 điểm phần trăm. Lượt xem hiệu quả ước tính của hai tác phẩm lần lượt đạt khoảng 35,14 triệu và 34,85 triệu lượt, chênh lệch chưa đến 300.000 lượt.

Đây là lần đầu Lan Hương Như Cố vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ngày kể từ khi phát sóng. Thành tích này đồng thời giúp bộ phim được nâng hạng Vân Hợp lên S+, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của tác phẩm sau những ngày đầu ra mắt.

Sau 5 ngày phát sóng, Lan Hương Như Cố lần đầu vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ngày của Vân Hợp, vượt qua Đầu Xuân Tươi Sáng.

Điểm đáng chú ý là đối thủ mà Lan Hương Như Cố vượt qua đã khép lại hành trình phát sóng. Đầu Xuân Tươi Sáng từng tạo được sức hút lớn với câu chuyện tình cảm trưởng thành giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đảm nhận. Bộ phim khai thác tình yêu, công việc và những lựa chọn của người trưởng thành trong môi trường công sở, đồng thời gây chú ý nhờ phản ứng hóa học của cặp diễn viên chính.

Trong khi đó, Lan Hương Như Cố đi theo màu sắc hoàn toàn khác. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên, xoay quanh Thẩm Gia Lan - đích trưởng nữ của một gia tộc quyền quý gặp biến cố. Để sống sót sau thảm họa, cô phải che giấu thân phận, lấy tên Hứa Lan Hương và bước vào Lâm phủ, nơi có mối liên hệ với vị hôn phu từng hủy hôn với mình.

Tại đây, nữ chính phải tìm cách thích nghi với môi trường đầy những mối quan hệ phức tạp, đồng thời từng bước tìm kiếm sự thật liên quan đến biến cố của gia tộc. Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương, kết hợp cùng Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Cẩm Kỳ.

Thay vì tập trung chủ yếu vào tuyến tình cảm, Lan Hương Như Cố dành nhiều đất cho hành trình sinh tồn, đấu trí và giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình quyền quý. Đây cũng là điểm tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm giữa loạt phim cổ trang đang được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đầu Xuân Tươi Sáng từng tạo được sức hút lớn với câu chuyện tình cảm trưởng thành giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đảm nhận.

Việc Lan Hương Như Cố nhanh chóng vươn lên dẫn đầu sau 5 ngày lên sóng càng đáng chú ý khi Đầu Xuân Tươi Sáng từng duy trì sức hút trong suốt thời gian phát hành. Tuy khoảng cách hiện tại chỉ ở mức 0,2 điểm phần trăm và chưa đến 300.000 lượt xem hiệu quả, kết quả vẫn đánh dấu màn bứt phá của bộ phim do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng khép lại, Lan Hương Như Cố đang tiếp quản vị trí đáng chú ý trên đường đua chỉ số phim truyền hình. Với hạng S+ cùng thành tích dẫn đầu Vân Hợp chỉ sau 5 ngày, tác phẩm đang có khởi đầu thuận lợi để tiếp tục duy trì sức nóng ở chặng phát sóng tiếp theo.