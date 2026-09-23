Lan Hương Như Cố vượt 32.000 điểm nhiệt trên Tencent

Sau hành trình tăng nhiệt mạnh mẽ trên nền tảng Tencent Video, Lan Hương Như Cố tiếp tục lập thành tích mới khi chỉ số nhiệt độ chính thức vượt qua cột mốc 32.000 điểm. Thành tích này giúp bộ phim của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa nhanh chóng gia nhập nhóm những tác phẩm có sức hút nổi bật trên nền tảng trong những năm gần đây.

Theo số liệu được chia sẻ, nhiệt độ của Lan Hương Như Cố đã liên tục tăng từ những cột mốc 31.000, 31.500 rồi chạm ngưỡng hơn 32.000 điểm. Với đà tăng trưởng hiện tại, bộ phim được kỳ vọng có thể tiếp tục tiến xa hơn trong những ngày cuối phát sóng.

Lan Hương Như Cố tiếp tục tạo dấu ấn khi chỉ số nhiệt độ trên Tencent Video chính thức vượt mốc 32.000 điểm.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Lan Hương Như Cố không phải là tác phẩm tạo hiệu ứng bùng nổ ngay từ những tập đầu. Phim khởi đầu với mức độ quan tâm vừa phải nhưng dần thu hút khán giả nhờ phần kịch bản giàu chiều sâu, cách xây dựng nhân vật chặt chẽ cùng diễn xuất trưởng thành của dàn diễn viên.

Nếu xét trong nhóm phim có mức nhiệt cao trên Tencent trong khoảng ba năm trở lại đây, Lan Hương Như Cố hiện đứng cạnh những cái tên nổi bật như Khánh Dư Niên, Trường Tương Tư hay Hứa Ngã Diệu Nhãn. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy sức hút bền bỉ của bộ phim giữa thị trường phim cổ trang cạnh tranh khốc liệt.

Không chạy theo mô típ quen thuộc, Lan Hương Như Cố gây chú ý nhờ câu chuyện về thân phận, gia tộc và hành trình trưởng thành của nhân vật.

Lan Hương Như Cố được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn, kể về hành trình của Thẩm Gia Lan do Đàm Tùng Vận thủ vai. Sinh ra trong gia tộc danh giá, cuộc đời của Thẩm Gia Lan thay đổi hoàn toàn sau biến cố khiến gia đình tan vỡ. Từ một tiểu thư khuê các, cô buộc phải che giấu thân phận dưới cái tên Hứa Lan Hương và bước vào phủ họ Lâm với thân phận thấp kém.

Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở hành trình nhân vật nữ chính từng bước tìm lại sự thật về quá khứ, đồng thời học cách sinh tồn trong một môi trường đầy những quy tắc và tranh đấu. Thay vì xây dựng nhân vật theo hướng mạnh mẽ tuyệt đối, phim tập trung khai thác sự trưởng thành trong suy nghĩ, khả năng quan sát và những lựa chọn khó khăn của một người phụ nữ bị đẩy vào nghịch cảnh.

Đàm Tùng Vận tạo dấu ấn với hình tượng Hứa Lan Hương, một nhân vật phải trải qua nhiều biến cố để tìm lại chính mình.

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý với vai Hứa Lan Hương. Sau nhiều hình tượng trẻ trung, nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi khi đảm nhận một nhân vật có nhiều lớp cảm xúc hơn. Từ sự nhẫn nhịn, tổn thương đến quyết tâm tự thay đổi số phận, diễn xuất của Đàm Tùng Vận được đánh giá là điểm sáng giúp nhân vật có chiều sâu.

Lưu Học Nghĩa cũng tạo dấu ấn với vai Lâm Cẩm Kỳ. Nhân vật của anh không đơn thuần là một nam chính lý tưởng mà mang nhiều mâu thuẫn giữa trách nhiệm gia tộc, tình cảm cá nhân và những day dứt trong quá khứ. Sự tương tác giữa Lưu Học Nghĩa và Đàm Tùng Vận trở thành một trong những yếu tố giữ chân khán giả qua từng tập phim.

Lưu Học Nghĩa mang đến hình ảnh Lâm Cẩm Kỳ với nhiều mâu thuẫn giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm gia tộc.

Bên cạnh tuyến tình cảm, Lan Hương Như Cố còn gây chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng. Đội ngũ sản xuất xây dựng không gian cổ trang với hệ thống cảnh quan, phục trang và đạo cụ mang màu sắc truyền thống. Những khu vườn, phủ đệ và trang phục của nhân vật góp phần tạo nên bầu không khí phù hợp với câu chuyện về gia tộc, thân phận và quyền lực.

Một trong những điểm được khán giả nhắc đến là cách bộ phim khai thác câu chuyện phụ nữ trong xã hội phong kiến. Các nhân vật nữ không chỉ tồn tại trong mối quan hệ tình cảm mà còn phải đối diện với những giới hạn của thời đại, những lựa chọn sinh tồn và mong muốn làm chủ cuộc đời mình.

Từ một tác phẩm không quá ồn ào trong giai đoạn đầu, Lan Hương Như Cố đã từng bước tạo được hiệu ứng nhờ chất lượng nội dung và sức hút của diễn viên. Cột mốc vượt 32.000 điểm nhiệt trên Tencent không chỉ phản ánh sự quan tâm của khán giả mà còn cho thấy xu hướng yêu thích những bộ phim cổ trang có chiều sâu thay vì chỉ dựa vào yếu tố hình ảnh.

Với thành tích liên tục tăng trưởng, Lan Hương Như Cố đang trở thành một trong những tác phẩm cổ trang được chú ý trên Tencent Video.

Với chặng đường phát sóng còn lại, Lan Hương Như Cố đang tiếp tục nhận được sự theo dõi lớn từ khán giả. Thành tích mới trên Tencent có thể xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị trí của bộ phim trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.