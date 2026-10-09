Lần đầu WEF đồng thương hiệu với TP.HCM tổ chức diễn đàn kinh tế

Thông tin này được ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), chia sẻ tại buổi họp báo công bố thông tin Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026) - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", chiều 9/10.

AEF 2026 do Thủ tướng chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, HCMC C4IR thực hiện, phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức. Diễn đàn dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 26 đến 29/10 tại TP.HCM. Trong đó, hai ngày 27 và 28/10 sẽ được tổ chức theo mô hình đồng thương hiệu với WEF.

Ông Duy cho biết điểm mới đáng chú ý của sự kiện năm nay là việc chính thức chuyển tên gọi từ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) như những năm trước thành Diễn đàn Kinh tế mùa Thu - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu.

Theo ông, tên gọi mới thể hiện định hướng mở rộng quy mô và phạm vi của diễn đàn, thay vì giới hạn trong những chủ đề hoặc không gian cụ thể. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam từng bước xây dựng một diễn đàn tri thức mang tầm vóc quốc tế, thu hút các chuyên gia, tập đoàn và đối tác toàn cầu tham gia trao đổi, hợp tác.

Định hướng này đồng thời thể hiện khát vọng vươn mình của TP.HCM, hướng đến vai trò điểm hội tụ của các cực tăng trưởng mới. Qua đó, thành phố có thể tăng cường kết nối chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam với các xu hướng toàn cầu về công nghệ, tài chính và phát triển bền vững.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR). Ảnh: BTC.

Một điểm nhấn đặc biệt của AEF 2026 là việc WEF đồng ý đồng thương hiệu với TP.HCM trong hai ngày diễn đàn chính. Theo ông Duy, đây là lần đầu tiên WEF triển khai mô hình này với một địa phương của một quốc gia.

Đại diện HCMC C4IR cho biết việc WEF lựa chọn mô hình hợp tác này tại Việt Nam cho thấy uy tín và vị thế quốc gia được tích lũy qua nhiều thập kỷ đổi mới. Đồng thời, điều này phản ánh sự tin cậy của WEF đối với Việt Nam với tư cách đối tác có đủ năng lực và quy mô để cùng xây dựng khuôn khổ đối thoại kinh tế quốc tế.

AEF 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Phía Việt Nam có Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và một số địa phương; đại diện doanh nghiệp, tập đoàn; chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tư vấn; cùng các hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, thanh niên, sinh viên và đại diện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đại biểu quốc tế dự kiến gồm lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành và địa phương có quan hệ hợp tác với TP.HCM, cùng lãnh đạo và mạng lưới đối tác của WEF...

Với sự tham gia của nhiều nhóm đại biểu, diễn đàn hướng đến tạo không gian đối thoại đa chiều, kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xác định các động lực tăng trưởng mới. Đây cũng là cơ hội để các bên mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và hình thành các liên kết chiến lược. Qua đó, TP.HCM và Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, AEF 2026 sẽ có 16 phiên chuyên đề và hơn 20 phiên trình diễn công nghệ mới. Trong đó, các chương trình nghị sự được xây dựng xoay quanh 4 trụ cột chiến lược, gồm vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.