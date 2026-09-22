Lan Hương Như Cố phá mọi kỷ lục về độ nổi tiếng

Ra mắt ngày 11 tháng 9, Lan Hương Như Cố nhanh chóng tạo sức nóng trên thị trường phim truyền hình Hoa ngữ. Bộ phim do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính mở màn với mức nhiệt hơn 23000 trên Tencent Video, sau đó liên tục tăng và chính thức vượt mốc 30000 chỉ sau 5 ngày phát sóng.

Thành tích này giúp Lan Hương Như Cố trở thành bộ phim Tencent Video đạt mốc 30000 nhanh nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính cần 6 ngày để chạm cột mốc tương tự. Hai tác phẩm còn lại vượt 30000 trong năm là Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ với 13 ngày và Chủ Giác với 14 ngày.

Lan Hương Như Cố vượt mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video sau 5 ngày phát sóng, tạo khởi đầu đáng chú ý trong năm 2026.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng trực tuyến, Lan Hương Như Cố còn ghi nhận kết quả tích cực khi phát sóng trên CCTV8. Phim đứng đầu tỷ suất người xem trong cùng khung giờ, trong khi mức rating tức thời theo Kuyun từng đạt khoảng 1,7 phần trăm. Thị phần trên Yunhe ở giai đoạn đầu cũng tăng lên khoảng 14,5 phần trăm.

Những con số này khiến cụm từ liên quan đến khả năng thu hút khán giả của Đàm Tùng Vận trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thành công hiện tại của Lan Hương Như Cố không chỉ đến từ tên tuổi nữ chính mà còn là kết quả của kịch bản, dàn diễn viên và chất lượng sản xuất được đầu tư khá đồng đều.

Lan Hương Như Cố được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn, với Đồng Hoa và Tiêu Lâu tham gia biên kịch. Câu chuyện mở đầu bằng biến cố khiến gia đình nữ chính Thẩm Gia Lan rơi vào thảm kịch.

Đàm Tùng Vận đảm nhận Thẩm Gia Lan, cô gái mất gia đình và địa vị sau biến cố, buộc phải sống dưới thân phận Hứa Lan Hương.

Đàm Tùng Vận vào vai Thẩm Gia Lan, trưởng tôn nữ của một gia đình danh giá, vốn đã có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ do Lưu Học Nghĩa đảm nhận. Khi ông nội của Gia Lan bị cáo buộc mưu phản, cả gia tộc gặp họa. Nhà họ Lâm vì muốn tự bảo toàn đã hủy hôn và chuyển sang liên hôn với nhà họ Triệu.

May mắn sống sót, Thẩm Gia Lan buộc phải dùng thân phận Hứa Lan Hương, con gái của một gia nô đã qua đời. Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa, cô trở thành nha hoàn hạng thấp trong phủ họ Lâm. Bi kịch lớn hơn nằm ở việc Gia Lan phải sống ngay trước mắt vị hôn phu cũ Lâm Cẩm Kỳ và người vợ hiện tại của anh là Triệu Tinh Đường do Lý Mộng thủ vai.

Không chỉ tạo sức nóng trên nền tảng trực tuyến, Lan Hương Như Cố còn ghi nhận những tín hiệu tích cực khi phát sóng trên CCTV8.

Lâm Cẩm Kỳ không nhận ra cô gái trước mặt chính là Thẩm Gia Lan. Mối quan hệ giữa hai người vì thế đi từ dò xét, lợi dụng đến dần hình thành sự tin tưởng. Trong quá trình truy tìm chân tướng vụ án của Thẩm gia, cả hai cùng bị cuốn vào những mâu thuẫn liên quan đến gia tộc, hôn nhân và địa vị.

Điểm khiến Lan Hương Như Cố tạo khác biệt là phim không đặt toàn bộ trọng tâm vào chuyện tình cảm. Hành trình sinh tồn của Thẩm Gia Lan mới là trục chính. Nữ chính mất gia đình, địa vị và chỗ dựa, không thể trực diện chống lại quyền lực mà phải dùng kiến thức, khả năng quan sát con người, quản lý sổ sách, nữ công và điều chế hương để từng bước vượt qua nguy hiểm.

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa tạo nên hai nhân vật có nhiều lớp tâm lý, với mối quan hệ phát triển từ dò xét và lợi dụng đến dần tin tưởng nhau.

Bản truyền hình cũng loại bỏ thiết lập trọng sinh của nguyên tác. Thay vào đó, Thẩm Gia Lan được xây dựng là người sống sót sau biến cố rồi mượn danh tính khác để tiếp tục tồn tại. Sự thay đổi này khiến mỗi lựa chọn của nhân vật đều gắn với hậu quả thực tế hơn, đồng thời nhấn mạnh khả năng thích nghi và ý chí sinh tồn của cô.

Đàm Tùng Vận tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách thể hiện tiết chế. Nhân vật phải chuyển đổi giữa khí chất của một tiểu thư thế gia và sự nhẫn nhịn của một nha hoàn, trong khi phần lớn đau đớn và bất mãn đều phải giấu sau ánh mắt.

Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Cẩm Kỳ cũng được xây dựng khác mẫu nam chính cổ trang quen thuộc. Nhân vật lý trí, lạnh lùng và giỏi tính toán, ban đầu thậm chí còn sử dụng Lan Hương cho mục đích riêng. Chỉ sau quá trình tiếp xúc, anh mới dần thay đổi cách nhìn và cùng cô bước vào hành trình phá giải những nút thắt phía sau vụ án.

Bối cảnh Lâm phủ được đầu tư quy mô lớn, trở thành một trong những yếu tố hình ảnh giúp Lan Hương Như Cố thu hút sự chú ý ngay từ những tập đầu.

Lý Mộng với vai Triệu Tinh Đường cũng trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Nhân vật không bị xây dựng đơn thuần như một người vợ phản diện cản trở tuyến tình cảm, mà còn mang những giằng xé do hôn nhân chính trị và lễ giáo phong kiến tạo ra. Chính cách xây dựng này giúp tuyến phụ nữ trong phim có thêm chiều sâu.

Phần hình ảnh cũng góp phần quan trọng vào sức hút của Lan Hương Như Cố. Đoàn phim mất 155 ngày để dựng khu Lâm phủ theo phong cách kiến trúc Minh với diện tích khoảng 25000 mét vuông, tương đương 40 mẫu. Nhiều chi tiết từ đình viện, cửa sổ đến sân vườn đều được thực hiện bằng bối cảnh thật.

Dù dữ liệu phát sóng đang rất nổi bật, phản hồi dành cho Lan Hương Như Cố vẫn không hoàn toàn đồng nhất. Một bộ phận khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận là nhân tố quan trọng giúp phim nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng. Trong khi đó, ý kiến khác nhấn mạnh vai trò của kịch bản, dàn diễn viên phụ và chất lượng sản xuất.

Lan Hương Như Cố đã tạo được một khởi đầu hiếm thấy trong năm 2026.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Lan Hương Như Cố đã tạo được một khởi đầu hiếm thấy trong năm 2026 khi đồng thời ghi dấu cả trên nền tảng trực tuyến lẫn truyền hình. Việc phim có tiếp tục giữ được sức nóng hay không sẽ phụ thuộc vào cách tuyến oan án Thẩm gia được giải quyết, thời điểm thân phận Lan Hương bị phát hiện và hướng phát triển của mối quan hệ giữa các nhân vật trong những tập tiếp theo.