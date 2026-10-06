'Lan Hương Như Cố' kết thúc, Đàm Tùng Vận được khen 'gương mặt đã thay đổi'

Thời điểm Lan Hương Như Cố mới chiếu, Đàm Tùng Vận không được ủng hộ vào vai chính Thẩm Gia Lan/ Hứa Lan Hương. Netizen nhận xét gương mặt của cô bầu bĩnh kiểu trẻ con, sợ không hợp với một vai diễn trải qua nhiều biến cố, dần trở thành nhẫn nhịn điềm tĩnh, tâm trí lúc nào cũng phẳng lặng như nước. Thậm chí qua những tập đầu, Đàm Tùng Vận còn bị trừ điểm vì biểu cảm luôn lãnh đạm không thể hiện cảm xúc.

Đàm Tùng Vận từng bị chê là biểu cảm đơn điệu.

Nhưng mới đây, khi Lan Hương Như Cố kết thúc thì chủ đề “Gương mặt Đàm Tùng Vận thay đổi rồi” lại được bàn tán rất nhiều. Khán giả đã so sánh nữ diễn viên trong Tiêu Dao chiếu hồi đầu năm nay cùng với Lan Hương Như Cố và thấy rõ sự khác biệt.

Trong Tiêu Dao, nữ diễn viên nhìn đầy lí lắc, rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết từ nụ cười, ánh mắt đến điệu bộ. Còn ở Lan Hương Như Cố, cô đã biến thành một phụ nữ kiên cường đối mặt với biết bao sóng gió, luôn giữ được tâm trạng bình thản, làm gì cũng suy tính kỹ càng nên không để lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài.

Nữ diễn viên có diễn xuất khác biệt trong hai phim.

Từ đó mà cư dân mạng công nhận Đàm Tùng Vận đã không còn diễn xuất một màu, mỗi vai diễn đều có những ấn tượng khác biệt. Chưa kể Lan Hương Như Cố dù kết thúc bằng rất nhiều sự ra đi khiến khán giả buồn muốn khóc nhưng vẫn được khen là rất trọn vẹn, ý nghĩa. Cuối phim, nhân vật của Đàm Tùng Vận ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ, sau cuộc đời quá nhiều thử thách, cũng chẳng được tận hưởng hạnh phúc bền lâu khi chồng mất sớm.

Khán giả quay xe khen Đàm Tùng Vận diễn xuất đa dạng.

Dù số phận éo le, Thẩm Gia Lan/ Hứa Lan Hương vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ chứ không buông xuôi, chẳng oán trách khiến người xem đồng cảm và ngưỡng mộ.