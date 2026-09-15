'Lan Hương Như Cố' gặp biến: Vai phụ được quảng bá nhiều hơn cả Đàm Tùng Vận?

Lan Hương Như Cố vẫn đang liên tục tăng trưởng điểm nhiệt, mốc 30 nghìn điểm không còn xa cho thấy sức hút của phim ngày càng mạnh, mọi chi tiết liên quan đến phim đều là đề tài gây chú ý. Cũng chính vì thế, khán giả không vui khi đoàn làm phim quá tập trung quảng bá cho tuyến tình cảm giữa nam chính Lưu Học Nghĩa và nữ phụ Trịnh Hợp Huệ Tử, trong khi Đàm Tùng Vận mới là nữ chính phim này.

Đàm Tùng Vận là nữ chính nhưng chưa được quảng bá nhiều.

Rất nhiều bài đăng về nhân vật phụ xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng vai diễn của Trịnh Hợp Huệ Tử nổi bật hơn, thích nam chính - nữ phụ nên duyên vì Lưu Học Nghĩa - Trịnh Hợp Huệ Tử rất ăn ý khiến nhiều cư dân mạng khó chịu. Bởi trung tâm của một phim luôn là hai diễn viên chính, nay ê-kíp lại hướng sự chú ý của người xem sang tuyến vai phụ sẽ gây ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả.

Phim được đầu tư mạnh cho bối cảnh.

Nhà sản xuất Lan Hương Như Cố cũng khoe rằng phim đầu tư mạnh cho bối cảnh, trang phục để bám sát lịch sử nhất có thể. Quần áo các nhân vật dùng kỹ thuật thêu Tô Châu, chất liệu vải cũng thay đổi theo cấp bậc của các nhân vật. Đoàn phim đã dành 8 tháng xây dựng bối cảnh theo kiến trúc thời Minh. Thậm chí hoa văn trên các khung cửa sổ còn không hề trùng lặp, mỗi ô cửa một mẫu khác nhau.

Trang phục cũng là điểm cộng.

Quả thực khán giả xem Lan Hương Như Cố đều khen ngợi bộ phim làm rất tỉ mỉ, không lạm dụng phông xanh nên mang lại cảm giác chân thực. Tuy nhiên, mọi người cũng thấy buồn vì việc xây dựng bối cảnh, nghiên cứu phục trang… lẽ ra phải là tiêu chí cơ bản của dòng phim cổ trang thì bây giờ lại là điều hiếm có, đáng khen ngợi. Nghĩa là nhiều phim đang làm qua loa sơ sài, vì vậy dự án nào làm nghiêm túc đều phải mang ra nhấn mạnh.