Lần đầu xác định thân nhiệt của khủng long bạo chúa

Kết quả nghiên cứu, công bố trên tạp chí Tempo ngày 17/9, đã góp phần làm sáng tỏ một trong những câu hỏi lớn của cổ sinh vật học: liệu khủng long là động vật máu lạnh hay có khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt giống các loài chim và thú hiện đại.

Trước đây, nhiều nhà khoa học cho rằng khủng long là những sinh vật máu lạnh, vận động chậm chạp. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua đã cho thấy nhiều loài khủng long có thể duy trì thân nhiệt ổn định. Dù vậy, việc xác định chính xác nhiệt độ cơ thể của một loài đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm vẫn là thách thức lớn.

Để giải bài toán này, nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích các tín hiệu hóa học lưu giữ trong men răng hóa thạch của T. rex. Các nguyên tử trong men răng liên kết theo những mô hình khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ cơ thể của động vật khi còn sống, từ đó cho phép các nhà khoa học ước tính thân nhiệt.

Kết quả đo từ ba chiếc răng hóa thạch cho thấy T. rex có thân nhiệt trung bình khoảng 36 độ C. Mức nhiệt này tương đương voi hiện đại và không chênh lệch nhiều so với thân nhiệt trung bình của con người, dao động từ 36-37 độ C.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng duy trì thân nhiệt ổn định có thể là một trong những yếu tố giúp T. rex thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau trên khắp Bắc Mỹ thời tiền sử, từ những khu vực mát hơn đến những vùng nóng hơn.

Phát hiện mới cũng giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về lối sống, nhu cầu năng lượng và khả năng săn mồi của một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp phân tích men răng hóa thạch có thể tiếp tục được áp dụng để xác định thân nhiệt của nhiều loài khủng long khác, qua đó hé lộ thêm những bí mật về thế giới sinh vật cách đây hàng chục triệu năm.