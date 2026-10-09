Lan Hương Như Cố giúp Lưu Học Nghĩa một bước thành sao, phim cũ hot trở lại

Trước Lan Hương Như Cố, Lưu Học Nghĩa chỉ được nhớ tới như diễn viên chuyên đóng vai phụ. Quả thực là nam diễn viên từng rất được khen nhờ vai phụ trong Thanh Vân Chí, Lưu Ly, Thiên Cổ Quyết Trần hay Thiếu Niên Ca Hành nhưng tới lúc đóng chính ở Xuân Hoa Diễm, Niệm Vô Song thì không thành công bằng.

Chính vì thế, khán giả vẫn cho rằng Đàm Tùng Vận là cái tên gánh phim của Lan Hương Như Cố. Còn khi phim chiếu xong, Lưu Học Nghĩa thậm chí còn được khen diễn xuất có dấu ấn hơn cả Đàm Tùng Vận.

Nhân vật của anh là Lâm Cẩm Kỳ, con trai cả của gia tộc họ Lâm và buộc phải kết hôn với Triệu Tinh Đường để bảo toàn vị thế cho gia đình. Nhưng rồi Lâm Cẩm Kỳ lại nảy sinh tình cảm với tỳ nữ Hứa Lan Hương mà không hề biết rằng cô là tiểu thư Thẩm Gia Lan, người từng được hứa hôn với anh trước khi sóng gió ập tới.

Lâm Cẩm Kỳ không phải tướng quân oai vệ hay một cao thủ võ lâm, cũng chẳng thông minh xuất chúng phá án như thần để mà nhanh chóng gây được ấn tượng với khán giả. Chàng công tử còn hướng nội, chịu áp lực gánh vác cả gia tộc trên vai mà chẳng thể nói ra.

Vì nhân vật không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nên diễn viên rất dễ bị chê là không biết diễn, biểu cảm nhạt nhòa. Tuy nhiên, Lưu Học Nghĩa dù chọn lối diễn xuất tiết chế nhưng lại có ánh mắt biết nói, giúp Lâm Cẩm Kỳ từ chỗ bị khán giả ghét bỏ lại chuyển thành đồng cảm, thương xót cho hoàn cảnh éo le của nhân vật.

Cũng nhờ Lan Hương Như Cố thành công mà Lưu Học Nghĩa đã “thoát vòng”, được công nhận là nam chính đủ sức gánh phim. Hiện giờ, nam diễn viên bắt đầu nhận được nhiều kịch bản đáng chú ý, hứa hẹn giai đoạn mới trong sự nghiệp. Thậm chí nhiều phim cũ của Lưu Học Nghĩa cũng được mọi người tìm xem, bằng chứng là Xuân Hoa Diễm, Thiếu Niên Ca Hành, Hoa Gian Lệnh và Niệm Vô Song bỗng nhiên lọt vào danh sách phim được xem nhiều hiện nay.