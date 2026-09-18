Lan Hương Như Cố kỳ vọng phá kỷ lục của Trục Ngọc

Lan Hương Như Cố đang tạo ra cuộc đua đáng chú ý trên bảng nhiệt độ của Tencent Video khi liên tục tăng điểm và tiến sát kỷ lục mà Trục Ngọc thiết lập trước đó. Sau chưa đầy một tuần lên sóng, bộ phim do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính đã vượt mốc 31.000 điểm nhiệt, khiến khán giả bắt đầu kỳ vọng tác phẩm có thể phá kỷ lục cao nhất năm 2026 của Tencent Video.

Theo Sohu, Lan Hương Như Cố hiện đạt khoảng 31.156 điểm nhiệt trên Tencent Video và chỉ còn cách mức đỉnh 31.248 điểm của Trục Ngọc chưa đến 100 điểm. Theo dự đoán tác phẩm có thể tiếp tục tăng lên khoảng 33.000 điểm nếu duy trì được đà thảo luận hiện tại, qua đó cạnh tranh danh hiệu "vương phim truyền hình Tencent 2026".

Lan Hương Như Cố vượt mốc 31.000 điểm nhiệt trên Tencent Video sau chưa đầy một tuần lên sóng. Ảnh: NSX

Trục Ngọc từng tạo dấu ấn mạnh trên Tencent Video trong giai đoạn đầu năm. Bộ phim do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đạt đỉnh 31.248 điểm nhiệt, qua đó xác lập mức nhiệt cao nhất của Tencent Video trong năm 2026 tại thời điểm đó. Thành tích này cũng giúp tác phẩm được xếp vào nhóm những bộ phim có sức hút nổi bật của nền tảng.

Điểm đáng chú ý của Lan Hương Như Cố là khoảng cách với kỷ lục nói trên đang ngày càng thu hẹp. Tối 17/9, tài khoản chính thức của bộ phim xác nhận tác phẩm đã vượt 31.000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Cùng thời điểm, các blogger phim ảnh liên tục đề cập khả năng bộ phim phá mốc 31.248 của Trục Ngọc.

Lan Hương Như Cố vượt mốc 31.000 điểm nhiệt trên Tencent Video sau chưa đầy một tuần lên sóng. Ảnh: Weibo

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, Lan Hương Như Cố có thể thiết lập một cột mốc mới trên Tencent Video. Tuy nhiên, việc có vượt qua 31.248 điểm hay không vẫn cần chờ số liệu cuối cùng trong quá trình phát sóng.

Sự cạnh tranh này càng đáng chú ý bởi hai bộ phim sở hữu màu sắc khá khác nhau. Trục Ngọc kết hợp yếu tố tình cảm, hành động và những màn tương tác giữa cặp nhân vật chính, trong khi Lan Hương Như Cố tập trung nhiều hơn vào gia đấu, quyền lực và hành trình thay đổi số phận của nữ nhân vật trung tâm.

Lan Hương Như Cố chính thức lên sóng từ ngày 11/9 trên CCTV-8 và Tencent Video. Bộ phim do Hoàng Dĩnh Tương và Trần Đan đồng đạo diễn, có Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính, với tổng cộng 47 tập. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của tác giả Hòa Yến Sơn.

Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận nhân vật Thẩm Gia Lan, cháu gái trưởng của một vị đại học sĩ. Cô vốn có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ, cháu trưởng của phủ Thượng thư Bộ Lại, do Lưu Học Nghĩa thủ vai. Ảnh: NSX

Cuộc sống của Thẩm Gia Lan thay đổi hoàn toàn sau khi Thẩm gia bị kết tội mưu phản. Gia đình rơi vào biến cố, trong khi Lâm gia lựa chọn từ hôn để bảo vệ lợi ích của mình. Thẩm Gia Lan sau đó được một gia nhân từng mang ơn gia đình cứu giúp và thay thế thân phận bằng cái tên Hứa Lan Hương.

Từ một tiểu thư danh giá, cô trở thành nha hoàn cấp thấp trong chính phủ đệ của vị hôn phu cũ. Sự thay đổi về thân phận tạo nên điểm xuất phát đặc biệt cho câu chuyện khi nữ chính buộc phải sống giữa những người từng thuộc về thế giới của mình nhưng không ai biết thân phận thật.

Một trong những yếu tố giúp Lan Hương Như Cố tạo thảo luận nằm ở việc bộ phim không chỉ tập trung vào chuyện tình giữa hai nhân vật chính. Sau khi thân phận thay đổi, Hứa Lan Hương phải đối diện với nhiều mối quan hệ phức tạp trong gia đình quyền quý. Mỗi nhân vật đều có vị trí, lợi ích và cách sinh tồn riêng, khiến những xung đột trong Lâm phủ trở thành một phần quan trọng của câu chuyện.

Việc Lan Hương Như Cố đã vượt 31.000 điểm nhiệt khiến cuộc đua với Trục Ngọc trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của phim truyền hình Hoa ngữ tháng 9. Khoảng cách chưa đến 100 điểm với mức đỉnh 31.248 khiến khả năng bộ phim thiết lập kỷ lục mới trở thành chủ đề được nhiều blogger và khán giả bàn luận.

Nếu chạm mốc 31.248 và tiếp tục tăng lên khoảng 33.000 như dự đoán của blogger, Lan Hương Như Cố sẽ có thêm một cột mốc đáng chú ý trong năm 2026. Khi đó, tác phẩm có thể bước vào cuộc cạnh tranh danh hiệu bộ phim có nhiệt độ nổi bật nhất năm trên Tencent Video.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc một bộ phim mới lên sóng chưa lâu đã tiến sát thành tích của Trục Ngọc cho thấy sức hút đáng kể của Lan Hương Như Cố. Với câu chuyện gia đấu, quyền mưu và hành trình thay đổi số phận của nữ chính, bộ phim vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng nhiệt trong chặng đường phía trước.