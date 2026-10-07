Lan Hương Như Cố gây tranh luận ở những tập cuối

Lan Hương Như Cố đã đi đến hồi kết sau hành trình xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của Hứa Lan Hương. Dù phần kết dành cho hai nhân vật chính mang màu sắc buồn nhưng vẫn giữ được sự bình yên nhất định, bộ phim tiếp tục gây tranh luận khi một bộ phận khán giả chưa thực sự thuyết phục với cách thể hiện của nữ chính Đàm Tùng Vận.

Trong những tập cuối, Hứa Lan Hương qua đời thanh thản trong giấc ngủ ở tuổi 80. Sau cả cuộc đời sống với những biến cố và theo đuổi việc làm sáng tỏ oan án của gia tộc họ Thẩm, cô cuối cùng cũng có được sự bình yên. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ Hứa Lan Hương không thể chứng kiến ngày gia tộc được minh oan. Phải 113 năm sau khi cô qua đời, oan án của nhà họ Thẩm mới được làm sáng tỏ.

Trong những tập cuối, Hứa Lan Hương qua đời thanh thản trong giấc ngủ ở tuổi 80.

Số phận của Lâm Cẩm Kỳ cũng không có một kết thúc trọn vẹn. Nhân vật do Lưu Học Nghĩa thể hiện qua đời vì bệnh ở tuổi 50, trong vòng tay Hứa Lan Hương. Trước khi chia xa, cả hai cùng đến miếu Nguyệt Lão, se duyên bằng sợi chỉ đỏ và hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau. Cách khép lại này tạo cảm giác tiếc nuối nhưng không đẩy câu chuyện đến bi kịch hoàn toàn.

Bên cạnh những diễn biến cuối cùng của tuyến nhân vật, diễn xuất của Đàm Tùng Vận trở thành một trong những chủ đề được bàn luận. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên thể hiện Hứa Lan Hương quá tiết chế, đặc biệt ở ánh mắt và biểu cảm. So với những vai diễn trước đây, cách thể hiện lần này bị nhận xét là thiếu đi sự sinh động vốn được xem là điểm mạnh của Đàm Tùng Vận.

Bên cạnh những diễn biến cuối cùng của tuyến nhân vật, diễn xuất của Đàm Tùng Vận trở thành một trong những chủ đề được bàn luận.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng sự tiết chế này phù hợp với hoàn cảnh của Hứa Lan Hương. Nhân vật đã trải qua nhiều biến cố gia đình, phải che giấu thân phận và sống trong trạng thái cảnh giác. Vì vậy, việc Hứa Lan Hương trở nên lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc có thể được nhìn nhận như một hệ quả của quãng đời dài sống trong bất an, thay vì đơn thuần là hạn chế trong diễn xuất.

Tranh luận về màn thể hiện của Đàm Tùng Vận càng đáng chú ý khi Lan Hương Như Cố vốn sở hữu sức hút lớn trong thời gian phát sóng. Bộ phim từng vượt mốc 33.000 điểm nhiệt độ thời gian thực trên Tencent Video, trở thành tác phẩm thứ 5 trong lịch sử nền tảng vượt qua cột mốc này và cũng là phim có nhiệt độ cao nhất trên Tencent Video trong năm nay. Tình hình chiêu thương của tác phẩm cũng được ghi nhận khả quan cho đến tập cuối.

Như vậy, Lan Hương Như Cố khép lại với thành tích đáng chú ý nhưng không hoàn toàn tránh khỏi những tranh luận. Cái kết của Hứa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ để lại nhiều tiếc nuối, trong khi cách Đàm Tùng Vận thể hiện nữ chính tiếp tục tạo ra những cách nhìn khác nhau. Đây cũng là điểm cho thấy sức hút của bộ phim vẫn được duy trì ngay cả khi câu chuyện đã đi đến hồi kết.