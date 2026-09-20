Lan Hương Như Cố chính thức phá kỷ lục của Trục Ngọc trong 2026

Lan Hương Như Cố vừa vượt qua cột mốc nhiệt độ mà Trục Ngọc thiết lập trước đó, trở thành bộ phim có mức nhiệt cao nhất năm 2026 trên Tencent Video. Thành tích này đến chỉ sau hơn một tuần lên sóng, cho thấy tốc độ tăng nhiệt đáng chú ý của tác phẩm do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Theo cập nhật mới nhất, Lan Hương Như Cố đạt đỉnh 31.513 điểm nhiệt trên Tencent Video, vượt mức 31.248 điểm của Trục Ngọc. Bộ phim cũng chỉ mất 5 ngày để vượt mốc 30.000 điểm nhiệt và đã chính thức vượt qua thành tích của tác phẩm từng giữ vị trí dẫn đầu trong năm.

Lan Hương Như Cố vượt mức nhiệt 31.248 điểm của Trục Ngọc.

Đáng chú ý, Lan Hương Như Cố không mất nhiều thời gian để tạo đà. Ngay trong những ngày đầu lên sóng, nhiệt độ của bộ phim liên tục tăng, từ mức 23.392 điểm trong ngày đầu tiên lên các cột mốc cao hơn trong những ngày tiếp theo. Đến ngày thứ năm, tác phẩm vượt 30.000 điểm và tiếp tục tiến lên 31.513 điểm vào ngày thứ bảy.

Với tốc độ này, Lan Hương Như Cố trở thành một trong những bộ phim tăng nhiệt nhanh nhất trên Tencent Video trong năm nay. Thành tích càng đáng chú ý khi tác phẩm mới chỉ đi được một phần chặng đường phát sóng, trong khi bộ phim có tổng cộng 47 tập.

Trước khi Lan Hương Như Cố xuất hiện, Trục Ngọc là bộ phim giữ mức nhiệt cao nhất năm 2026 trên Tencent Video với 31.248 điểm. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, từng tạo được hiệu ứng đáng chú ý trong giai đoạn phát sóng.

Trục Ngọc với sự góp mặt của Trương Lăng Hách và Điền HI Vi là một trong những bộ phim cổ trang đáng chú ý trong năm 2026. Ảnh: Weibo

Việc Lan Hương Như Cố vượt qua cột mốc này tạo ra sự thay đổi trên bảng xếp hạng nhiệt độ của Tencent Video trong năm. Khoảng cách giữa hai tác phẩm không quá lớn, chỉ hơn 200 điểm, nhưng tốc độ đạt được thành tích của bộ phim mới là yếu tố được chú ý nhiều hơn.

Lan Hương Như Cố chỉ cần 5 ngày để vượt mốc 30.000 điểm nhiệt, sau đó tiếp tục tăng lên 31.513 điểm. Điều này giúp tác phẩm trở thành bộ phim thứ tư của Tencent Video trong năm 2026 bước vào nhóm có mức nhiệt từ 30.000 điểm trở lên.

Bên cạnh nhiệt độ trên nền tảng trực tuyến, bộ phim còn được phát sóng song song trên CCTV-8 từ ngày 11/9. Đây là yếu tố giúp tác phẩm tiếp cận đồng thời nhóm khán giả truyền hình và người xem trực tuyến.

Lan Hương Như Cố được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn, xoay quanh Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ. Ảnh: NSX

Đàm Tùng Vận đảm nhận Thẩm Gia Lan, tiểu thư xuất thân từ phủ Đại học sĩ. Cuộc sống của nhân vật thay đổi hoàn toàn sau khi gia tộc gặp biến cố. Để bảo toàn tính mạng, cô phải thay đổi thân phận và sống dưới tên Hứa Lan Hương, từ một tiểu thư khuê các trở thành người phải tự mình tìm cách tồn tại trong một gia đình xa lạ.

Lưu Học Nghĩa vào vai Lâm Cẩm Kỳ, trưởng tôn của gia đình họ Lâm và cũng là người từng có hôn ước với Thẩm Gia Lan. Khi biến cố xảy ra, mối quan hệ giữa hai người bị đẩy vào nhiều hoàn cảnh phức tạp.

Điểm đáng chú ý của câu chuyện nằm ở việc nữ chính không chỉ theo đuổi tình yêu. Hành trình của Lan Hương còn gắn với quá trình tự bảo vệ bản thân, tìm lại quyền quyết định cuộc đời và giải quyết những biến cố liên quan đến gia đình. Vì vậy, mối quan hệ giữa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ được đặt trong nhiều lớp xung đột. Tình cảm cá nhân phải đối diện với gia đình, địa vị và những bí mật liên quan đến thân phận của nữ chính.

Thành tích nhiệt độ tăng nhanh giúp Lan Hương Như Cố nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng bộ phim cũng xuất hiện những ý kiến trái chiều từ nhóm khán giả từng đọc nguyên tác.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở cách xử lý yếu tố liên quan đến thân phận và quá khứ của nữ chính. Phiên bản truyền hình điều chỉnh một số chi tiết so với tiểu thuyết, trong đó có việc thay đổi cách thể hiện yếu tố "trùng sinh" và giảm bớt một số tình tiết có màu sắc bạo lực gia đình.

Những điều chỉnh này giúp câu chuyện phù hợp hơn với cách kể chuyện truyền hình hiện đại, nhưng đồng thời khiến một bộ phận độc giả nguyên tác tiếc nuối vì màu sắc báo thù trong câu chuyện được thay đổi. Dù vậy, những tranh luận này không ngăn được nhiệt độ của tác phẩm tiếp tục tăng. Sự kết hợp giữa câu chuyện gia đấu, tình cảm và hành trình vượt qua nghịch cảnh giúp bộ phim duy trì được sự chú ý trong những ngày đầu lên sóng.

Việc Lan Hương Như Cố vượt qua Trục Ngọc ở mức nhiệt 31.513 giúp bộ phim tạm thời đứng đầu bảng nhiệt độ năm 2026 của Tencent Video. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi mới đi qua chưa đến một nửa số tập.

Điều đáng chú ý lúc này không chỉ nằm ở việc Lan Hương Như Cố đã phá kỷ lục của Trục Ngọc, mà còn ở khả năng bộ phim có thể duy trì nhiệt độ trong những tập tiếp theo. Khi câu chuyện tiếp tục mở rộng và các mâu thuẫn được đẩy lên cao, thành tích của tác phẩm vẫn có thể tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.