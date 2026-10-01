Lan Hương Như Cố: Đàm Tùng Vận bị chê diễn xuất đi xuống, ánh mắt thiếu cảm xúc

Lan Hương Như Cố không chỉ phá vỡ các cột mốc về điểm nhiệt mà còn nhận được nhiều lời khen, điểm Douban cũng mở cửa ở con số 7.5 cho thấy khán giả đánh giá rất cao bộ phim. Lan Hương Như Cố thành công nhưng Đàm Tùng Vận lại chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng, thậm chí cô còn bị săm soi nhiều hơn các dự án trước.

Đàm Tùng Vận bị cho là ngoại hình không hợp phim cổ trang.

Đàm Tùng Vận bị cho là có ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ hợp với phim "thanh xuân vườn trường" chứ không phải phim cổ trang nữ chủ như Lan Hương Như Cố. Nhất là khi nhân vật của cô trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, gia đình gặp đại nạn, bản thân phải nỗ lực lắm mới giữ được mạng sống nên luôn sống trong lo lắng bất an. Thế nên khán giả vẫn cho rằng một nữ diễn viên có diện mạo trưởng thành, trầm lắng sẽ phù hợp với vai Hứa Lan Hương hơn là Đàm Tùng Vận.

Nhân vật của cô trải qua nhiều biến cố.

Đến khi phim chiếu, khán giả lại tranh luận về diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Cô luôn gắn bó với biểu cảm sinh động lém lỉnh, ánh mắt sáng nhìn đầy sức sống. Nhưng ở Lan Hương Như Cố, nữ diễn viên lại thường xuyên xuất hiện với gương mặt gần như vô cảm, ánh mắt thiếu tập trung khiến người xem cảm giác nhân vật thiếu cảm xúc. Từ đó mà nhiều người phàn nàn Đàm Tùng Vận diễn xuất thụt lùi.

Đàm Tùng Vận vướng tranh cãi về diễn xuất.

Tuy vậy, cũng có không ít khán giả nhận xét Đàm Tùng Vận đang diễn tròn vai. Nhân vật Hứa Lan Hương đi qua bao biến cố, đang sống trong thân phận người khác nên luôn lo lắng căng thẳng sợ bị phát hiện. Vì thế, cô nhìn đâu cũng thấy nguy cơ, nói gì cũng phải cẩn thận, nghĩ gì cũng phải tiết chế để không biểu lộ cảm xúc… kết quả là luôn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt tĩnh lặng. Chính vì phải tiết chế biểu cảm nên Đàm Tùng Vận mới có phần bị lép vế bên cạnh các nữ phụ đầy sắc sảo, sinh động mà thôi.