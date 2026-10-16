Lần hiếm hoi 'Nàng Dae Jang Geum' xuất hiện bên chồng đại gia hơn 20 tuổi

Theo Maeil Business, hình ảnh cặp đôi ngồi cạnh nhau tại bàn tiệc và trò chuyện tự nhiên thu hút sự quan tâm của truyền thông bởi đây là lần hiếm hoi Lee Young Ae xuất hiện cùng chồng tại một sự kiện giải trí.

Lee Young Ae và chồng hơn 20 tuổi tại sự kiện. Ảnh: eNews1

Lee Young Ae sinh năm 1971, đặc biệt nổi tiếng với vai chính trong phim Nàng Dae Jang Geum. Năm 2009, cô kết hôn với Jung Ho Young - doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hàn hơn cô 20 tuổi - trong tiệc cưới riêng tư tại Mỹ. Cặp đôi đón cặp sinh đôi gồm con trai Seung Kwon và con gái Seung Bin vào năm 2011.

Trong nhiều năm, Lee Young Ae ít khi xuất hiện cùng chồng hay chia sẻ ảnh chụp cùng ông. Nữ diễn viên từng chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn rằng ông xã là người tinh tế, ấm áp, luôn biết chăm sóc người khác.

Nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp ở tuổi 55. Ảnh: eNews1

Hiện tại, Lee Young Ae và gia đình sống trong biệt thự có diện tích lên tới 1500m2, nơi nữ diễn viên dành nhiều thời gian để trồng cây trái ngoài vườn. Nữ diễn viên được nhận xét trẻ so với tuổi nhờ cuộc sống sung túc, an yên.

Vài năm gần đây, Lee Young Ae hạn chế đóng phim nhưng tên tuổi của cô vẫn có sức hút lớn. Nữ diễn viên luôn nằm trong top nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc với tài sản ước tính gần 300 triệu USD nhờ các khoản đầu tư chứng khoán, sở hữu cổ phần tại các công ty lớn nhỏ, hợp đồng quảng cáo các nhãn hiệu mỹ phẩm...

Lee Young Ae trong phim "Nàng Dae Jang Geum":